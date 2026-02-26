Świetna wiadomość dla 7 milionów Polaków. Rachunki zmaleją nawet o 1000 zł!
Od 25 lutego 2026 roku blisko 7 milionów odbiorców gazu w Polsce rozlicza się według nowych, niższych stawek. Nie wszyscy odczują tę zmianę w jednakowym stopniu – wszystko zależy od tego, do czego służy im błękitne paliwo. Największymi zwycięzcami są rodziny ogrzewające dom gazem. Zyskają nawet 1 103 zł mniej w skali roku.
URE wezwało myOrlen do obniżki. Zadziałało
Za nową taryfą stoi decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który 10 lutego 2026 roku zatwierdził Zmianę nr 1 Taryfy myOrlen sp. z o.o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny) w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16. Zmiana obowiązuje od 25 lutego do 30 czerwca 2026 roku. Co istotne – nie była to inicjatywa samego koncernu. Jak wyjaśniła Prezes URE Renata Mroczek w komunikacie regulatora: „Biorąc pod uwagę, że po zatwierdzeniu taryfy PGNiG OD w pierwszej połowie 2025 r. ceny paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii systematycznie spadały, wezwałam przedsiębiorstwo myORLEN do złożenia wniosku o zmianę tej taryfy. To przyniosło efekt w postaci zatwierdzonej właśnie obniżki cen”.
Innymi słowy: gaz na rynku hurtowym taniał od miesięcy, a ceny dla odbiorców detalicznych nie nadążały za tym trendem. Regulator użył mechanizmu formalnego wezwania – i zadziałało. Obniżka o 3,4 proc. w pozycji „paliwo gazowe” wydaje się skromna, ale biorąc pod uwagę skalę całego rynku, przekłada się na setki milionów złotych zatrzymane w kieszeniach odbiorców. Warto dodać, że marka PGNiG przestała oficjalnie funkcjonować pod koniec stycznia 2026 roku – spółka PGNiG Obrót Detaliczny przyjęła nazwę myOrlen, jako element szerszej konsolidacji Grupy Orlen zapoczątkowanej przejęciem PGNiG w 2022 roku.
Taryfa W.1, W.3 czy W.5 – skąd wziąć swoją grupę
Nowa taryfa obejmuje kilka grup odbiorców, sklasyfikowanych według rocznego zużycia gazu. Dla najliczniejszej grupy – taryfy W.1-W.4, S.1-S.4 oraz Z.1-Z.4 – cena netto za paliwo gazowe (bez podatku akcyzowego) spadła z 20,426 gr/kWh do 19,729 gr/kWh. W grupach taryfowych z końcówką „5” (W.5, S.5, Z.5), obejmujących największych odbiorców, nowa stawka wynosi 19,691 gr/kWh zamiast dotychczasowych 20,386 gr/kWh. Swoją grupę taryfową można sprawdzić na ostatniej fakturze od myOrlen lub po zalogowaniu się do systemu eBOK – widnieje w górnej części dokumentu, tuż pod danymi adresowymi.
Zmiany nie dotknęły natomiast stawek opłat abonamentowych – ta część rachunku, naliczana co miesiąc za obsługę klienta, pozostaje bez zmian. Obniżka dotyczy wyłącznie ceny samego surowca. Z tańszego gazu skorzystają nie tylko klienci indywidualni – nowe stawki obejmują także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty chronione taryfowo, czyli szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, żłobki i przedszkola, wymienione w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43 tj.).
1 103 zł, 437 zł lub 54 zł – ile zaoszczędzi twój dom
Skala oszczędności zależy przede wszystkim od sposobu wykorzystania gazu w gospodarstwie domowym. Największy efekt odczują właściciele domów ogrzewanych gazem. Jak wynika z symulacji przedstawionych przez myOrlen, 4-osobowa rodzina mieszkająca w 140-metrowym domu o dobrym standardzie energetycznym, korzystająca z gazu do ogrzewania, gotowania i podgrzewania wody, zapłaci średnio 92 zł brutto mniej miesięcznie niż rok wcześniej. W skali rocznej daje to 1 103 zł brutto oszczędności.
Mniejsze, ale wciąż odczuwalne korzyści przypadną gospodarstwom używającym gazu do gotowania i podgrzewania wody – np. przez piecyk łazienkowy, popularnie zwany junkerem. Dla 2-osobowej rodziny korzystającej z gazu w taki sposób miesięczna oszczędność wyniesie średnio 36 zł brutto, co przekłada się na 437 zł rocznie. Najmniej zyska tzw. „kuchenkowicz”, czyli osoba używająca gazu wyłącznie do przygotowywania posiłków – tu miesięczna różnica sięgnie zaledwie 4 zł, a rocznie 54 zł brutto.
To trzecia z rzędu obniżka – skumulowany efekt jest już znaczący
Lutowa korekta to nie pierwsza dobra wiadomość dla odbiorców gazu w ostatnich miesiącach. Na ostateczny kształt rachunków za błękitne paliwo złożyły się trzy decyzje taryfowe. 1 lipca 2025 roku cena paliwa gazowego spadła o 14,8 proc. względem poprzedniej taryfy nr 15. 1 stycznia 2026 roku obniżone zostały stawki dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – operatora sieci przesyłowej. Teraz, 25 lutego 2026 roku, doszła kolejna redukcja ceny surowca o 3,4 proc.
Jak podkreślił Artur Stawiarski, prezes myOrlen sp. z o.o., w komunikacie spółki: „Zmiany, które będą obowiązywać od 25 lutego br., przyniosą kolejne 3,4 proc. mniej na rachunku w pozycji »paliwo gazowe«”. Ważne zastrzeżenie: aktualne stawki za samo paliwo będą gwarantowane jedynie do końca czerwca 2026 roku. Obniżone stawki dystrybucyjne PSG obowiązują natomiast do końca 2026 roku kalendarzowego. Co stanie się po czerwcu z ceną surowca – zdecyduje kolejna decyzja URE, zależna od sytuacji na rynku hurtowym.
Co to oznacza dla Ciebie? – kilka praktycznych kroków
Zmiana taryfy następuje automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani podpisywać nowych umów. Od 25 lutego na każdej fakturze powinna widnieć niższa stawka za paliwo gazowe. Warto jednak sprawdzić najbliższy rachunek, czy nowa cena faktycznie została zastosowana. Jeśli rozliczenie dotyczy okresu częściowo przed i częściowo po 25 lutego, dostawca powinien rozliczyć oba okresy oddzielnie, według odpowiednich stawek.
Odbiorcy, którzy mają założone zlecenia stałe lub stałe przelewy za gaz, mogą rozważyć ich korektę w dół – szczególnie jeśli rozliczają się na podstawie zaliczek, a nie faktycznego zużycia. Nadpłata zostanie oczywiście rozliczona przy kolejnym odczycie licznika, ale mrozowanie gotówki u dostawcy przez kilka miesięcy nie ma sensu. Klienci, którzy nie rozliczają się jeszcze przez eBOK lub aplikację ORLEN mBOK, mogą rozważyć aktywację konta – dostęp do faktur online i historii zużycia ułatwia kontrolę rachunków i szybkie wychwytywanie ewentualnych błędów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.