Szał w Lidlu w Warszawie. Kolejki ustawiały się już o… 1:00 w nocy
Prawdziwe oblężenie sklepów w Warszawie. Po popularne gniotki Needoh ustawiały się kolejki jeszcze przed otwarciem, a – jak relacjonuje znany tiktoker Oliwier Skrudlik – niektórzy pojawili się pod sklepem już około godziny 1:00 w nocy.
@_skrudliq_
Poszukiwania oryginalnych NEEDOH za 15zł w Lidlu…🛒 udało wam się dorwać?
♬ oryginalny dźwięk – Oliwier Skrudlik
Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują tłumy klientów czekających na rozpoczęcie sprzedaży. Według relacji Oliwiera Skrudlika zainteresowanie było ogromne, a część osób kupowała nie pojedyncze sztuki, lecz całe zapasy.
– Niektórzy brali po kilkadziesiąt sztuk gniotków – relacjonował tiktoker.
Needoh to antystresowe zabawki, które od kilku miesięcy biją rekordy popularności w mediach społecznościowych. Każda nowa dostawa błyskawicznie znika z półek, a najbardziej pożądane modele są później wystawiane w internecie za znacznie wyższe kwoty.
Nie jest to pierwszy raz, gdy wokół tych zabawek wybucha zakupowe szaleństwo. Tym razem również wiele osób wróciło do domu z pustymi rękami, ponieważ zapasy wyprzedały się w bardzo krótkim czasie.
Udało Wam się kupić Needoh, czy również trafiliście na puste półki?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.