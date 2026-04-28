Tankujesz na zapas przed końcem obniżki? Za jeden błąd inspektor wypisze mandat do 3000 złotych, za drugi możesz trafić do więzienia
Program CPN – rządowa obniżka VAT i akcyzy na paliwo – wygasa 30 kwietnia. Diesel kosztuje dziś maksymalnie 7,12 zł/l, benzyna Pb95 – 6,21 zł/l. Przed jego wprowadzeniem było odpowiednio o ok. 1,20 zł drożej na każdym litrze. Tysiące kierowców robi właśnie zapasy. Jeden błąd to mandat do 3000 złotych. Drugi, poważniejszy to 5000 złotych i ryzyko aresztu.
laczego tankowanie „na zapas” to bardzo zły pomysł? Ale tylko w tym przypadku
Benzyna i olej napędowy są klasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3 (ciecze łatwopalne) w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej drogowego przewozu towarów niebezpiecznych – powszechnie zwanej ADR, której Polska jest sygnatariuszem. Tankować do baku możesz do pełna, ale każdy kanister z paliwem w bagażniku twojego auta podlega przepisom o transporcie materiałów niebezpiecznych – tak samo jak cysterna na autostradzie, tylko na preferencyjnych warunkach wyłączenia dla prywatnych użytkowników.
Wyłączenie z pełnych rygorów ADR istnieje – ale pod ściśle określonymi warunkami. Przekroczenie któregokolwiek z nich oznacza, że twój transport przestaje być „prywatnym przewozem na własne potrzeby” i wchodzi w zakres pełnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów o materiałach niebezpiecznych.
Dwa limity, o których nie wie większość kierowców
Limit 1 – pojemność pojedynczego kanistra: maksymalnie 60 litrów. Jeśli masz stulitrowy pojemnik i napełnisz go do pełna – naruszasz przepisy. Nieważne, że łączna ilość paliwa w samochodzie mieści się w normie. Przekroczenie pojemności kanistra jest osobną podstawą do mandatu.
Limit 2 – łączna ilość paliwa w pojeździe: maksymalnie 240 litrów w kanistrach, nie wliczając paliwa w fabrycznym baku silnika. Oznacza to co najwyżej 4 kanistry po 60 litrów. Można też przewozić więcej, mniejszych kanistrów – np. 20 kanistrów po 12 litrów – o ile żaden nie przekracza 60 litrów i suma nie przekracza 240 litrów.
|Naruszenie
|Kara
|Nieatestowany kanister (plastikowa butelka, baniaka po chemii, pojemnik bez oznaczenia UN)
|Mandat do 3000 zł
|Przekroczenie limitu 240 litrów łącznie
|Mandat do 2000 zł
|Niezabezpieczony ładunek (kanistry luźno wrzucone do bagażnika)
|Mandat do 500 zł (kod. drogowy)
|Nieprzestrzeganie przepisów przechowywania w domu/garażu
|Grzywna 20-5000 zł lub areszt
Jaki kanister jest legalny: oznaczenie UN i termin ważności
Kanister dopuszczony do przewozu paliwa musi posiadać oznaczenie UN – certyfikat zgodności z normami bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych. Oznaczenie to musi być widocznie wytłoczone lub wydrukowane na pojemniku, nie tylko na opakowaniu czy ulotce. Kanistry muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie benzyny lub oleju napędowego: polietylenu HDPE, stali lub aluminium. Muszą być całkowicie szczelne nawet po przewróceniu.
Często pomijany szczegół: plastikowe kanistry tracą ważność po 5 latach od daty produkcji widocznej na pojemniku. W wielu krajach UE kanister po upływie tego terminu jest uznawany za niezdatny do przewozu paliwa. Kanister z giełdy samochodowej bez daty lub z datą sprzed 2020 r. to ryzyko mandatu.
Zakazane bezwzględnie: butelki PET, pojemniki po płynie do spryskiwaczy, kanistrach chemii samochodowej, beczki bez certyfikatu, wszelkie improwizowane zbiorniki. Stacje paliw mają prawo odmówić tankowania do niecertyfikowanego pojemnika.
Gdzie ITD i policja szukają: stacja i droga
Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi kontrole w 2 miejscach. Na stacjach paliw inspektorzy pojawiają się bez zapowiedzi, obserwują tankujących do kanistrów i weryfikują pojemniki na miejscu. Pracownicy stacji są zobowiązani zgłaszać przypadki tankowania do niedozwolonych pojemników. Na drodze funkcjonariusze mogą zatrzymać pojazd do rutynowej kontroli i poprosić o otwarcie bagażnika – widoczne kanistry są podstawą do sprawdzenia ilości, rodzaju pojemników i ich zabezpieczenia.
Pułapka: benzyna E10 w kanistrze psuje się po 2-3 miesiącach
Robienie dużych zapasów paliwa ma jeden praktyczny problem, o którym rzadko się mówi. Współczesna benzyna E10 (zawierająca 10 proc. bioetanolu) traci właściwości po 2-3 miesiącach przechowywania w kanistrze. Bioetanol jest silnie higroskopijny – pochłania wilgoć z powietrza, przez co paliwo ulega rozwarstwieniu: na dnie zbiera się mieszanina wody i alkoholu. Przelanie takiej benzyny do baku może uszkodzić układ wtryskowy i paliwowy – koszt naprawy wielokrotnie przewyższa oszczędność z tańszego zakupu. Diesel jest trwalszy – przy szczelnym przechowywaniu w ciemnym, chłodnym miejscu wytrzymuje do 6-12 miesięcy.
Gdzie możesz przechować paliwo w domu – a gdzie jest to zakazane
Przepisy przeciwpożarowe wynikające z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków precyzyjnie określają, ile paliwa możesz trzymać na swojej nieruchomości i w jakiej formie.
|Miejsce
|Benzyna (max)
|Diesel (max)
|Warunek
|Garaż wolnostojący poniżej 100 m² z materiałów niepalnych
|200 l
|200 l
|Szczelne, atestowane pojemniki
|Garaż w bryle domu / szeregowiec
|20 l
|60 l
|Szczelne, atestowane pojemniki
|Garaż podziemny w bloku
|0 l
|0 l
|Bezwzględny zakaz
|Piwnica w budynku mieszkalnym
|0 l
|0 l
|Bezwzględny zakaz
|Balkon, loggia
|0 l
|0 l
|Bezwzględny zakaz
Limit dla benzyny w garażu przylegającym do domu jest radykalnie niższy niż dla oleju napędowego – zaledwie 20 litrów, czyli mniej niż dwa standardowe kanistry pięciolitrowe. Benzyna paruje w niskiej temperaturze, a opary gromadzą się przy podłodze. Jeden kanister postawiony w nieodpowiednim miejscu i jedna iskra od ładowania auta elektrycznego wystarczą do wybuchu.
Co to oznacza dla Ciebie? Zanim pojedziesz na stację z kanistrami
- Sprawdź swój kanister przed wyjazdem. Czy ma oznaczenie UN? Czy data produkcji wskazuje, że nie minęło 5 lat? Czy jest szczelny po zamknięciu? Jeśli nie możesz odpowiedzieć twierdząco na wszystkie trzy pytania – nie tankuj do niego. Nowy atestowany kanister 20-litrowy kosztuje 40-80 złotych w markecie budowlanym. Mandat za nieatestowany kosztuje do 3000 złotych.
- Zabezpiecz kanistry w bagażniku. Luźno wrzucone pojemniki to osobna podstawa do mandatu z kodeksu drogowego. Kanistry muszą być unieruchomione – przymocowane do podłogi bagażnika lub stabilnie uklinowane tak, by nie przemieszczały się przy hamowaniu. Najlepiej przewozić je w pozycji pionowej, szczelnie zamknięte.
- Nie przekraczaj 240 litrów i nie napełniaj kanistra powyżej 60 litrów. To dwa osobne limity i dwie osobne podstawy do mandatu. Jeśli tankujesz do większego pojemnika – napełnij go maksymalnie do 60 litrów, nawet jeśli ma większą pojemność.
- Benzyna w kanistrze nie czeka dłużej niż 3 miesiące. Nie rób zapasów benzyny E10 na kilka sezonów. Zepsuta benzyna uszkodzi silnik – a naprawa wtryskiwaczy kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli kupujesz zapas, kup diesel – i zużyj go w ciągu 6 miesięcy.
- W garażu w bryle domu trzymaj maksymalnie 20 litrów benzyny. To jedno duże wiadro, nie cztery kanistry po 20 litrów. Kara za naruszenie przepisów przeciwpożarowych wynosi do 5000 złotych – a w przypadku pożaru z ofiarami sprawa trafia do prokuratury.
