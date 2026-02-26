Tajemniczy samolot nad Warszawą. Właśnie wystartował. Wiemy czym się zajmuje
W czwartek wieczorem wielu mieszkańców południowej i zachodniej Warszawy może usłyszeć warkot silników nad miastem. Około 21:38 z lotniska w Modlinie wystartował niewielki samolot, który przez kilka godzin będzie wykonywał powtarzające się przeloty nad wybranymi dzielnicami. Maszyna nie prowadzi ćwiczeń wojskowych ani akcji policyjnej. To zaplanowana operacja techniczna.
Termowizja nad stolicą
Za lot odpowiada Veolia Energia Warszawa. Spółka prowadzi nocny oblot termowizyjny, który ma pomóc w wykryciu potencjalnych nieszczelności w miejskiej sieci ciepłowniczej.
– Samolot wznosi się na wysokość ok. 1 200 m nad terenem i wykonuje powtarzające się pętle (tzw. szeregi) nad wybranymi do badania obszarami miasta. Tym razem sprawdzimy stan sieci południowej i zachodniej części Warszawy. Dzięki badaniu przeprowadzonemu w lutym 2025 roku wykryliśmy ponad 100 miejsc do weryfikowania szczelności, czyli zapobiegliśmy wystąpieniu wielu awarii – mówi Bartłomiej Wrzosek, członek zarządu, dyrektor operacyjny Veolii Energii Warszawa.
To kontynuacja działań z ubiegłego roku
Obecny oblot jest drugim etapem zadania rozpoczętego w lutym 2025 r. Wtedy, dzięki zdjęciom termowizyjnym, wykryto ponad 100 miejsc wymagających sprawdzenia pod kątem szczelności. W praktyce oznaczało to możliwość usunięcia usterek, zanim doszło do poważniejszych awarii. To właśnie dlatego loty odbywają się zimą. Różnica temperatur między gruntem a ewentualnym wyciekiem ciepła jest wtedy najbardziej widoczna.
Dlaczego decyzja zapadła tak późno?
Tego typu badanie wymaga bardzo konkretnych warunków pogodowych. Temperatura podczas wykonywania zdjęć musi spaść poniżej 0℃, nie może być opadów ani mgły, a wilgotność powietrza powinna być niska. Wystarczy zmiana prognozy i cały lot trzeba odwołać. Dlatego decyzje zapadają często w ostatniej chwili. Sam oblot potrwa około 6-8 godzin Mieszkańcy południowej i zachodniej części miasta mogą w tym czasie słyszeć odgłos silników.
Badania termowizyjne z wykorzystaniem samolotu wymagają specjalnych warunków pogodowych:
- temperatura zewnętrzna – podczas wykonywania zdjęć musi być poniżej 0℃, a średnia
w ciągu dnia nie wyższa niż +7℃,
- brak pokrywy śnieżnej,
- brak zachmurzenia poniżej pułapu lotu,
- brak opadów, w tym mgły w trakcie pomiarów oraz w dniu poprzedzającym,
- wilgotność względna mniejsza niż 75%,
- słaby wiatr bądź bezwietrzność
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj spokój, to nie jest sytuacja nadzwyczajna
Jeśli mieszkasz na Mokotowie, Ursynowie, Woli, Ochocie czy w innych dzielnicach objętych badaniem, możesz dziś w nocy usłyszeć samolot krążący nad miastem. To nie jest sytuacja nadzwyczajna.
W dłuższej perspektywie takie działania zmniejszają ryzyko awarii sieci i nieplanowanych przerw w dostawie ciepła. Warszawska sieć ciepłownicza ma około 1 900 km długości i pokrywa 80% zapotrzebowania miasta na ciepło Przy takiej skali nawet niewielkie straty oznaczają konkretne koszty i większe zużycie energii.
W 2025 r. straty ciepła wyniosły 10,86%, co należy do najlepszych wyników w kraju Spółka podkreśla, że liczba awarii w ciągu ostatnich 12 lat spadła o ponad 34%. Dzisiejszy nocny lot to element tej samej strategii – wykryć problem zanim mieszkańcy go odczują.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.