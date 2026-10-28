Biedronka ruszyła z promocją na popularne produkty. Drugi za symboliczną złotówkę!
W Biedronce trwa promocja, która może zainteresować niemal każdego. Do soboty, 31 października, wybrane produkty do codziennej higieny można kupić w specjalnej ofercie. Drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 zł. Jest jednak ważny warunek: aby skorzystać z rabatu, trzeba mieć kartę lub aplikację Moja Biedronka. Obowiązuje również dzienny limit zakupów.
Biedronka przecenia pasty i szczoteczki do zębów
Sieć Biedronka przygotowała promocję na pasty i szczoteczki do zębów. Oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy kosztuje tylko 1 zł.
Co istotne, produkty można dowolnie łączyć w ramach promocji. Nie trzeba kupować dwóch identycznych past ani dwóch takich samych szczoteczek.
Można więc wybrać na przykład pastę do zębów i szczoteczkę, pod warunkiem że oba produkty uczestniczą w akcji.
Popularne marki w promocji
Na materiałach promocyjnych Biedronki pokazano produkty znanych marek, między innymi:
- Colgate – pasta do zębów Advanced White,
- Lacalut – pasta Sensitive,
- Jordan – szczoteczka do zębów,
- Dentix – szczoteczki do zębów.
To produkty, które wiele gospodarstw domowych kupuje regularnie, dlatego oferta może być okazją do uzupełnienia zapasów.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić ceny poszczególnych produktów, ponieważ wysokość oszczędności zależy od wybranej pary.
Jest ważny warunek. Bez karty promocja nie zadziała
Biedronka zaznacza, że promocja jest przeznaczona dla klientów korzystających z programu lojalnościowego.
Aby drugi, tańszy produkt kosztował 1 zł, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Sieć wprowadziła również ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Limit wynosi 4 sztuki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie 2 produkty za 1 zł.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można skorzystać z rabatu przy zakupie dwóch par produktów.
Nie wszystkie szczoteczki są objęte ofertą
W gazetce znajduje się ważne zastrzeżenie.
Promocja nie dotyczy szczoteczek elektrycznych.
Klienci powinni więc zwrócić uwagę na oznaczenia przy półkach i upewnić się, że wybrane produkty są objęte akcją.
Oferta dotyczy past i szczoteczek do zębów z wyłączeniem szczoteczek elektrycznych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup pasty do zębów lub wymianę szczoteczek dla domowników, warto porównać ceny produktów objętych promocją.
Do 31 października w Biedronce drugi, tańszy produkt z kategorii past i szczoteczek do zębów kosztuje 1 zł. Produkty można dowolnie mieszać.
Pamiętaj jednak o trzech zasadach: potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, obowiązuje limit czterech sztuk dziennie, a szczoteczki elektryczne nie uczestniczą w promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.