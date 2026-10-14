Taksówkarz stracił przytomność za kierownicą. Czołowe zderzenie na Mazowszu, 2 osoby w szpitalu

14 października 2026 16:13 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Taksówka z dwojgiem starszych pasażerów zderzyła się czołowo z dostawczym fordem na ul. Łukasiewicza w Płocku. Według pierwszych ustaleń policji kierowca taksówki stracił przytomność podczas jazdy. Jeden pas ruchu jest zablokowany.

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Fot. Policja Płock.

Opel jadący jako taxi uderzył w forda transita

Do wypadku doszło w środę 14 października około godziny 13:27. Opla Vectrę, oznaczonego jako taksówka, prowadził 56-letni mężczyzna. Wiózł 2 pasażerów: 87-letniego mężczyznę i 78-letnią kobietę.

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Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca w czasie jazdy stracił przytomność. Samochód wjechał wtedy czołowo w forda transita, którym kierował 45-latek.

Do szpitala trafili kierowca taksówki i 87-letni pasażer. Policja nie przekazała na razie, jak poważne są ich obrażenia. Brak też informacji o stanie 78-letniej pasażerki i kierowcy forda.

Na ul. Łukasiewicza zablokowany jest 1 pas

W miejscu zdarzenia ruch odbywa się jednym pasem, więc w rejonie bramy nr 10 trzeba liczyć się z utrudnieniami i wolniejszym przejazdem. Kierowcy, którzy mogą, powinni wybrać objazd do czasu usunięcia pojazdów i zakończenia czynności policji.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku. Utrata przytomności to na razie wstępna przyczyna, którą potwierdzą lub wykluczą dalsze ustalenia, m.in. badania kierowcy w szpitalu.

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