Szykują się gigantyczne kontrole urzędów skarbowych. Podatek od każdej złotówki. Dla wielu to koniec pewnej epoki
Krajowa Informacja Skarbowa radykalnie zmieniła podejście do tych dochodów, a 82 operatorów platform przekazało za ten okres informacje o ponad 177 tys. unikalnych osobach fizycznych oraz ponad 115 tys. unikalnych podmiotach. Dla wielu to koniec epoki cichego zarabiania.
Koniec podatkowego eldorado
Dotychczas twórcy internetowi żyli w podatkowym raju. Do 2024 roku podejście Krajowej Informacji Skarbowej zmieniło się jednak diametralnie. Najnowsza interpretacja jasno stwierdza, że wpłaty od anonimowych widzów nie spełniają definicji darowizny zawartej w Kodeksie cywilnym.
Mechanizm był prosty: każda osoba mogła przekazać darowiznę do 5733 zł w ciągu pięciu lat bez obowiązku płacenia podatku. Wielu streamerów budowało na tym swoje strategie finansowe, nie deklarując otrzymanych środków jako przychodu.
„Wszystkie wpłaty od anonimowych darczyńców lub których nie można zidentyfikować (oznaczone mailem, nickiem, loginem, samym imieniem itp.) nie mogą zostać uznane za darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, gdyż nie jest możliwe wskazanie, kto w danej sprawie w istocie jest darczyńcą” – brzmi nowa interpretacja KIS.
Powód zmiany jest prozaiczny: brak możliwości weryfikacji tożsamości wpłacających. W epoce internetowych transmisji na żywo, gdzie wpłaty trafiają przez systemy pośredniczące, identyfikacja darczyńców staje się praktycznie niemożliwa.
Nowa matematyka podatkowa uderza w portfele
Zmiana oznacza rewolucję w sposobie rozliczania. Dochody z innych źródeł są rozliczane według ogólnej skali podatkowej. Oznacza to, że do kwoty 120 tysięcy złotych rocznego dochodu obowiązuje stawka 12 procent, a każda złotówka powyżej tego progu podlega opodatkowaniu stawką 32 procent.
Streamerzy prowadzący działalność gospodarczą mają większy wybór form opodatkowania:
- Skala podatkowa: 12% do 120 000 zł, powyżej 32%
- Podatek liniowy: 19% dla przedsiębiorców
- Ryczałt: 8,5% lub 15% w zależności od klasyfikacji
Realnie oznacza to, że wartość pieniędzy trafiających na konta twórców może spaść nawet o jedną trzecią w stosunku do poprzednich lat. Dodatkowo pojawia się obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji wszystkich przychodów.
DAC-7 odsłania karty sprzedawców internetowych
Równolegle z rewolucją streamingową w życie weszła dyrektywa DAC-7. Do 31 stycznia 2025 r. operatorzy platform mieli obowiązek składać raporty do Szefa KAS za lata 2023 i 2024. Największe platformy sprzedażowe – Allegro, OLX, Vinted czy eBay – przekazały skarbówce szczegółowe dane swoich użytkowników.
Raportowaniu podlegają aktywni sprzedawcy, którzy są rezydentami w państwie uczestniczącym lub sprzedawcy, którzy udostępnili nieruchomość położoną w takim państwie. Progi aktywności to minimum 30 transakcji rocznie lub przekroczenie 2000 euro przychodów.
Przekazane informacje zawierają dane identyfikacyjne, liczbę transakcji, łączną wartość sprzedaży oraz numery rachunków bankowych. Dzięki tym danym fiskus może identyfikować osoby prowadzące działalność handlową bez odpowiedniego zgłoszenia lub zaniżające deklarowane przychody.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś twórcą internetowym lub sprzedajesz przez platformy, przygotuj się na nową rzeczywistość:
Prowadź szczegółową dokumentację – każda wpłata i sprzedaż musi być zapisana z datą, kwotą i opisem źródła. Bez tego narażasz się na dotkliwe kary.
Rozważ formalizację działalności – jeśli regularnie otrzymujesz donaty lub sprzedajesz towary, może się okazać, że fiskus i tak zakwalifikuje twoją aktywność jako działalność gospodarczą. Lepiej wyprzedzić jego decyzję.
Wybierz optymalną formę opodatkowania – uwzględnij poziom kosztów, skalę przychodów i możliwość rozliczania ulg. Przy większych obrotach ryczałt może okazać się korzystniejszy niż skala podatkowa.
Zdywersyfikuj źródła dochodu – zamiast polegać wyłącznie na donatach, rozważ współprace komercyjne, kursy online, e-booki czy programy afiliacyjne.
Przykład z życia: Pani Monika z Krakowa prowadzi kanał kulinarny na YouTube. Do tej pory otrzymywała około 2000 zł miesięcznie z donatów i nie rozliczała tego jako przychód. Po nowych przepisach będzie musiała zapłacić podatek 12% od całej kwoty plus składki ZUS, jeśli zdecyduje się na działalność gospodarczą. Realnie oznacza to zmniejszenie dochodów o około 500-600 zł miesięcznie.
Przygotowanie na nową rzeczywistość podatkową
Eksperci jednogłośnie radzą szybkie porządkowanie działalności. Współpraca z księgowym może uchronić przed błędami i karami – profesjonalna pomoc to inwestycja, nie koszt.
Przegląd obecnego modelu działalności to podstawa. Część twórców będzie musiała założyć działalność gospodarczą lub całkowicie zmienić sposób rozliczania przychodów.
Celem Krajowej Administracji Skarbowej jest wspieranie, a nie zakłócanie działań przedsiębiorców. Dlatego wszelkie czynności weryfikacyjne są podejmowane jedynie względem tych osób i podmiotów, których sposób działania wzbudza wątpliwości co do rzetelności wypełniania obowiązków podatkowych.
Mimo zapewnień, reality check jest brutalny: era braku regulacji w sektorze cyfrowym dobiega końca. Fiskus zyskał skuteczne narzędzia analizy danych i będzie z nich aktywnie korzystać.
Przełomowy moment dla branży cyfrowej
Nowe przepisy to sygnał końca dzikiego zachodu w internecie. Z jednej strony rosnąca kontrola oznacza wyższe koszty i więcej biurokracji. Z drugiej – profesjonalizację branży i wyrównanie zasad konkurencji.
Firmy przestrzegające przepisów mogą liczyć na stabilny rozwój i większe zaufanie klientów. Te, które dotąd funkcjonowały w szarej strefie, będą musiały dostosować się do nowych realiów lub opuścić rynek.
Pierwsze efekty poznamy pod koniec 2025 roku, gdy Ministerstwo Finansów przedstawi raport z kontroli opartych na danych DAC-7. To będzie prawdziwy test nie tylko dla fiskusa, ale też dla całej społeczności cyfrowych twórców i sprzedawców.
Jedno jest pewne – czasy beztroskiego zarabiania w internecie bezpowrotnie odchodzą do lamusa.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.