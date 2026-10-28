Gigantyczny pożar samochodu na ulicy Patriotów w Wawrze! Auto doszczętnie spłonęło, ogromne korki
Dramatyczne sceny na ulicy Patriotów w warszawskim Wawrze. Samochód stanął w płomieniach, a na miejscu pojawili się ludzie, którzy zaczęli pomagać. Ogień był jednak na tyle intensywny, że pojazd doszczętnie spłonął. Zdarzenie spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z korkami.
Samochód stanął w płomieniach na Patriotów
Do groźnego zdarzenia doszło w środę, 28 października, na ulicy Patriotów w dzielnicy Wawer.
Samochód został objęty pożarem. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, a ogień szybko doprowadził do zniszczenia pojazdu.
Według przekazanych nam informacji ludzie znajdujący się w pobliżu zaczęli pomagać. Mimo podjętych działań samochodu nie udało się uratować.
Pojazd całkowicie spłonął.
Ogromne korki w Wawrze
Pożar spowodował poważne utrudnienia komunikacyjne na ulicy Patriotów.
Kierowcy przejeżdżający przez tę część Wawra muszą liczyć się z dużymi korkami i wydłużonym czasem podróży.
Osoby planujące przejazd ulicą Patriotów powinny zachować szczególną ostrożność i, jeśli to możliwe, rozważyć alternatywną trasę.
Czy ktoś został poszkodowany?
Na razie nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych.
Nie są również znane przyczyny pojawienia się ognia. Ich ustalenie będzie wymagało wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli podróżujesz przez Wawer, sprawdź aktualną sytuację drogową przed wyjazdem.
Na ulicy Patriotów doszło do pożaru samochodu, który został całkowicie zniszczony. W rejonie zdarzenia tworzą się duże korki.
Kierowcy powinni zachować ostrożność i nie zatrzymywać się w pobliżu miejsca pożaru, aby nie utrudniać przejazdu służbom ratunkowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.