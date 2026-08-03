Szał w Lidlu w Warszawie. Kolejki ustawiały się już o… 1:00 w nocy

3 sierpnia 2026 16:37 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Prawdziwe oblężenie sklepów w Warszawie. Po popularne gniotki Needoh ustawiały się kolejki jeszcze przed otwarciem, a – jak relacjonuje znany tiktoker Oliwier Skrudlik – niektórzy pojawili się pod sklepem już około godziny 1:00 w nocy.

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Kostki Needoh w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Kostki Needoh w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
@_skrudliq_

Poszukiwania oryginalnych NEEDOH za 15zł w Lidlu…🛒 udało wam się dorwać?

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♬ oryginalny dźwięk – Oliwier Skrudlik

Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują tłumy klientów czekających na rozpoczęcie sprzedaży. Według relacji Oliwiera Skrudlika zainteresowanie było ogromne, a część osób kupowała nie pojedyncze sztuki, lecz całe zapasy.

Niektórzy brali po kilkadziesiąt sztuk gniotków – relacjonował tiktoker.

Needoh to antystresowe zabawki, które od kilku miesięcy biją rekordy popularności w mediach społecznościowych. Każda nowa dostawa błyskawicznie znika z półek, a najbardziej pożądane modele są później wystawiane w internecie za znacznie wyższe kwoty.

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Nie jest to pierwszy raz, gdy wokół tych zabawek wybucha zakupowe szaleństwo. Tym razem również wiele osób wróciło do domu z pustymi rękami, ponieważ zapasy wyprzedały się w bardzo krótkim czasie.

Udało Wam się kupić Needoh, czy również trafiliście na puste półki?

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