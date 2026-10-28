Lidl szykuje wielką promocję na koniec października. Drugi produkt aż 50 procent taniej!
Od czwartku, 29 października, w sklepach Lidl rusza promocja na wyposażenie sypialni. W ofercie znalazły się ciepłe kołdry, poduszki, flanelowe prześcieradła oraz piżamy. Największą uwagę przyciąga rabat 50 procent na drugi, tańszy produkt. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić jeden warunek. Promocja potrwa tylko do soboty, 31 października.
Od czwartku rusza promocja w Lidlu. Rabat wynosi 50 procent
Jesień to czas, kiedy wiele osób wymienia lekką pościel na cieplejszą i szuka wygodnych ubrań do spania.
Lidl przygotował ofertę produktów marki LIVARNO oraz promocję obejmującą wszystkie piżamy i prześcieradła.
Od 29 do 31 października drugi, tańszy produkt z tej grupy będzie można kupić o 50 procent taniej.
Oferta została oznaczona jako promocja dostępna po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Oznacza to, że przed zakupami należy uruchomić odpowiedni kupon i zeskanować aplikację przy kasie.
Warto pamiętać, że rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Kołdry przecenione nawet o 10 złotych
W najnowszej gazetce Lidl znalazły się również kołdry marki LIVARNO.
Producent podkreśla, że są puszyste i lekkie dzięki zastosowaniu włókien poliestrowych. Można je prać w temperaturze do 95 stopni Celsjusza oraz suszyć w suszarce bębnowej.
Kołdra 140 × 200 cm kosztuje 49,99 zł zamiast 59,99 zł.
Jej waga wypełnienia wynosi 360 gramów, a cena została obniżona o 10 złotych.
Kołdra 160 × 200 cm kosztuje 59,99 zł zamiast 69,99 zł.
W tym przypadku waga wypełnienia wynosi 1095 gramów.
W sprzedaży pojawi się także poduszka pikowana LIVARNO o wymiarach 70 × 80 cm w cenie 29,99 zł.
Ciepłe prześcieradła flanelowe. Trzy rozmiary i trzy ceny
W ofercie znalazły się również flanelowe prześcieradła z gumką marki LIVARNO.
Według informacji producenta mają wysoką zawartość bawełny, są miękkie i ciepłe. Dostępne będą w trzech kolorach.
Ceny przedstawiają się następująco:
- 90–100 × 200 cm – 29,99 zł
- 140–160 × 200 cm – 34,99 zł
- 180–200 × 200 cm – 39,99 zł
Wszystkie warianty są przeznaczone do materacy o wysokości do 20 cm.
Prześcieradła są jednocześnie objęte promocją na drugi, tańszy produkt po aktywowaniu kuponu Lidl Plus.
Piżamy również w promocji
Oferta nie ogranicza się do produktów pościelowych.
Wszystkie piżamy również zostały objęte promocją na drugi, tańszy produkt za połowę ceny.
Na zdjęciach w gazetce zaprezentowano między innymi damskie piżamy w jasnych kolorach oraz ciemne komplety męskie.
Warto zwrócić uwagę, że promocja obejmuje całą wskazaną kategorię, a nie tylko modele pokazane na zdjęciach.
Szczegóły i ewentualne ograniczenia można sprawdzić w aplikacji Lidl Plus.
Jeden warunek, o którym trzeba pamiętać
W przypadku promocji na piżamy i prześcieradła kluczowe jest aktywowanie kuponu.
Bez aktywnego kuponu Lidl Plus rabat 50 procent na drugi, tańszy produkt może nie zostać naliczony.
W gazetce nie wskazano natomiast, aby zakup przecenionych kołder wymagał aktywowania tego samego kuponu.
Przed zapłatą warto sprawdzić ceny na ekranie kasy lub na paragonie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup cieplejszego wyposażenia sypialni na jesień i zimę, od czwartku warto sprawdzić ofertę Lidla.
Kołdry kosztują od 49,99 zł, poduszka pikowana 29,99 zł, a flanelowe prześcieradła od 29,99 zł.
Największa promocja dotyczy jednak piżam i prześcieradeł. Od 29 do 31 października drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 50 procent po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.