Gigantyczny pożar samochodu na ulicy Patriotów w Wawrze! Auto doszczętnie spłonęło, ogromne korki

28 października 2026 15:39 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczne sceny na ulicy Patriotów w warszawskim Wawrze. Samochód stanął w płomieniach, a na miejscu pojawili się ludzie, którzy zaczęli pomagać. Ogień był jednak na tyle intensywny, że pojazd doszczętnie spłonął. Zdarzenie spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z korkami.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Samochód stanął w płomieniach na Patriotów

Do groźnego zdarzenia doszło w środę, 28 października, na ulicy Patriotów w dzielnicy Wawer.

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Samochód został objęty pożarem. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, a ogień szybko doprowadził do zniszczenia pojazdu.

Według przekazanych nam informacji ludzie znajdujący się w pobliżu zaczęli pomagać. Mimo podjętych działań samochodu nie udało się uratować.

Pojazd całkowicie spłonął.

Ogromne korki w Wawrze

Pożar spowodował poważne utrudnienia komunikacyjne na ulicy Patriotów.

Kierowcy przejeżdżający przez tę część Wawra muszą liczyć się z dużymi korkami i wydłużonym czasem podróży.

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Osoby planujące przejazd ulicą Patriotów powinny zachować szczególną ostrożność i, jeśli to możliwe, rozważyć alternatywną trasę.

Czy ktoś został poszkodowany?

Na razie nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych.

Nie są również znane przyczyny pojawienia się ognia. Ich ustalenie będzie wymagało wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli podróżujesz przez Wawer, sprawdź aktualną sytuację drogową przed wyjazdem.

Na ulicy Patriotów doszło do pożaru samochodu, który został całkowicie zniszczony. W rejonie zdarzenia tworzą się duże korki.

Kierowcy powinni zachować ostrożność i nie zatrzymywać się w pobliżu miejsca pożaru, aby nie utrudniać przejazdu służbom ratunkowym.

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