Szukasz grobu bliskiej osoby w Warszawie? Miejska wyszukiwarka obejmuje już ponad pół miliona pochowanych
Przed 1 listopada wiele osób próbuje odnaleźć groby bliskich na warszawskich nekropoliach. Miasto przypomina o internetowej wyszukiwarce, dzięki której można sprawdzić dokładne położenie grobu bez wielogodzinnego chodzenia między alejkami. Baza obejmuje już ponad ćwierć miliona grobów i ponad pół miliona pochowanych osób.
Warszawska wyszukiwarka grobów. Pięć cmentarzy w jednej bazie
Narzędzie dostępne w serwisie mapowym m.st. Warszawy umożliwia wyszukiwanie pochowanych na pięciu stołecznych cmentarzach.
Baza obejmuje:
- Stare Powązki,
- Cmentarz Komunalny Północny,
- Cmentarz Wojskowy na Powązkach,
- część Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego,
- część Cmentarza Prawosławnego na Woli.
Dane są aktualizowane przy współpracy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Warszawie oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Jak znaleźć grób?
Obsługa wyszukiwarki jest stosunkowo prosta.
Po wejściu do serwisu należy z menu wybrać interesującą nas nekropolię, a następnie podać dane osoby pochowanej.
Można wpisać między innymi:
- nazwisko lub jego fragment,
- imię,
- dodatkowe informacje dotyczące osoby,
- datę śmierci.
Im więcej informacji zostanie podanych, tym łatwiej systemowi wskazać właściwy grób.
To szczególnie przydatne na dużych cmentarzach, gdzie liczba kwater, alejek i miejsc pochówku może utrudniać samodzielne odnalezienie konkretnej osoby.
Ponad pół miliona osób w bazie
Skala miejskiej bazy jest ogromna.
Warszawa informuje, że zgromadzone dane dotyczą już ponad ćwierć miliona grobów oraz ponad pół miliona osób pochowanych.
Dzięki połączeniu bazy z mapą użytkownik może nie tylko znaleźć osobę po nazwisku, ale również sprawdzić lokalizację miejsca pochówku.
Przed okresem Wszystkich Świętych może to znacząco ułatwić zaplanowanie wizyty na cmentarzu.
Wszystko zaczęło się od Starych Powązek
Rozbudowana baza ma swoje początki w projekcie dokumentowania zabytkowych nagrobków.
Prace rozpoczęły się w 2009 roku na Starych Powązkach, czyli nekropolii założonej w 1790 roku.
Projekt prowadzony przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków miał początkowo służyć zgromadzeniu dokładnych danych dotyczących pomników nagrobnych znajdujących się na terenie zabytkowego cmentarza.
Inwentaryzację Starych Powązek zakończono w 2019 roku.
98 tysięcy grobów, pól i tablic
Przez 10 lat dokumentowania Starych Powązek spisano ponad 98 tysięcy grobów, pól grobowych i tablic memoratywnych.
Pochówki znajdują się tam w 436 kwaterach, Alei Zasłużonych oraz katakumbach.
W trakcie prac tworzono elektroniczną bazę zawierającą nie tylko dane osób pochowanych, ale również informacje o wyglądzie nagrobków, ich stanie zachowania oraz dokładnym położeniu.
Połączenie tych informacji z internetowym serwisem mapowym sprawiło, że zgromadzone przez lata dane stały się dostępne także dla mieszkańców.
Przydatne nie tylko dla rodzin
Wyszukiwarka może pomóc osobom szukającym grobów swoich krewnych, ale znaczenie bazy jest znacznie szersze.
Korzystają z niej również osoby zainteresowane historią Warszawy, varsavianiści czy badacze poszukujący miejsc pochówku konkretnych postaci.
Bardziej szczegółowa dokumentacja zgromadzona podczas inwentaryzacji jest dostępna w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Odczytywali napisy, których niemal nie było już widać
Jednym z najtrudniejszych elementów inwentaryzacji Starych Powązek było odczytywanie starych i zatartych inskrypcji.
Część nagrobków była porośnięta mchem, przykryta ziemią lub roślinnością. Litery po wielu dziesięcioleciach były często niemal całkowicie niewidoczne.
Inwentaryzatorzy testowali różne sposoby ich odczytywania.
Jedną z najbardziej skutecznych metod okazało się… polewanie powierzchni wodą. Pomagało również ustawianie światła pod odpowiednim kątem, dzięki czemu zwiększał się kontrast pomiędzy powierzchnią kamienia a wyżłobionymi literami.
W niektórych przypadkach inskrypcje ukryte pod mchem udawało się odczytać za pomocą dotyku.
Wyszukiwarka może oszczędzić sporo czasu przed 1 listopada
Przed Wszystkimi Świętymi warszawskie cmentarze odwiedzają ogromne liczby osób. Część przyjeżdża również spoza miasta i nie zna dokładnego położenia rodzinnych grobów.
W takim przypadku wcześniejsze sprawdzenie miejsca pochówku w miejskiej wyszukiwarce może znacznie ułatwić wizytę.
W jednym miejscu można sprawdzić dane z pięciu warszawskich nekropolii, a baza obejmuje już ponad pół miliona pochowanych osób.
To szczególnie przydatne w przypadku największych stołecznych cmentarzy, gdzie samo odnalezienie właściwej kwatery bez dokładnych informacji może zająć dużo czasu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.