Taksówkarz stracił przytomność za kierownicą. Czołowe zderzenie na Mazowszu, 2 osoby w szpitalu
Taksówka z dwojgiem starszych pasażerów zderzyła się czołowo z dostawczym fordem na ul. Łukasiewicza w Płocku. Według pierwszych ustaleń policji kierowca taksówki stracił przytomność podczas jazdy. Jeden pas ruchu jest zablokowany.
Opel jadący jako taxi uderzył w forda transita
Do wypadku doszło w środę 14 października około godziny 13:27. Opla Vectrę, oznaczonego jako taksówka, prowadził 56-letni mężczyzna. Wiózł 2 pasażerów: 87-letniego mężczyznę i 78-letnią kobietę.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca w czasie jazdy stracił przytomność. Samochód wjechał wtedy czołowo w forda transita, którym kierował 45-latek.
Do szpitala trafili kierowca taksówki i 87-letni pasażer. Policja nie przekazała na razie, jak poważne są ich obrażenia. Brak też informacji o stanie 78-letniej pasażerki i kierowcy forda.
Na ul. Łukasiewicza zablokowany jest 1 pas
W miejscu zdarzenia ruch odbywa się jednym pasem, więc w rejonie bramy nr 10 trzeba liczyć się z utrudnieniami i wolniejszym przejazdem. Kierowcy, którzy mogą, powinni wybrać objazd do czasu usunięcia pojazdów i zakończenia czynności policji.
Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku. Utrata przytomności to na razie wstępna przyczyna, którą potwierdzą lub wykluczą dalsze ustalenia, m.in. badania kierowcy w szpitalu.
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