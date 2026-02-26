Tajemniczy samolot nad Warszawą. Właśnie wystartował. Wiemy czym się zajmuje

26 lutego 2026 22:22

W czwartek wieczorem wielu mieszkańców południowej i zachodniej Warszawy może usłyszeć warkot silników nad miastem. Około 21:38 z lotniska w Modlinie wystartował niewielki samolot, który przez kilka godzin będzie wykonywał powtarzające się przeloty nad wybranymi dzielnicami. Maszyna nie prowadzi ćwiczeń wojskowych ani akcji policyjnej. To zaplanowana operacja techniczna.

Fot. Warszawa w Pigułce

Termowizja nad stolicą

Za lot odpowiada Veolia Energia Warszawa. Spółka prowadzi nocny oblot termowizyjny, który ma pomóc w wykryciu potencjalnych nieszczelności w miejskiej sieci ciepłowniczej.

Samolot wznosi się na wysokość ok. 1 200 m nad terenem i wykonuje powtarzające się pętle (tzw. szeregi) nad wybranymi do badania obszarami miasta. Tym razem sprawdzimy stan sieci południowej i zachodniej części Warszawy. Dzięki badaniu przeprowadzonemu w lutym 2025 roku wykryliśmy ponad 100 miejsc do weryfikowania szczelności, czyli zapobiegliśmy wystąpieniu wielu awarii – mówi Bartłomiej Wrzosek, członek zarządu, dyrektor operacyjny Veolii Energii Warszawa.

To kontynuacja działań z ubiegłego roku

Obecny oblot jest drugim etapem zadania rozpoczętego w lutym 2025 r. Wtedy, dzięki zdjęciom termowizyjnym, wykryto ponad 100 miejsc wymagających sprawdzenia pod kątem szczelności. W praktyce oznaczało to możliwość usunięcia usterek, zanim doszło do poważniejszych awarii. To właśnie dlatego loty odbywają się zimą. Różnica temperatur między gruntem a ewentualnym wyciekiem ciepła jest wtedy najbardziej widoczna.

Dlaczego decyzja zapadła tak późno?

Tego typu badanie wymaga bardzo konkretnych warunków pogodowych. Temperatura podczas wykonywania zdjęć musi spaść poniżej 0℃, nie może być opadów ani mgły, a wilgotność powietrza powinna być niska. Wystarczy zmiana prognozy i cały lot trzeba odwołać. Dlatego decyzje zapadają często w ostatniej chwili. Sam oblot potrwa około 6-8 godzin Mieszkańcy południowej i zachodniej części miasta mogą w tym czasie słyszeć odgłos silników.

Badania termowizyjne z wykorzystaniem samolotu wymagają specjalnych warunków pogodowych:

  • temperatura zewnętrzna – podczas wykonywania zdjęć musi być poniżej 0℃, a średnia
    w ciągu dnia nie wyższa niż +7℃,
  • brak pokrywy śnieżnej,
  • brak zachmurzenia poniżej pułapu lotu,
  • brak opadów, w tym mgły w trakcie pomiarów oraz w dniu poprzedzającym,
  • wilgotność względna mniejsza niż 75%,
  • słaby wiatr bądź bezwietrzność

Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj spokój, to nie jest sytuacja nadzwyczajna

Jeśli mieszkasz na Mokotowie, Ursynowie, Woli, Ochocie czy w innych dzielnicach objętych badaniem, możesz dziś w nocy usłyszeć samolot krążący nad miastem. To nie jest sytuacja nadzwyczajna.

W dłuższej perspektywie takie działania zmniejszają ryzyko awarii sieci i nieplanowanych przerw w dostawie ciepła. Warszawska sieć ciepłownicza ma około 1 900 km długości i pokrywa 80% zapotrzebowania miasta na ciepło Przy takiej skali nawet niewielkie straty oznaczają konkretne koszty i większe zużycie energii.

W 2025 r. straty ciepła wyniosły 10,86%, co należy do najlepszych wyników w kraju Spółka podkreśla, że liczba awarii w ciągu ostatnich 12 lat spadła o ponad 34%. Dzisiejszy nocny lot to element tej samej strategii – wykryć problem zanim mieszkańcy go odczują.

