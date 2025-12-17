Ta sieć traci tysiące klientów miesięcznie. Sprawdź dokąd uciekają Polacy z telefonami
Polski rynek telekomunikacyjny przechodzi najgłębszą transformację od lat, a dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2024 rok pokazują skalę zjawiska, które może na trwałe zmienić układ sił w branży. Ponad półtora miliona Polaków zdecydowało się w minionym roku na przeniesienie numeru telefonu do innego operatora, co stanowi historyczny rekord i jest o prawie 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Największym przegranym tej rewolucji okazał się dotychczasowy gigant, sieć Plus należąca do Polkomtela, który w skali całego roku stracił dziesiątki tysięcy abonentów na rzecz konkurencji. Jeszcze bardziej zaskakującym zjawiskiem jest fakt, że beneficjentami masowej migracji użytkowników nie są główni konkurenci z wielkiej czwórki, ale małe, często nieznane szerszej publiczności sieci wirtualne, które oferują usługi w oparciu o wynajętą infrastrukturę. Jeśli zastanawiasz się dlaczego tak wiele osób decyduje się na zmianę operatora, co kryje się za sukcesem mniejszych graczy i czy warto rozważyć przeniesienie swojego numeru, ten artykuł wyjaśni wszystkie aspekty aktualnej sytuacji na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Poznasz konkretne liczby pokazujące kto stracił a kto zyskał w 2024 roku, dowiesz się jakie nowe przepisy ułatwiły konsumentom zmianę operatora oraz otrzymasz praktyczne wskazówki jak najkorzystniej wykorzystać obecną sytuację rynkową.
Dlaczego wielcy operatorzy tracą klientów na potęgę
Analiza danych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazuje że w 2024 roku przeniesiono łącznie ponad 1,5 miliona numerów między operatorami, co jest wynikiem bezprecedensowym w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego. Co szczególnie istotne, wszystkie cztery największe sieci zakończyły rok z ujemnym bilansem, co oznacza że każda z nich straciła więcej klientów niż pozyskała. Są to operatorzy którzy przez lata dzielili między siebie praktycznie cały rynek: Orange, Play, T-Mobile oraz Plus.
Szczególnie dramatyczna sytuacja dotknęła sieć Plus należącą do Polkomtelu, która przez długi czas utrzymywała pozycję lidera rynku pod względem liczby aktywnych kart. Roczny bilans dla tego operatora pokazuje stratę netto sięgającą dziesiątek tysięcy numerów, co czyni Plusa największym przegranym minionego roku. Warto zaznaczyć że problemy tej sieci nie ograniczają się tylko do migracji klientów, ale również obejmują słabe wyniki w rankingach jakości internetu mobilnego, gdzie Plus regularnie plasuje się na najniższych pozycjach.
Orange również odnotował znaczące straty, szczególnie dotkliwe w czwartym kwartale 2024 roku, gdy dynamika odchodzenia klientów przyspieszyła. T-Mobile, choć również zakończył rok z ujemnym saldem, poniósł relatywnie najmniejsze straty spośród tradycyjnych operatorów, co może świadczyć o lepszym zarządzaniu relacjami z klientami lub bardziej konkurencyjnej ofercie.
Jedynym zwycięzcą z grona wielkiej czwórki okazał się Play, który zakończył rok z dodatnim bilansem przekraczającym 60 tysięcy numerów. Sukces tego operatora można przypisać agresywnej polityce promocyjnej oraz inwestycjom w infrastrukturę sieci 5G, która pozwala oferować lepszą jakość usług niż konkurencja.
Kto skorzystał na exodusie z dużych sieci
Prawdziwą rewelacją minionego roku są operatorzy wirtualni, czyli firmy które nie posiadają własnej infrastruktury telekomunikacyjnej, ale wynajmują ją od dużych graczy rynkowych i oferują usługi pod własną marką. W Polsce działa obecnie 132 takie sieci, z czego aż 87 zakończyło 2024 rok z dodatnim bilansem przenoszonych numerów. To wynik pokazujący że zjawisko migracji od gigantów do mniejszych operatorów ma charakter masowy i systemowy.
Na czele zwycięzców znajduje się Vectra, operator kojarzona przede wszystkim z usługami telewizji kablowej i internetu stacjonarnego, która w obszarze telefonii komórkowej zyskała prawie 19 tysięcy numerów. Tuż za nią uplasował się Mobile Vikings z wynikiem ponad 18 tysięcy oraz PLFON z podobnym rezultatem. Netia, kolejny gracz kojarzony głównie z internetem stacjonarnym, dołożyła do swojego portfolio ponad 17 tysięcy nowych numerów komórkowych.
Sukces operatorów wirtualnych wynika z kilku fundamentalnych przewag. Po pierwsze, mogą oferować znacznie niższe ceny ponieważ nie ponoszą gigantycznych kosztów budowy i utrzymania własnej infrastruktury sieciowej. Po drugie, często funkcjonują jako lokalni dostawcy usług telekomunikacyjnych oferując pakiety łączone obejmujące internet domowy, telewizję oraz telefon komórkowy, co jest wygodne dla klientów i pozwala negocjować lepsze warunki przy zakupie kompletu usług.
Dodatkowo mniejsze sieci często charakteryzują się lepszą obsługą klienta i większą elastycznością w dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb. Podczas gdy w dużych korporacjach każda zmiana wymaga przejścia przez skomplikowane procedury, małe firmy mogą szybciej reagować na problemy i proaktywnie zatrzymywać niezadowolonych abonentów.
Nowe przepisy które ułatwiły zmianę operatora
Kluczowym czynnikiem wpływającym na rekordową liczbę przenoszonych numerów w 2024 roku była nowa dyrektywa unijna implementowana do polskiego prawa 10 listopada 2024 roku. Zmiany w Prawie Komunikacji Elektronicznej radykalnie poprawiły pozycję konsumentów w relacjach z operatorami telekomunikacyjnymi i usunęły wiele barier które wcześniej zniechęcały do zmiany dostawcy usług.
Najważniejszą zmianą jest możliwość zerwania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w sytuacji gdy oferowana przez operatora jakość usługi odbiega od rzeczywistego stanu faktycznego. Jeśli abonent doświadcza słabego zasięgu, problemów z jakością połączeń, niedziałającego internetu mobilnego lub innych niedogodności technicznych, może natychmiast rozwiązać kontrakt bez konieczności płacenia kar umownych czy wykupywania się z pozostałego okresu zobowiązania.
Kolejnym przełomem jest ograniczenie maksymalnego okresu trwania umowy do 24 miesięcy dla aneksów oraz do 12 miesięcy dla nowych kontraktów. To oznacza koniec praktyki wiązania klientów na 36 czy nawet 48 miesięcy, co było powszechne jeszcze kilka lat temu, szczególnie przy sprzedaży telefonów w ratach. Krótsze okresy zobowiązania dają konsumentom większą swobodę w reagowaniu na zmiany na rynku i przechodzenie do operatorów oferujących lepsze warunki.
Trzecią istotną zmianą jest obowiązek informowania klienta o zbliżającej się dacie wygaśnięcia umowy oraz o warunkach jej przedłużenia. Wcześniej wielu abonentów nieświadomie przedłużało kontrakty na kolejne okresy na niekorzystnych warunkach, ponieważ nie wiedzieli że ich umowa wygasła i mogą negocjować nowe warunki lub przejść do konkurencji. Teraz operatorzy muszą aktywnie komunikować te informacje, co stawia klientów w znacznie silniejszej pozycji negocjacyjnej.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś klientem jednego z dużych operatorów i zastanawiasz się czy warto rozważyć zmianę, obecna sytuacja rynkowa stwarza ku temu idealne warunki. Operatorzy wirtualni oferują zazwyczaj identyczną jakość połączeń i internetu mobilnego jak duże sieci, ponieważ korzystają z tej samej infrastruktury, ale często za połowę ceny. Sprawdź oferty Vectry, Mobile Vikings, PLFON czy Netii i porównaj je ze swoim obecnym abonamentem.
Zwróć szczególną uwagę na pakiety łączone jeśli oprócz telefonu komórkowego korzystasz również z internetu domowego czy telewizji. Wiele mniejszych operatorów oferuje atrakcyjne rabaty przy zakupie kompletu usług, co może przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie. W skali roku to już kwota pozwalająca na dodatkowy urlop czy poważniejszy zakup.
Jeśli doświadczasz problemów z jakością usług u swojego obecnego operatora, nie zwlekaj z wykorzystaniem nowych przepisów. Udokumentuj problemy robiąc testy prędkości internetu, zapisując daty i godziny problemów z połączeniami, a następnie złóż formalne zgłoszenie reklamacyjne. Jeśli operator nie rozwiąże problemu w rozsądnym terminie, masz pełne prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kar finansowych.
Sprawdź dokładnie kiedy kończy się twój obecny kontrakt i zaplanuj przejście do innego operatora tak, aby wykorzystać najkorzystniejsze promocje. Szczególnie okresy przedświąteczne i przedwakacyjne obfitują w atrakcyjne oferty dla nowych klientów, które mogą obejmować darmowe gigabajty, nielimitowane rozmowy czy zniżki na smartfony.
Nie obawiaj się skomplikowanych procedur przenoszenia numeru. Proces ten jest obecnie bardzo uproszczony i zazwyczaj zajmuje tylko jeden dzień roboczy, a nowy operator zajmuje się całą procedurą bez twojego udziału. Musisz jedynie podać swój numer telefonu, dane osobowe i wybrać odpowiednią ofertę, resztą zajmie się firma do której przechodzisz.
