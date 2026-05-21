Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności! Wiadomo kiedy będzie pierwszy lokal
Jeden nieudany start w 1993 roku i trzy dekady ciszy. Teraz Taco Bell ogłasza powrót – i tym razem ma po swojej stronie operatora, który w Polsce zarządza już ponad tysiącem restauracji. Pierwsza placówka ma otworzyć się jeszcze w tym roku. Gdzie dokładnie? Tego na razie nie wiadomo.
Wiadomości Handlowe jako pierwsze podały szczegóły. Co dokładnie wiadomo
14 maja 2026 roku portal Wiadomości Handlowe opublikował informację o oficjalnym wejściu Taco Bell na polski rynek. Sieć nawiązała współpracę z AmRest – jednym z największych multibrandowych operatorów restauracyjnych w Europie – w celu wprowadzenia marki do Polski. Pierwsza restauracja ma zostać otwarta w IV kwartale 2026 roku, a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchamianie następnych lokalizacji.
Szczegółów lokalizacyjnych na razie brak – sieć nie podała ani miast, ani konkretnych adresów, ani liczby planowanych restauracji. Wiadomo jedynie, że Polska została wskazana jako „jeden z kluczowych rynków europejskich dla dalszej ekspansji”. Informacja o debiucie pojawiła się przy okazji wyników AmRest za I kwartał 2026 roku – co sugeruje, że wejście Taco Bell wpisuje się w szerszą strategię rozwoju operatora, ogłaszaną inwestorom.
1993: jeden lokal przy Świętokrzyskiej, kilka miesięcy i koniec
Jedyna dotychczasowa obecność Taco Bell w Polsce to krótki epizod z 1993 roku. Sieć otworzyła wtedy lokal przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie – działający jako kombinacja z KFC i Pizza Hut. Przetrwał zaledwie kilka miesięcy.
Krzysztof Kaliciński, konsultant branży gastronomicznej, tłumaczył tę porażkę w rozmowie z Portalem Spożywczym dwojako. Po pierwsze, na początku lat 90. polski rynek był po prostu za mało rozwinięty i niewyedukowany gastronomicznie. Po drugie, Taco Bell była marką w Polsce praktycznie nieznaną – bez rozpoznawalności nie można było zbudować lojalności klientów. Lokal zniknął, zanim zdążył się zakorzenić.
Przez kolejne 30 lat sieć w Polsce nie istniała. Powrót w 2026 roku to zatem nie tyle „kolejna próba z rzędu”, co wejście na zupełnie inny rynek – bardziej zamożny, bardziej wyedukowany kulinarnie i świadomy marki z mediów społecznościowych i podróży zagranicznych.
Dlaczego tym razem ma się udać – AmRest jako karta atutowa
Kluczową różnicą między 1993 a 2026 rokiem jest operator. AmRest zarządza dziś ponad 2 100 restauracjami w 22 krajach pod 8 markami – w Polsce to m.in. KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King. Wejście Taco Bell na rynek z takim partnerem oznacza gotową infrastrukturę od pierwszego dnia: sprawdzone lokalizacje w galeriach handlowych i centrach miast, logistykę, doświadczenie w rekrutacji i zarządzaniu personelem oraz relacje z właścicielami nieruchomości komercyjnych.
„Cieszymy się, że możemy wprowadzić Taco Bell do Polski – jednego z naszych strategicznych rynków, który stwarza bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju tej marki. Taco Bell jest jedną z najpopularniejszych restauracyjnych marek wśród generacji Z” – powiedział Luis Comas, CEO AmRest.
Ian Cranna, General Manager Taco Bell Europe, dodał: „Doświadczenie operacyjne AmRest oraz bardzo dobra znajomość lokalnego rynku sprawiają, że jest on dla nas idealnym partnerem do budowania marki w Polsce.”
Globalny zasięg sieci mówi sam za siebie: Taco Bell działa na ponad 37 rynkach poza Stanami Zjednoczonymi i obsługuje tygodniowo ponad 40 mln klientów. Należy do holdingu Yum! Brands, w którego portfelu są również KFC i Pizza Hut – te same marki, które AmRest już z powodzeniem prowadzi w Polsce.
Co znajdzie się w menu i na kogo celuje sieć
Taco Bell znany jest z dań inspirowanych kuchnią meksykańską w wydaniu amerykańskim, czyli tzw. Tex-Mex. W Polsce marka zaoferuje swoje najbardziej rozpoznawalne produkty: Crunchwrap Supreme (sześciokątna zapiekana tortilla), Doritos Locos Tacos (tacos w skorupce z chipsów Doritos), burrito, quesadille i wrapy. W menu pojawi się też Mountain Dew Baja Blast – turkusowy napój o smaku limonki, kultowy w USA i niedostępny w standardowej sprzedaży poza lokalami sieci. Oferta ma też uwzględniać opcje wegetariańskie.
Sieć celuje przede wszystkim w pokolenie Z – i robi to przez specyficzną strategię godzinową. W USA i Europie Taco Bell stawia na tzw. czwarty posiłek, czyli późne podjadanie po wyjściu z kina, po imprezie, po pracy na nocną zmianę. Lokale są otwarte do późnych godzin nocnych, a część placówek działa nawet do 2 w nocy. To wyróżnik, którego nie oferuje żaden z głównych konkurentów na polskim rynku.
Warszawa murowanym faworytem do pierwszej lokalizacji
Oficjalnej lokalizacji pierwszej restauracji sieć nie podała. Biorąc jednak pod uwagę strategię AmRest i historię wejść podobnych marek na polski rynek, Warszawa jest najbardziej prawdopodobnym miejscem debiutu – stolica jako największy rynek, z najwyższą siłą nabywczą i największą koncentracją grupy docelowej, czyli młodych mieszkańców aglomeracji.
AmRest ma w Warszawie rozbudowaną sieć lokali KFC i Starbucks – część z nich w lokalizacjach, które techniczne i powierzchniowo mogłyby pomieścić dodatkowy koncept lub zostać przekształcone. Nie można też wykluczyć nowego otwarcia w jednej z największych galerii handlowych: Galerii Mokotów, Złotych Tarasach lub Westfield Arkadii – wszystkie trzy mają doświadczenie w przyjmowaniu debiutantów rynkowych jako najemców.
Możliwy jest też scenariusz z innym dużym miastem jako pierwszą lokalizacją – Kraków, Wrocław i Trójmiasto mają silną bazę turystyczną i studencką, która idealnie wpisuje się w profil klienta Taco Bell. AmRest prowadzi tam liczne restauracje i zna rynki od podszewki.
Co to oznacza dla Ciebie? Śledź zapowiedzi, bo lokalizacje pojawią się nagle
Sieć nie ogłosiła na razie żadnego harmonogramu otwarć poza terminem IV kwartału 2026 roku. W przypadku takich debiutów lokalizacje zazwyczaj pojawiają się publicznie na kilka tygodni przed otwarciem – czasem krócej, gdy operator chce zbudować efekt zaskoczenia i kolejkę przed drzwiami w dniu launch.
– Śledź profile AmRest i Taco Bell Europe w mediach społecznościowych – tam pojawią się pierwsze sygnały.
– Jeśli jesteś fanem marki z podróży za granicę – pamiętaj, że polskie menu może różnić się od tego w USA czy Wielkiej Brytanii, bo AmRest dostosowuje oferty do lokalnych rynków.
– Jeśli interesuje Cię franczyza lub najem w okolicy potencjalnej lokalizacji – moment wejścia nowej sieci to sygnał do obserwowania zmian w lokalnym rynku gastronomicznym i wynajmu.
