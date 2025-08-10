Tak już nie wyciągniesz gotówki. Karta nie wystarczy. Setki banków wprowadza rewolucję [10.08.2025]
Koniec z wkładaniem plastikowych kart do bankomatu. Wystarczy telefon, odcisk palca lub nawet spojrzenie w oko. Setki banków od USA po Polskę wprowadzają technologie, które zmieniają sposób wypłacania gotówki na zawsze. Sprawdź, czy Twój bank już dołączył do rewolucji.
Polska w światowej czołówce bankomatów przyszłości
Polska nie tylko nadąża za światowymi trendami – w niektórych dziedzinach je wyprzedza. Portal Bankier.pl informuje, że już w 2010 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy instalował pierwsze w Europie bankomaty biometryczne wykorzystujące skanowanie naczyń krwionośnych palca. Dziś z technologii BLIK – unikalnego polskiego rozwiązania – można wypłacać gotówkę w 95% bankomatów w kraju.
Przykład z życia: Pani Monika z Warszawy od roku nie nosi przy sobie portfela. „Wszystko mam w telefonie – bilety komunikacyjne, karty płatnicze, aplikacje bankowe. Gdy potrzebuję gotówki, wystarczy kod BLIK. To zajmuje 30 sekund” – opowiada.
Euronet, właściciel największej sieci bankomatów w Polsce, wprowadził wypłaty zbliżeniowe w ponad 6000 urządzeń. Portal Finhack.pl wyjaśnia, że klienci mogą wypłacać gotówkę poprzez zbliżenie karty, telefonu z Google Pay lub Apple Pay do specjalnego czytnika NFC. Każda transakcja wymaga potwierdzenia kodem PIN.
Amerykańscy giganci ruszyli z kopyta
Za oceanem rewolucja nabiera rozpędu. Portal U.S. News informuje, że wielkie banki jak Chase, Wells Fargo, Bank of America i Capital One udostępniły klientom bankomaty bez kart fizycznych. Wells Fargo jako pierwszy wprowadził system na wszystkich 13 tysiącach swoich bankomatów.
Jak informuje portal Bankrate.com, amerykańskie bankomaty wykorzystują różne technologie: kody QR skanowane aplikacją bankową, technologię NFC do płatności zbliżeniowych, kody jednorazowe generowane w aplikacji oraz rozpoznawanie biometryczne.
Tragiczna historia z korzyścią: Pan Michael z Chicago zgubił portfel podczas podróży służbowej. „Myślałem, że zostanę bez gotówki na weekend. Okazało się, że mogę wypłacić pieniądze przez aplikację Chase. Wystarczyło zeskanować kod QR na bankomacie” – wspomina.
Biometria zmienia zasady gry
Najbardziej futurystyczne rozwiązania pojawiają się w Polsce. Portal Subiektywnie o Finansach opisuje bankomaty wykorzystujące skanowanie odcisku palca czy układu naczyń krwionośnych. W Singapurze testowane są bankomaty z rozpoznawaniem tęczówki oka.
Portal Wnioskomat.com informuje, że technologia Finger Vein – skanowanie naczyń krwionośnych – jest już dostępna w bankomatach Planet Cash. Klienci mogą autoryzować transakcje bez kart, bez PIN-u, wyłącznie przez przyłożenie palca do czytnika.
Najbardziej zaawansowane rozwiązanie w Polsce to PayEye – płatności skanem tęczówki oka. Portal Uniwersytety WSB Merito podaje, że technologia ta działa już w około 120 miejscach we Wrocławiu i okolicach. Polska jest pierwszym krajem na świecie testującym płatności „jednym spojrzeniem” na tak szeroką skalę.
Koniec z obawami o bezpieczeństwo
Sceptycy martwią się o bezpieczeństwo, ale eksperci uspokajają. Portal Wise.com wyjaśnia, że bankomaty bez kart są często bezpieczniejsze niż tradycyjne. Dlaczego? Nie ma ryzyka skimmingu – kradzieży danych z magnetycznego paska karty.
Portal Finder.com podkreśla kluczową korzyść: każda transakcja zbliżeniowa wymaga potwierdzenia kodem PIN, niezależnie od kwoty. Przy tradycyjnych płatnościach zbliżeniowych w sklepach PIN nie jest wymagany do 100 złotych.
Dodatkowa ochrona: aplikacje bankowe używają szyfrowania end-to-end, kody jednorazowe wygasają po 30 minutach, a dane biometryczne są przechowywane lokalnie na urządzeniu, nie w chmurze banku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz nowoczesny smartfon: Sprawdź, czy Twój bank oferuje wypłaty BLIK lub zbliżeniowe. Taką opcję mają PKO BP, ING, Santander, mBank, Bank Pekao, BNP Paribas, Bank Millennium. Dodaj kartę do Apple Pay lub Google Pay – będziesz mógł wypłacać gotówkę nawet bez fizycznego portfela.
Jeśli często zapominasz o karcie: Technologie bezgotówkowe to dla Ciebie idealne rozwiązanie. BLIK działa w każdym telefonie z aplikacją bankową, nie potrzebujesz nawet technologii NFC.
Jeśli martwisz się o bezpieczeństwo: Bankomaty bez kart są często bezpieczniejsze niż tradycyjne. Brak fizycznej karty oznacza brak ryzyka jej kradzieży czy skopiowania danych.
Jeśli jesteś tradycjonalistą: Nie panikuj. Banki nie planują całkowitego wycofania obsługi fizycznych kart. Nowe technologie to dodatek, nie zamiennik.
Praktyczne wskazówki
Pierwszy krok: sprawdź możliwości swojego banku. Portal Total Money radzi ściągnięcie najnowszej wersji aplikacji bankowej i poszukanie opcji „wypłata bez karty” lub „wypłata BLIK”.
Drugi krok: przetestuj system w bezpiecznych warunkach. Wybierz bankomat przy swoim banku, w godzinach dziennych, z niewielką kwotą. To pozwoli oswoić się z technologią bez stresu.
Trzeci krok: zabezpiecz telefon. Ustaw blokadę ekranu, regularnie aktualizuj aplikacje, używaj oficjalnych sklepów z aplikacjami. Twój telefon staje się kluczem do pieniędzy.
Jakie banki już oferują nowoczesne wypłaty?
Portal Finhack.pl wymienia polskie banki z wypłatami bez kart:
- BLIK: większość banków (PKO BP, ING, Santander, mBank, Millennium, Pekao, Alior, VeloBank)
- Wypłaty zbliżeniowe: PKO BP, ING, Nest Bank, Credit Agricole, VeloBank, Bank Pekao, BNP Paribas, Bank Millennium
- Biometria: banki spółdzielcze w sieci Planet Cash
Globalnie przodują: Chase, Wells Fargo, Bank of America, Capital One (USA), Commonwealth Bank (Australia), ICICI Bank (Indie), PKO Bank Polski, Baninter i Caixa Bank (Hiszpania).
Ostrzeżenie przed „cyfrowymi wykluczeniami”
Rewolucja niesie też zagrożenia. Portal Gazeta Prawna ostrzega przed ryzykiem wykluczenia osób starszych czy nieposiadających smartfonów. Banki muszą zachować alternatywne sposoby dostępu do gotówki.
Problem może się pogłębić przy wprowadzaniu zaawansowanej biometrii. Osoby z uszkodzonymi odciskami palców (przez pracę fizyczną) czy problemami wzroku mogą mieć trudności z nowymi systemami.
Dlatego eksperci apelują: technologie mają uzupełniać, nie zastępować tradycyjne metody. Bankomat przyszłości powinien oferować wybór: kartę fizyczną, telefon, biometrię czy inne rozwiązania.
Przyszłość już jest tutaj
Portal The Financial Brand przewiduje, że w ciągu 5 lat większość bankomatów na świecie będzie oferować wypłaty bez kart. To nie odległa wizja – to rzeczywistość, która rozgrywa się na naszych oczach.
Polscy klienci mają szczęście. Dzięki BLIK jesteśmy jednymi z najbardziej zaawansowanych użytkowników bankomatów bezgotówkowych na świecie. Teraz czas wykorzystać tę przewagę i przygotować się na kolejną falę innowacji.
Pamiętaj: każda rewolucja zaczyna się od pierwszego kroku. Twój pierwszy kod BLIK może być początkiem zupełnie nowej relacji z pieniędzmi.
