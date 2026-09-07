Oszuści podszywają się pod znanego giganta płatniczego. Banki wydają pilne ostrzeżenia. Sprawdź zasady bezpieczeństwa w Warszawie
Sektor bankowy w Polsce alarmuje przed nową falą wyrafinowanych ataków cyfrowych, w których przestępcy podszywają się pod firmę Mastercard oraz wiodące instytucje finansowe. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS i wiadomości e-mail, próbując wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej oraz pełne dane kart płatniczych pod pretekstem weryfikacji konta lub odbioru nagrody. Zjawisko to zatacza coraz szersze kręgi w stolicy, a poszkodowani mieszkańcy masowo zgłaszają sprawy do banków oraz na policję w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Jak działa nowy schemat oszustwa na Mastercard. Mechanizm i zagrożenia
Cyberprzestępcy wykorzystują techniki socjotechniczne, wysyłając do losowych osób wiadomości tekstowe z informacją o rzekomym zablokowaniu karty płatniczej, konieczności zaktualizowania danych osobowych lub możliwości odebrania punktów w programie lojalnościowym. W treści SMS-a znajduje się link prowadzący do sfałszowanej strony internetowej, która do złudzenia przypomina oficjalny portal Mastercard lub witrynę logowania banku. Wpisanie tam numeru karty, daty ważności, kodu CVV/CVC lub loginu i hasła do bankowości daje oszustom pełny dostęp do oszczędności ofiary.
Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa z CSIRT KNF oraz Zespołu CERT Polska ostrzegają, że przejęte dane pozwalają przestępcom na natychmiastowe podpięcie karty do cyfrowych portfeli na innych urządzeniach lub zrealizowanie błyskawicznych transakcji zagranicznych. Podstawą prawną określającą odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze są przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 30 z późn. zm.). Zgodnie z art. 46 tej ustawy bank ma obowiązek zwrócić kwotę nieautoryzowanej transakcji, chyba że dojdzie do udowodnienia klientowi rażącego niedbalstwa lub umyślnego złamania zasad bezpieczeństwa.
Reakcja służb i placówek bankowych w stolicy. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, będącej głównym centrum finansowym kraju, zgłoszenia dotyczące wyłudzeń środków z kont trafiają codziennie do komend rejonowych policji oraz placówek bankowych. W rejonie stołecznych zagłębi biurowych na warszawskiej Woli (ul. Kasprzaka, Rondo Daszyńskiego) oraz na Mokotowie (ul. Konstruktorska, Służewiec) zespoły bezpieczeństwa IT banków podejmują natychmiastowe działania mające na celu blokowanie fałszywych domen internetowych stosowanych przez oszustów.
Z kolei w rejonie bankowych central i głównych oddziałów w dzielnicy Śródmieście doradcy klientów pomagają poszkodowanym osobom zastrzegać skompromitowane karty oraz składać formalne reklamacje. Banki przypominają jednoznacznie: ani Mastercard, ani żaden bank nigdy nie wysyła linków do logowania w wiadomościach SMS ani nie prosi o podanie pełnego kodu PIN lub kodu CVC z odwrotu karty.
Jak krok po kroku uchronić swoje oszczędności przed cyfrowym oszustwem
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci zachować czujność i uchronić pieniądze przed wyłudzeniem:
- Nigdy nie klikaj w linki przesyłane w wiadomościach SMS lub e-mail – wchodź na stronę banku lub operatora płatności wyłącznie wpisując oficjalny adres ręcznie w przeglądarce.
- Weryfikuj dokładnie adres URL strony logowania – sprawdź, czy w adresie nie ma literówek, błędnych znaków lub nietypowych domen przed podaniem danych.
- Zablokuj kartę i dostęp do banku w razie ujawnienia danych – jeśli podałeś dane na podejrzanej stronie, natychmiast zastrzeż kartę w aplikacji mobilnej lub telefonicznie.
- Zgłoś podejrzany SMS na darmowy numer 8080 do CERT Polska – przekaż treść wiadomości oszukańczej do analizy przez państwowe służby cyberbezpieczeństwa.
- Odwiedź placówkę banku na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – zgłoś nieautoryzowane transakcje bezpośrednio u doradcy i złóż pisemny wniosek reklamacyjny.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.