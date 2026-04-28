Tankujesz na zapas przed końcem obniżki? Za jeden błąd inspektor wypisze mandat do 3000 złotych, za drugi możesz trafić do więzienia

28 kwietnia 2026 16:43 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Program CPN – rządowa obniżka VAT i akcyzy na paliwo – wygasa 30 kwietnia. Diesel kosztuje dziś maksymalnie 7,12 zł/l, benzyna Pb95 – 6,21 zł/l. Przed jego wprowadzeniem było odpowiednio o ok. 1,20 zł drożej na każdym litrze. Tysiące kierowców robi właśnie zapasy. Jeden błąd to mandat do 3000 złotych. Drugi, poważniejszy to 5000 złotych i ryzyko aresztu.

laczego tankowanie „na zapas” to bardzo zły pomysł? Ale tylko w tym przypadku

Benzyna i olej napędowy są klasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3 (ciecze łatwopalne) w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej drogowego przewozu towarów niebezpiecznych – powszechnie zwanej ADR, której Polska jest sygnatariuszem. Tankować do baku możesz do pełna, ale każdy kanister z paliwem w bagażniku twojego auta podlega przepisom o transporcie materiałów niebezpiecznych – tak samo jak cysterna na autostradzie, tylko na preferencyjnych warunkach wyłączenia dla prywatnych użytkowników.

Wyłączenie z pełnych rygorów ADR istnieje – ale pod ściśle określonymi warunkami. Przekroczenie któregokolwiek z nich oznacza, że twój transport przestaje być „prywatnym przewozem na własne potrzeby” i wchodzi w zakres pełnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów o materiałach niebezpiecznych.

Dwa limity, o których nie wie większość kierowców

Limit 1 – pojemność pojedynczego kanistra: maksymalnie 60 litrów. Jeśli masz stulitrowy pojemnik i napełnisz go do pełna – naruszasz przepisy. Nieważne, że łączna ilość paliwa w samochodzie mieści się w normie. Przekroczenie pojemności kanistra jest osobną podstawą do mandatu.

Limit 2 – łączna ilość paliwa w pojeździe: maksymalnie 240 litrów w kanistrach, nie wliczając paliwa w fabrycznym baku silnika. Oznacza to co najwyżej 4 kanistry po 60 litrów. Można też przewozić więcej, mniejszych kanistrów – np. 20 kanistrów po 12 litrów – o ile żaden nie przekracza 60 litrów i suma nie przekracza 240 litrów.

Naruszenie Kara
Nieatestowany kanister (plastikowa butelka, baniaka po chemii, pojemnik bez oznaczenia UN) Mandat do 3000 zł
Przekroczenie limitu 240 litrów łącznie Mandat do 2000 zł
Niezabezpieczony ładunek (kanistry luźno wrzucone do bagażnika) Mandat do 500 zł (kod. drogowy)
Nieprzestrzeganie przepisów przechowywania w domu/garażu Grzywna 20-5000 zł lub areszt

Jaki kanister jest legalny: oznaczenie UN i termin ważności

Kanister dopuszczony do przewozu paliwa musi posiadać oznaczenie UN – certyfikat zgodności z normami bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych. Oznaczenie to musi być widocznie wytłoczone lub wydrukowane na pojemniku, nie tylko na opakowaniu czy ulotce. Kanistry muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie benzyny lub oleju napędowego: polietylenu HDPE, stali lub aluminium. Muszą być całkowicie szczelne nawet po przewróceniu.

Często pomijany szczegół: plastikowe kanistry tracą ważność po 5 latach od daty produkcji widocznej na pojemniku. W wielu krajach UE kanister po upływie tego terminu jest uznawany za niezdatny do przewozu paliwa. Kanister z giełdy samochodowej bez daty lub z datą sprzed 2020 r. to ryzyko mandatu.

Zakazane bezwzględnie: butelki PET, pojemniki po płynie do spryskiwaczy, kanistrach chemii samochodowej, beczki bez certyfikatu, wszelkie improwizowane zbiorniki. Stacje paliw mają prawo odmówić tankowania do niecertyfikowanego pojemnika.

Gdzie ITD i policja szukają: stacja i droga

Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi kontrole w 2 miejscach. Na stacjach paliw inspektorzy pojawiają się bez zapowiedzi, obserwują tankujących do kanistrów i weryfikują pojemniki na miejscu. Pracownicy stacji są zobowiązani zgłaszać przypadki tankowania do niedozwolonych pojemników. Na drodze funkcjonariusze mogą zatrzymać pojazd do rutynowej kontroli i poprosić o otwarcie bagażnika – widoczne kanistry są podstawą do sprawdzenia ilości, rodzaju pojemników i ich zabezpieczenia.

Pułapka: benzyna E10 w kanistrze psuje się po 2-3 miesiącach

Robienie dużych zapasów paliwa ma jeden praktyczny problem, o którym rzadko się mówi. Współczesna benzyna E10 (zawierająca 10 proc. bioetanolu) traci właściwości po 2-3 miesiącach przechowywania w kanistrze. Bioetanol jest silnie higroskopijny – pochłania wilgoć z powietrza, przez co paliwo ulega rozwarstwieniu: na dnie zbiera się mieszanina wody i alkoholu. Przelanie takiej benzyny do baku może uszkodzić układ wtryskowy i paliwowy – koszt naprawy wielokrotnie przewyższa oszczędność z tańszego zakupu. Diesel jest trwalszy – przy szczelnym przechowywaniu w ciemnym, chłodnym miejscu wytrzymuje do 6-12 miesięcy.

Gdzie możesz przechować paliwo w domu – a gdzie jest to zakazane

Przepisy przeciwpożarowe wynikające z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków precyzyjnie określają, ile paliwa możesz trzymać na swojej nieruchomości i w jakiej formie.

Miejsce Benzyna (max) Diesel (max) Warunek
Garaż wolnostojący poniżej 100 m² z materiałów niepalnych 200 l 200 l Szczelne, atestowane pojemniki
Garaż w bryle domu / szeregowiec 20 l 60 l Szczelne, atestowane pojemniki
Garaż podziemny w bloku 0 l 0 l Bezwzględny zakaz
Piwnica w budynku mieszkalnym 0 l 0 l Bezwzględny zakaz
Balkon, loggia 0 l 0 l Bezwzględny zakaz

Limit dla benzyny w garażu przylegającym do domu jest radykalnie niższy niż dla oleju napędowego – zaledwie 20 litrów, czyli mniej niż dwa standardowe kanistry pięciolitrowe. Benzyna paruje w niskiej temperaturze, a opary gromadzą się przy podłodze. Jeden kanister postawiony w nieodpowiednim miejscu i jedna iskra od ładowania auta elektrycznego wystarczą do wybuchu.

Co to oznacza dla Ciebie? Zanim pojedziesz na stację z kanistrami

  • Sprawdź swój kanister przed wyjazdem. Czy ma oznaczenie UN? Czy data produkcji wskazuje, że nie minęło 5 lat? Czy jest szczelny po zamknięciu? Jeśli nie możesz odpowiedzieć twierdząco na wszystkie trzy pytania – nie tankuj do niego. Nowy atestowany kanister 20-litrowy kosztuje 40-80 złotych w markecie budowlanym. Mandat za nieatestowany kosztuje do 3000 złotych.
  • Zabezpiecz kanistry w bagażniku. Luźno wrzucone pojemniki to osobna podstawa do mandatu z kodeksu drogowego. Kanistry muszą być unieruchomione – przymocowane do podłogi bagażnika lub stabilnie uklinowane tak, by nie przemieszczały się przy hamowaniu. Najlepiej przewozić je w pozycji pionowej, szczelnie zamknięte.
  • Nie przekraczaj 240 litrów i nie napełniaj kanistra powyżej 60 litrów. To dwa osobne limity i dwie osobne podstawy do mandatu. Jeśli tankujesz do większego pojemnika – napełnij go maksymalnie do 60 litrów, nawet jeśli ma większą pojemność.
  • Benzyna w kanistrze nie czeka dłużej niż 3 miesiące. Nie rób zapasów benzyny E10 na kilka sezonów. Zepsuta benzyna uszkodzi silnik – a naprawa wtryskiwaczy kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli kupujesz zapas, kup diesel – i zużyj go w ciągu 6 miesięcy.
  • W garażu w bryle domu trzymaj maksymalnie 20 litrów benzyny. To jedno duże wiadro, nie cztery kanistry po 20 litrów. Kara za naruszenie przepisów przeciwpożarowych wynosi do 5000 złotych – a w przypadku pożaru z ofiarami sprawa trafia do prokuratury.
