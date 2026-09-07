Gwałtowny wzrost cen na giełdach uderzy w polskie stacje. Analitycy ostrzegają przed skokiem cen paliw. Zobacz prognozy dla Warszawy

7 września 2026 21:14 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie wywołała potężną falę podwyżek na światowych rynkach surowcowych. Zaognienie relacji między Stanami Zjednoczeniami a Iranem w rejonie strategicznej Cieśniny Ormuz doprowadziło do gwałtownego wzrostu notowań ropy naftowej, która niebezpiecznie zbliża się do psychologicznej bariery. W poniedziałek, 7 września 2026 roku, analitycy rynku paliw ostrzegają, że reakcja łańcuchowa na stacjach benzynowych jest nieunikniona. W Warszawie skutki podwyżek cen benzyny i oleju napędowego odczują kierowcy, firmy transportowe oraz sektor dostaw w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.

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tankowanie do baku
Fot. Pixabay

Ropa Brent blisko 100 dolarów za baryłkę. Przyczyny i wyliczenia analityków

Kluczowym zapalnikiem dla rynków finansowych stały się nowe starcia militarne i ataki na jednostki transportowe w Cieśninie Ormuz, przez którą przepływa blisko jedna piąta światowego zapotrzebowania na ropę naftową. W reakcji na wymianę uderzeń giełdowa cena ropy typu Brent w Londynie skoczyła do poziomu 97,38 dolara za baryłkę, notując wzrost o niemal 60 procent od początku 2026 roku. Z kolei amerykańska ropa WTI podrożała do ponad 92,50 dolara za baryłkę.

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Eksperci rynku energii wskazują, że jeśli zakłócenia w żegludze handlowej utrzymają się dłużej, notowania surowca bez trudu przełamią poziom 100 dolarów za baryłkę. Przełoży się to na natychmiastową podwyżkę cen w hurtowniach i na stacjach detalicznych. Na końcową cenę litra paliwa w Polsce ogromny wpływ mają również podatki i opłaty państwowe – w tym podatek akcyzowy, opłata paliwowa, opłata emisyjna oraz 23-procentowy podatek VAT, regulowane przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Skutki podwyżek dla mieszkańców i stołecznego biznesu. Wola, Mokotów i Śródmieście

W Warszawie, gdzie tysiące osób dojeżdżają codziennie do pracy z obrzeży miasta, wyższe ceny na pylonach stacji benzynowych oznaczają wyraźny wzrost kosztów utrzymania. W biurowo-przemysłowych rejonach na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie (Służewiec) skok cen oleju napędowego (diesla) uderzy bezpośrednio w firmy logistyczne, kurierskie i dostawcze, które będą zmuszone podnieść opłaty za przewóz towarów.

Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście z droższymi paliwami zmierzą się korporacje taksówkarskie, dostawcy gastronomii oraz mieszkańcy korzystający z aut prywatnych. Ekonomistów niepokoi fakt, że drożejący transport szybko przełoży się na kolejną falę wzrostu cen żywności i usług w całej aglomeracji warszawskiej.

Jak krok po kroku ograniczyć wydatki na paliwo i przygotować się na podwyżki

Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą Ci zredukować zużycie paliwa i zoptymalizować codzienne wydatki na transport:

  • Zatankuj pojazd przed przewidywaną falą podwyżek – uzupełnij bak paliwa na stacji, zanim hurtowe wzrosty cen z giełd zostaną w pełni przeniesione na pylony detaliczne.
  • Stosuj zasady ecodrivingu podczas jazdy po Warszawie – płynna jazda, unikanie gwałtownego hamowania i wczesna zmiana biegów pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 15-20 proc.
  • Sprawdzaj i porównuj ceny na stacjach na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – korzystaj z aplikacji mobilnych do monitorowania cen, by wybierać stacje z najniższą marżą detaliczną.
  • Zadbaj o prawidłowe ciśnienie w oponach – spadek ciśnienia w kołach zaledwie o 0,5 bara zwiększa opory toczenia i podnosi spalanie o około 3 proc.
  • Rozważ przesiadkę na Warszawski Transport Publiczny (WTP) – wykorzystaj sieć metra, tramwajów i autobusów przy codziennych dojazdach do centrum, wykupując bilet długookresowy na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

 

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Źródlo: businessinsider

 

 

 

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