Tanie masło powraca do Lidla. Promocja wraca w piątek, trzeba spełnić 2 warunki
Masło za 2,49 zł ponownie pojawi się w Lidlu, tym razem w piątek 30 i sobotę 31 października. Oferta obejmuje również sklepy w Warszawie, ale niższej ceny nie otrzyma każdy, kto włoży kostkę do koszyka. Trzeba kupić 3 opakowania Pilos i skorzystać z kuponu w aplikacji Lidl Plus.
To ważna zmiana terminu, bo identyczną cenę sieć proponowała już w poniedziałek 26 października. Osoby, które wtedy nie zdążyły zrobić zakupów, będą miały kolejną okazję pod koniec tygodnia. Nie oznacza to jednak, że masło kosztuje 2,49 zł nieprzerwanie od poniedziałku do soboty. Nowa odsłona promocji ma swoje wyznaczone dni, a rabat zależy od liczby kupionych kostek i aktywnego kuponu. Przy kasie łatwo przeoczyć jeden z tych warunków, szczególnie podczas większych zakupów robionych przed Wszystkimi Świętymi.
Piątek i sobota zamiast poniedziałku. Lidl uruchamia promocję ponownie 30 października
W nowej gazetce Lidl zapowiada masło Pilos Mleczna Krowa 82 proc. w opakowaniu 200 g za 2,49 zł za sztukę. Cena ma obowiązywać wyłącznie w piątek 30 października i sobotę 31 października 2026 roku. To osobny termin po poniedziałkowej akcji, którą sieć przeprowadziła 26 października. Dla kupujących rozróżnienie jest istotne: promocje przedstawione w jednej gazetce nie muszą obowiązywać przez cały okres jej ważności. Niektóre zaczynają się dopiero pod koniec tygodnia, inne kończą się wcześniej, nawet jeżeli dotyczą tego samego produktu i tej samej ceny.
Na półce mogą leżeć także inne produkty marki Pilos, dlatego znaczenie ma dokładna nazwa i gramatura. Weekendowa oferta dotyczy masła Mleczna Krowa o zawartości 82 proc. tłuszczu, a nie wszystkich tłuszczów do smarowania, miksów czy dowolnych opakowań nabiału. Cenę najlepiej sprawdzić na etykiecie i w kuponie przed podejściem do kasy. Sam fakt, że produkt jest masłem marki własnej Lidla, nie oznacza jeszcze, że zostanie objęty identycznym rabatem. Sieć wskazuje również limit zakupów w ramach kuponu, więc nie można zakładać, że większy zapas zostanie w całości rozliczony po 2,49 zł.
Trzy kostki kosztują 7,47 zł. Za kilogram wychodzi 12,45 zł
Cena pojedynczej kostki wskazana jako punkt odniesienia w gazetce wynosi 4,99 zł. Przy zakupie 3 opakowań bez rabatu byłoby to 14,97 zł. Po aktywowaniu odpowiedniego kuponu i spełnieniu warunku ilościowego cena spada do 7,47 zł za 3 sztuki, a oszczędność w stosunku do tej ceny wynosi 7,50 zł. W praktyce klient otrzymuje 600 g masła za mniej niż 8 zł. Jedna kostka kosztuje wtedy 2,49 zł, ale tej kwoty nie należy traktować jako samodzielnej ceny dostępnej przy zakupie tylko jednego opakowania.
Po przeliczeniu na większą jednostkę oferta wygląda następująco: 200 g kosztuje 2,49 zł, 400 g w ramach 2 spośród 3 promocyjnych opakowań to 4,98 zł, a całe 600 g to 7,47 zł. Średnia cena kilograma wynosi zatem 12,45 zł, wobec 24,95 zł za kilogram przy cenie 4,99 zł za kostkę. To przydatne porównanie, bo masło w sklepach występuje w różnych opakowaniach i nie zawsze najniższa kwota na etykiecie oznacza najniższą cenę za tę samą ilość produktu. Przy domowym budżecie znaczenie ma końcowa suma na paragonie, a nie tylko informacja o procentowej obniżce.
Kupon w Lidl Plus jest obowiązkowy. Limit wynosi dokładnie 3 opakowania
Aby kupić masło w promocyjnej cenie, należy wcześniej otworzyć Lidl Plus i aktywować kupon dotyczący tej oferty. Następnie trzeba włożyć do koszyka 3 właściwe opakowania i zeskanować aplikację przy kasie. Dopiero po spełnieniu tych warunków może zostać naliczony rabat. Samo posiadanie aplikacji w telefonie nie jest równoznaczne z aktywowaniem kuponu. Klient, który zapomni o jego włączeniu albo nie zeskanuje identyfikatora podczas płatności, może zapłacić cenę bez promocji.
Regulamin oferty przewiduje limit 3 opakowań na kupon. Oznacza to, że jedna promocyjna pula odpowiada dokładnie ilości potrzebnej do uzyskania obniżki. Jeżeli ktoś planuje kupić 6 lub 9 kostek, nie powinien zakładać, że cały zakup automatycznie zostanie rozliczony po 2,49 zł za sztukę. Zasady kuponu określają maksymalną liczbę produktów objętych rabatem. Najrozsądniej sprawdzić to jeszcze na ekranie aplikacji, zanim w koszyku znajdzie się większa liczba opakowań, i nie sugerować się wyłącznie dużą ceną wyeksponowaną na sklepowej półce.
Jedna lub dwie kostki nie dają takiego rabatu. Liczy się cały rachunek
Promocja została skonstruowana jako oferta przy zakupie 3 sztuk. Kto potrzebuje tylko jednej kostki do ciasta albo dwóch do codziennego gotowania, nie spełni warunku ilościowego i nie powinien oczekiwać ceny 2,49 zł za opakowanie. To ważne dla osób robiących niewielkie zakupy, które na widok atrakcyjnej ceny odruchowo wkładają produkt do koszyka. Dla rodziny regularnie zużywającej masło 3 kostki mogą stanowić zwyczajny zapas. Dla kogoś, kto sięga po nie sporadycznie, zakup większej ilości ma sens tylko wtedy, gdy produkt zostanie wykorzystany przed upływem jego terminu przydatności.
Przy takim zakupie różnica między planowanym a faktycznym wydatkiem jest niewielka w złotych, ale mechanizm dotyczy wielu produktów. Gdyby klient kupił 3 kostki po 4,99 zł, zapłaciłby 14,97 zł. Z kuponem zostaje mu w portfelu 7,50 zł. Nie jest to jednak dodatkowy zarobek ani pieniądze, które sieć wypłaca przy kasie. Oszczędność występuje względem ceny trzech opakowań bez rabatu. Kto w ogóle nie planował zakupu masła i nie potrzebuje go w domu, wyda 7,47 zł, choć wcześniej zamierzał wydać 0 zł. Dlatego promocja najbardziej przydaje się osobom, które i tak kupiłyby ten produkt w najbliższym czasie.
Warszawa: promocja wypada tuż przed Wszystkimi Świętymi. Ważne są 2 konkretne daty
W Warszawie piątek 30 października i sobota 31 października to również czas przygotowań do odwiedzania cmentarzy. Wiele osób będzie łączyć zwykłe zakupy spożywcze z kupowaniem kwiatów, zniczy i produktów potrzebnych do rodzinnych spotkań. Oferta Lidla może więc zainteresować zarówno mieszkańców Woli czy Mokotowa, jak i osoby robiące większe zakupy na Pradze-Południe lub w Wawrze. Zasady gazetkowej promocji nie zależą od dzielnicy: obowiązuje ta sama cena za wskazane masło, konieczność aktywacji kuponu i ograniczenie do 3 opakowań na kupon. Różnić się może natomiast dostępność towaru w poszczególnych placówkach.
Nie należy mylić daty promocji z godzinami otwarcia sklepów. Piątek i sobota to dni objęte rabatem, ale konkretne godziny pracy najlepiej sprawdzić dla wybranej lokalizacji, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. 1 listopada 2026 roku przypada w niedzielę i jest ustawowym świętem, więc zakupy na niedzielne rodzinne spotkania wiele gospodarstw domowych będzie robić wcześniej. Wizyta w sklepie wyłącznie po 3 kostki masła może jednak oznaczać dodatkowy przejazd i czas, dlatego łatwiej wykorzystać tę ofertę przy okazji zaplanowanych zakupów niż organizować osobny wyjazd przez pół miasta.
Jak skorzystać z piątkowo-sobotniej oferty?
Przed zakupami trzeba przede wszystkim sprawdzić datę. Poniedziałkowa promocja z 26 października była wcześniejszą odsłoną oferty, a nowa będzie obowiązywać 30 i 31 października. W aplikacji Lidl Plus należy znaleźć aktualny kupon, upewnić się, że dotyczy masła Pilos Mleczna Krowa 82 proc. w opakowaniu 200 g, i aktywować go przed skanowaniem zakupów. Przy kasie trzeba zeskanować identyfikator Lidl Plus i sprawdzić, czy na paragonie naliczono 2,49 zł za każdą z 3 promocyjnych kostek. Jeśli rachunek się nie zgadza, najłatwiej wyjaśnić to z obsługą od razu w sklepie, gdy dostępne są opakowania, oznaczenie ceny i aktywny kupon.
Masło kupione w większej ilości należy przechowywać zgodnie z informacjami na opakowaniu i uwzględnić jego termin przydatności. Przed włożeniem 3 kostek do koszyka można sprawdzić, ile produktu zostało już w lodówce i czy będzie potrzebny do pieczenia lub gotowania w najbliższych tygodniach. Rabat jest konkretny i łatwy do policzenia: 7,47 zł za 600 g zamiast 14,97 zł według podanej ceny odniesienia. Jednocześnie obowiązuje ograniczenie do 3 sztuk na kupon, a promocja kończy się w sobotę 31 października. Te warunki decydują o tym, czy przy kasie rzeczywiście pojawi się obiecywana cena.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.