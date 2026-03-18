Szykują się na na najgorsze! Rząd wydał pilne instrukcje dla wszystkich gmin! Szokujące wytyczne z Północy.

18 marca 2026 09:39 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To jeden z najbardziej alarmujących komunikatów, jakie napłynęły z północy Europy w ostatnim czasie. Rząd Norwegii oficjalnie wezwał wszystkie gminy w kraju do drastycznego przyspieszenia przygotowań na wypadek konfliktu zbrojnego. Dokumentacja przesłana do lokalnych samorządów nie pozostawia złudzeń: stabilność regionu jest zagrożona, a odporność państwa zależy od gotowości najmniejszych jednostek administracyjnych. Norwegowie, dotąd kojarzeni ze spokojem, stają przed koniecznością rewizji swoich planów kryzysowych.

Totalna obrona: Schrony, woda i żywność pod lupą

Norweska strategia „Obrony Totalnej” zakłada, że w razie ataku każda gmina musi być samowystarczalna przez co najmniej kilka tygodni. Wytyczne rządu obejmują nie tylko sprawdzenie stanu technicznego schronów, ale także zabezpieczenie alternatywnych źródeł dostaw wody pitnej oraz magazynów z żywnością długoterminową. Samorządy mają również obowiązek zaktualizować listy osób odpowiedzialnych za komunikację kryzysową w warunkach braku dostępu do internetu i telefonii komórkowej.

Zobacz również:

Obszar przygotowań Kluczowe zadanie dla gminy Priorytet na 2026 r.
Infrastruktura ochronna Audyt i doposażenie schronów cywilnych Krytyczny
Zasoby żywnościowe Tworzenie lokalnych rezerw strategicznych Wysoki
Energetyka Zabezpieczenie generatorów dla szpitali i pompowni Bardzo wysoki
Edukacja obywatelska Szkolenia z pierwszej pomocy i przetrwania Średni
Apel do obywateli: „Bądź gotowy na 7 dni”Norweski Dyrektoriat ds. Ochrony Ludności (DSB) przypomina każdemu mieszkańcowi o konieczności posiadania domowego zestawu przetrwania. W jego skład powinny wchodzić:

  • Woda: Minimum 9 litrów na osobę.
  • Żywność: Konserwy, suchary, batony energetyczne.
  • Ciepło: Śpiwory, koce termiczne, zapas drewna lub paliwa do kuchenek turystycznych.
  • Informacja: Radio na baterie lub korbkę (fale AM/FM).

Dlaczego Norwegia bije na alarm?

Eksperci ds. geopolityki wskazują, że Norwegia, jako kluczowy dostawca gazu do Europy i państwo graniczące z Rosją na Arktyce, czuje się bezpośrednio zagrożona potencjalnym rozlaniem się konfliktów zbrojnych. Incydenty wokół infrastruktury krytycznej na Morzu Północnym oraz wzrost aktywności obcych służb w rejonach baz wojskowych zmusiły Oslo do porzucenia retoryki pokoju na rzecz twardej polityki odstraszania. „Przygotowujemy się nie dlatego, że chcemy wojny, ale dlatego, że tylko gotowość może jej zapobiec” podsumowują norwescy analitycy.

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego komunikatu rządu Norwegii oraz doniesień Polskiej Agencji Prasowej (PAP) z marca 2026 r. dotyczących bezpieczeństwa w regionie nordyckim.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

