Gwałtowny wzrost cen na giełdach uderzy w polskie stacje. Analitycy ostrzegają przed skokiem cen paliw. Zobacz prognozy dla Warszawy
Eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie wywołała potężną falę podwyżek na światowych rynkach surowcowych. Zaognienie relacji między Stanami Zjednoczeniami a Iranem w rejonie strategicznej Cieśniny Ormuz doprowadziło do gwałtownego wzrostu notowań ropy naftowej, która niebezpiecznie zbliża się do psychologicznej bariery. W poniedziałek, 7 września 2026 roku, analitycy rynku paliw ostrzegają, że reakcja łańcuchowa na stacjach benzynowych jest nieunikniona. W Warszawie skutki podwyżek cen benzyny i oleju napędowego odczują kierowcy, firmy transportowe oraz sektor dostaw w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Ropa Brent blisko 100 dolarów za baryłkę. Przyczyny i wyliczenia analityków
Kluczowym zapalnikiem dla rynków finansowych stały się nowe starcia militarne i ataki na jednostki transportowe w Cieśninie Ormuz, przez którą przepływa blisko jedna piąta światowego zapotrzebowania na ropę naftową. W reakcji na wymianę uderzeń giełdowa cena ropy typu Brent w Londynie skoczyła do poziomu 97,38 dolara za baryłkę, notując wzrost o niemal 60 procent od początku 2026 roku. Z kolei amerykańska ropa WTI podrożała do ponad 92,50 dolara za baryłkę.
Eksperci rynku energii wskazują, że jeśli zakłócenia w żegludze handlowej utrzymają się dłużej, notowania surowca bez trudu przełamią poziom 100 dolarów za baryłkę. Przełoży się to na natychmiastową podwyżkę cen w hurtowniach i na stacjach detalicznych. Na końcową cenę litra paliwa w Polsce ogromny wpływ mają również podatki i opłaty państwowe – w tym podatek akcyzowy, opłata paliwowa, opłata emisyjna oraz 23-procentowy podatek VAT, regulowane przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
Skutki podwyżek dla mieszkańców i stołecznego biznesu. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, gdzie tysiące osób dojeżdżają codziennie do pracy z obrzeży miasta, wyższe ceny na pylonach stacji benzynowych oznaczają wyraźny wzrost kosztów utrzymania. W biurowo-przemysłowych rejonach na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie (Służewiec) skok cen oleju napędowego (diesla) uderzy bezpośrednio w firmy logistyczne, kurierskie i dostawcze, które będą zmuszone podnieść opłaty za przewóz towarów.
Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście z droższymi paliwami zmierzą się korporacje taksówkarskie, dostawcy gastronomii oraz mieszkańcy korzystający z aut prywatnych. Ekonomistów niepokoi fakt, że drożejący transport szybko przełoży się na kolejną falę wzrostu cen żywności i usług w całej aglomeracji warszawskiej.
Jak krok po kroku ograniczyć wydatki na paliwo i przygotować się na podwyżki
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą Ci zredukować zużycie paliwa i zoptymalizować codzienne wydatki na transport:
- Zatankuj pojazd przed przewidywaną falą podwyżek – uzupełnij bak paliwa na stacji, zanim hurtowe wzrosty cen z giełd zostaną w pełni przeniesione na pylony detaliczne.
- Stosuj zasady ecodrivingu podczas jazdy po Warszawie – płynna jazda, unikanie gwałtownego hamowania i wczesna zmiana biegów pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 15-20 proc.
- Sprawdzaj i porównuj ceny na stacjach na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – korzystaj z aplikacji mobilnych do monitorowania cen, by wybierać stacje z najniższą marżą detaliczną.
- Zadbaj o prawidłowe ciśnienie w oponach – spadek ciśnienia w kołach zaledwie o 0,5 bara zwiększa opory toczenia i podnosi spalanie o około 3 proc.
- Rozważ przesiadkę na Warszawski Transport Publiczny (WTP) – wykorzystaj sieć metra, tramwajów i autobusów przy codziennych dojazdach do centrum, wykupując bilet długookresowy na Warszawskiej Karcie Miejskiej.
Źródlo: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.