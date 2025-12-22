Szalona promocja w Biedronce. Ludzie biorą jak szaleni. Wychodzi praktycznie za darmo
Takiej oferty tuż przed świętami dawno nie było. Biedronka uruchomiła promocję, która wywołała prawdziwe poruszenie wśród klientów i już od pierwszych godzin obowiązywania przyciąga tłumy do sklepów. Chodzi o schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo marki Kraina Mięs, który w praktyce można „odzyskać” w całości dzięki voucherowi. Wielu klientów nie kryje zaskoczenia, bo po spełnieniu warunków mięso wychodzi niemal za darmo.
Promocja obowiązuje od niedzieli do wtorku, w dniach 21–23 grudnia, i jest dostępna dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Zasada jest prosta, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się zbyt dobra, by była prawdziwa. Kupując schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs i robiąc zakupy za minimum 99 zł, klient otrzymuje voucher o wartości 100 procent ceny tego schabu. Bon można wykorzystać przy kolejnych zakupach w Biedronce.
Efekt? Pieniądze wydane na mięso wracają w formie vouchera do ponownego wykorzystania. Dla wielu rodzin, które i tak robią przedświąteczne zakupy za ponad 99 zł, oznacza to realną oszczędność. W praktyce schab staje się dodatkiem „gratis”, bo jego koszt można odzyskać przy następnej wizycie w sklepie.
Nic dziwnego, że klienci reagują błyskawicznie. W wielu sklepach schab znika z półek w szybkim tempie, a pracownicy muszą regularnie uzupełniać lodówki. Na parkingach widać większy ruch, a przy kasach coraz częściej słychać rozmowy o tym, jak najlepiej wykorzystać voucher i na co go przeznaczyć po świętach.
Warto jednak pamiętać o kilku szczegółach. Promocja ma swoje limity – maksymalnie 2 kg schabu na kartę Moja Biedronka w całym okresie obowiązywania oferty. Voucher ma również określony termin ważności i można go wykorzystać tylko w wyznaczonym czasie, dlatego nie warto odkładać go „na później” bez sprawdzenia daty. Jak zawsze w przypadku tak atrakcyjnych promocji, produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli i tak planujesz większe zakupy przed świętami lub tuż po nich, ta oferta może realnie obniżyć rachunek. Kluczowe jest spełnienie warunku zakupów za minimum 99 zł oraz posiadanie karty lub aplikacji. W praktyce wiele osób traktuje tę promocję jako okazję do uzupełnienia zapasów mięsa na święta, a voucher wykorzystuje później na podstawowe produkty spożywcze.
Jedno jest pewne – to jedna z tych akcji, które znikają szybko. Kto zdąży, ten skorzysta, a kto przyjdzie za późno, może już zobaczyć puste półki. Jeśli więc planowałeś zakupy w Biedronce, tym razem naprawdę warto się pospieszyć.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.