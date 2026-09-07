Pakiet wsparcia dla uczniów i młodzieży do 24. roku życia. Rodzice mogą otrzymać 535 złotych. Termin mija w listopadzie. Sprawdź zasady w Warszawie
Rodzice i opiekunowie uczącej się młodzieży mogą otrzymać skumulowane wsparcie finansowe sięgające łącznie kwoty 535 zł na jedno dziecko. Świadczenia przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z nowym rokiem szkolnym, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych przysługują aż do ukończenia 24. roku życia. Część uprawnionych rodzin nadal nie złożyła odpowiednich dokumentów, a Urząd Miasta oraz ZUS przypominają o nieprzekraczalnym terminie składania wniosków, który upływa 30 listopada 2026 roku. W stolicy formalności związane z wypłatą środków realizują stołeczne centra świadczeń i urzędy dzielnicowe na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu.
Z czego składa się kwota 535 zł i jakie warunki trzeba spełnić
Na łączną sumę wsparcia w wysokości 535 zł składa się kilka oddzielnych świadczeń realizowanych w ramach polityki rodzinnej. Pierwszym z nich jest jednorazowe świadczenie z programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł, wypłacane bez względu na dochód na każdego ucznia do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością). Kolejnym elementem jest jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł, a także miesięczna stawka zasiłku rodzinnego, która dla najstarszych uczniów wynosi 135 zł miesięcznie.
O ile świadczenie 300 plus przysługuje wszystkim uczniom bez kryterium dochodowego, o tyle zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem 100 zł wymaga spełnienia progu dochodowego. W 2026 roku kryterium dochodowe wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto, gdy w gospodarstwie domowym wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Podstawą prawną regulującą przyznawanie tych świadczeń są przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.) oraz uchwała Rady Ministrów w sprawie programu „Dobry Start”.
Sposób składania wniosków i obsługa w warszawskich dzielnicach. Wola, Mokotów i Śródmieście
Wniosek o wypłatę 300 zł z programu „Dobry Start” należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – poprzez aplikację mZUS, portal PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Z kolei wnioski o zasiłek rodzinny i dodatek 100 zł na nowy okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada 2026 r. do 31 października 2027 r.) można przekazywać zarówno cyfrowo, jak i tradycyjnie w urzędach.
W Warszawie obsługa wniosków o świadczenia rodzinne odbywa się w Wydziałach Zasobów Lokalnych i Spraw Społecznych odpowiednich urzędów dzielnicowych. Mieszkańcy warszawskiej Woli (przy ul. Żelaznej), Mokotowa (przy ul. Rakowieckiej) oraz dzielnicy Śródmieście (przy ul. Nowogrodzkiej) mogą uzyskać pomoc w wypełnieniu dokumentów w rejonowych punktach obsługi mieszkańców. Urzędnicy przestrzegają, że złożenie wniosku po 30 listopada skutkuje brakiem wypłaty wyrównania za pierwsze miesiące roku szkolnego.
Jak krok po kroku zawnioskować o pełny pakiet 535 zł dla ucznia
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie skompletować dokumenty i otrzymać wsparcie przed upływem terminu:
- Złóż wniosek o 300 zł z programu Dobry Start w aplikacji mZUS – upewnij się, że wysłałeś formularz elektroniczny przed 30 listopada 2026 r., aby nie stracić świadczenia.
- Oblicz dochód netto na osobę w rodzinie – sprawdź, czy nie przekraczasz progu 674 zł (lub 764 zł przy niepełnosprawności), co uprawnia do zasiłku rodzinnego i dodatku 100 zł.
- Zgromadź zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole lub na uczelni – przygotuj dokumenty potwierdzające status ucznia dla młodzieży w wieku od 18 do 24 lat.
- Odwiedź punkt obsługi na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – w razie pytań dotyczących zasiłku rodzinnego skorzystaj z pomocy urzędników w swoim urzędzie dzielnicy.
- Wskaż aktywny numer konta bankowego we wniosku – upewnij się, że podany rachunek jest prawidłowy, co zapobiegnie opóźnieniom w przelewie środków.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.