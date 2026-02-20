Szok przy bankomacie. Uważaj, bo możesz zapłacić krocie
Od 19 lutego 2026 roku wypłata gotówki z bankomatu stała się wyraźnie droższa. Visa i Mastercard zmieniły zasady naliczania opłat bankomatowych, przez co banki płacą operatorom nawet dwukrotnie więcej niż wcześniej. Tego samego dnia Euronet – największa niezależna sieć bankomatów w Polsce – obniżył limit jednorazowej wypłaty BLIKiem z 800 zł do 200 zł. To efekt finansowej układanki, w której rachunek ostatecznie trafi do klientów. Przy wypłacie większej kwoty transakcje będzie trzeba powtarzać, a za każą z nich zapłacisz prowizję.
Dotychczasowy cennik działał od kilkunastu lat – i właśnie przestał obowiązywać
Przez ponad dekadę zasady były proste. Visa pobierała od banku, który wydał kartę, stałą opłatę 1,30 zł za każdą wypłatę gotówki – niezależnie od tego, ile klient wyjął z bankomatu. Mastercard stosował podobny model: 1,20 zł plus minimalny, symboliczny procent. Koszty utrzymania bankomatów – serwis, energia, transport gotówki, zabezpieczenia – przez te lata systematycznie rosły, podczas gdy stawki stały w miejscu. Od 19 lutego 2026 roku to się zmieniło.
Nowy model jest hybrydowy. Visa pobiera teraz 1,20 zł stałej podstawy plus 0,17 proc. od każdej wypłaconej kwoty. Mastercard – 1,20 zł plus 0,18 proc. Niby drobna korekta techniczna, ale jej skutki są nieproporcjonalnie duże. Przy wypłacie 1000 zł koszt dla banku w przypadku Mastercarda rośnie z ok. 1,70 zł do blisko 3 zł, przy Visie – z 1,30 zł do ok. 2,90 zł – wynika z wyliczeń serwisu Bankier.pl. Im większa wypłata, tym wyraźniej rośnie różnica.
Według szacunków dr. Michała Macierzyńskiego, szefa departamentu usług cyfrowych PKO Banku Polskiego, cytowanych przez Bankier.pl, zmiana ta oznacza dla całego sektora bankowego dodatkowe 100-150 mln zł kosztów rocznie. „Wzrost jednostkowych kosztów wypłat nawet o ponad 100 procent w porównaniu z obecnym poziomem” – ocenił ekspert. Banki nie będą tych kosztów pochłaniać – przełożą je na taryfy opłat dla klientów.
Euronet tnie limity: 200 zł zamiast 800 zł przy wypłacie BLIKiem
Dokładnie w tym samym dniu, 19 lutego, największy niezależny operator bankomatów w Polsce – Euronet Polska – wprowadził nowy limit jednorazowej wypłaty gotówki kodem BLIK. Zamiast dotychczasowych 800 zł, jednorazowo można wypłacić już tylko 200 zł. Zmiana obejmuje wszystkie bankomaty i recyklery sieci, z wyjątkiem urządzeń oznaczonych logo banków partnerskich.
Euronet tłumaczy decyzję wprost: przynajmniej część transakcji jest realizowana poniżej rzeczywistych kosztów ich obsługi. Firma powołuje się na publicznie dostępne analizy rynku, według których wypłaty BLIK-iem w sieciach niezależnych operatorów są rozliczane nawet dwukrotnie poniżej faktycznych kosztów. Operator wskazuje też bezpośrednio na zmiany interchange wprowadzone przez Mastercard i Visa – nowe stawki częściowo pokryją te straty, ale nie w całości.
W efekcie wypłata 1000 zł wymaga teraz wykonania 5 osobnych transakcji. Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK, wydał w tej sprawie oficjalne stanowisko. „W opinii Polskiego Standardu Płatności SA i z perspektywy użytkowników BLIKA zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji” – czytamy w komunikacie PSP z 11 lutego 2026 roku. Operator BLIK-a podkreślił przy tym, że to autonomiczna decyzja Euronetu i żaden inny operator bankomatów w Polsce nie wprowadził podobnych ograniczeń.
70 proc. wypłat przez bankomaty dwóch firm
Skala problemu wynika z dominacji niezależnych operatorów w polskiej infrastrukturze bankomatowej. Euronet i Planet Cash obsługują łącznie ok. 70 proc. wszystkich wypłat gotówki w Polsce – wynika z danych NBP. Cała sieć bankomatów w Polsce liczy niespełna 21 tys. urządzeń i z roku na rok powoli maleje. Rosnące koszty energii, serwisu i konwojowania gotówki sprawiały, że kolejne lokalizacje przestawały być rentowne, zanim jeszcze Visa i Mastercard podniosły stawki.
Nowe prowizje mogą ten proces przyspieszyć w dwóch kierunkach jednocześnie. Z jednej strony operatorzy dostaną wyższe wynagrodzenie za każdą transakcję. Z drugiej – droższe wypłaty zniechęcą część klientów do korzystania z gotówki, co zmniejszy liczbę transakcji i pogorszy rentowność lokalizacji z niskim ruchem. Widmo tzw. bankomatowych pustyń – szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie Euronet bywa jedynym dostępnym operatorem – staje się bardziej realne.
Co możesz teraz zrobić?
Najprostszym sposobem na uniknięcie wyższych kosztów jest wypłacanie gotówki wyłącznie w bankomatach własnego banku – tam opłaty zazwyczaj pozostają na dotychczasowym poziomie. Warto sprawdzić w aplikacji lub tabeli opłat, które sieci bankomatów objęte są darmowymi wypłatami w ramach Twojego konta. Jeśli regularnie korzystasz z bankomatów Euronetu i płacisz BLIKiem, przelicz, ile transakcji będziesz teraz wykonywać zamiast jednej – przy niektórych taryfach każda dodatkowa transakcja może być płatna. Alternatywą pozostają wypłaty gotówki przy kasie w ponad 12 tys. sklepów Żabka i ponad 3 tys. sklepów Dino, gdzie usługa cashback działa bez dodatkowych ograniczeń kwotowych.
