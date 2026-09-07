Syreny alarmowe zawyją w Warszawie. Od 8 września usłyszą je mieszkańcy pięciu dzielnic
Od 8 września w części Warszawy będzie można usłyszeć syreny alarmowe i komunikaty głosowe. Testy potrwają przez kilkanaście dni i obejmą pięć dzielnic. Stołeczny ratusz uspokaja – dźwięki nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
Syreny w Warszawie od 8 września. Jest komunikat dla mieszkańców
Warszawa rozpoczyna techniczne sprawdzanie miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Testy będą prowadzone od wtorku 8 września do piątku 18 września 2026 r. Nie oznacza to jednak, że syreny zostaną uruchomione jednocześnie w całej stolicy. Sprawdzane będą poszczególne urządzenia znajdujące się w wybranych dzielnicach.
Testy będą prowadzone w godzinach od 10:00 do 16:00. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe emitowane przez system alarmowy.
Sprawdzanie urządzeń obejmie pięć dzielnic:
- Śródmieście
- Pragę-Południe
- Mokotów
- Ochotę
- Żoliborz
Warszawskie Miejskie Centrum Kontaktu 19115 potwierdza, że testy będą trwały od 8 do 18 września i obejmą pojedyncze syreny alarmowe w wymienionych częściach miasta.
Oznacza to, że sygnały mogą być słyszalne w różnych miejscach i o różnych porach w ciągu wskazanego przedziału godzinowego.
Test syren alarmowych 📣
W dniach 8-18 września br. w godz. 10.00-16.00 na terenie pięciu dzielnic: Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza będą sprawdzane poszczególne syreny. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty… pic.twitter.com/6AkldchVUq
— Warszawa (@warszawa) September 7, 2026
Ratusz uspokaja. To nie będzie oznaczało zagrożenia
Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest taka, że planowane uruchomienia mają charakter wyłącznie techniczny.
Ich celem jest sprawdzenie sprawności systemu alarmowania. Usłyszenie syren między 8 a 18 września podczas prowadzonych testów nie będzie samo w sobie oznaczało wystąpienia realnego zagrożenia.
Stołeczny ratusz poinformował, że mieszkańcy nie muszą w związku z testami podejmować żadnych działań.
To istotne zwłaszcza dla osób, które nie widziały wcześniej miejskiego komunikatu. Dźwięk syren alarmowych może kojarzyć się z poważnym zagrożeniem, dlatego władze miasta wcześniej informują o planowanych próbach.
Dlaczego Warszawa sprawdza syreny alarmowe?
System ostrzegania ludności musi być regularnie kontrolowany, aby w sytuacji rzeczywistego zagrożenia urządzenia mogły prawidłowo zadziałać.
Syreny mogą być wykorzystywane nie tylko w przypadku zagrożeń związanych z działaniami zbrojnymi. System służy również do ostrzegania mieszkańców między innymi o poważnych zagrożeniach naturalnych, skażeniach czy innych zdarzeniach wymagających szybkiego przekazania informacji dużej liczbie osób.
Do ostrzegania ludności mogą być wykorzystywane także komunikaty w radiu i telewizji, Regionalny System Ostrzegania, Alert RCB wysyłany na telefony komórkowe, megafony oraz bezpośrednie powiadamianie mieszkańców.
Techniczne próby pozwalają przede wszystkim sprawdzić, czy konkretne syreny działają oraz czy możliwe jest wykorzystanie ich w razie faktycznej potrzeby.
Jak rozpoznać prawdziwy sygnał alarmowy?
Testy prowadzone w Warszawie są wcześniej zapowiedziane i mają służyć kontroli poszczególnych urządzeń. Warto jednak wiedzieć, jak wyglądają oficjalne sygnały stosowane w przypadku rzeczywistego alarmu.
Obowiązujące zasady określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych.
Ogłoszenie alarmu oznacza modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.
Odwołanie alarmu to jednostajny, ciągły dźwięk trwający również 3 minuty.
W przypadku faktycznego sygnału alarmowego nie należy go ignorować. Rządowe służby zalecają wtedy włączenie radia, telewizji lub sprawdzenie oficjalnych kanałów informacyjnych i zastosowanie się do przekazywanych poleceń.
Mogą pojawić się również komunikaty głosowe
Nowoczesne elementy systemu ostrzegania nie muszą ograniczać się wyłącznie do charakterystycznego dźwięku syreny.
Część urządzeń pozwala również na przekazywanie komunikatów głosowych. Podczas warszawskich testów właśnie takie komunikaty mają być emitowane obok krótkich sygnałów dźwiękowych.
W sytuacji rzeczywistego alarmu komunikaty słowne mogą zawierać informacje o rodzaju zagrożenia i sposobie postępowania.
Dlatego w przypadku niespodziewanego uruchomienia systemu poza zapowiedzianymi testami warto przede wszystkim zwrócić uwagę na treść komunikatu i sprawdzić informacje przekazywane przez oficjalne instytucje.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.