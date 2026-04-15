Te opisy przelewów BLIK wpędzą Cię w kłopoty i uruchomią kontrolę. Przeanalizowaliśmy postępowania skarbowe
Przez kilka tygodni zbieraliśmy i analizowaliśmy dostępne opisy postępowań podatkowych, interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, materiały z kancelarii doradztwa podatkowego oraz komentarze doradców cytowanych w branżowych mediach. Szukaliśmy jednej rzeczy: co konkretnie w tytule przelewu BLIK – albo w jego braku – uruchamia zainteresowanie urzędu skarbowego. Wnioski są jednoznaczne i mają swoje źródła w prawie, nie w domysłach.
Poniżej opisujemy kategorie błędów, które powtarzają się w dostępnych opisach spraw, zestawiamy je z przepisami i pokazujemy, jakie mają realne konsekwencje.
Punkt wyjścia: BLIK to dla fiskusa zwykły przelew bankowy
Zanim przejdziemy do błędów, jedna kwestia, która wyjaśnia cały mechanizm. Urząd skarbowy nie traktuje BLIK-a inaczej niż każdego innego przelewu bankowego. Potwierdził to m.in. Jacek Dziuba, doradca podatkowy, cytowany przez Gazetę Prawną: „Z punktu widzenia Urzędu Skarbowego BLIK nie jest żadnym wyjątkiem. To po prostu jedna z form przelewu bankowego. Dla fiskusa liczy się nie technologia, ale przepływ pieniędzy i jego kontekst”.
System STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), którym posługuje się Krajowa Administracja Skarbowa, przetwarza rocznie dane dotyczące niemal 5 miliardów transakcji. Nie czyta każdej z nich na bieżąco – szuka wzorców statystycznych i anomalii. Od 1 lipca 2022 roku banki mają ustawowy obowiązek udostępniania danych KAS bez informowania o tym klienta. W ciągu niespełna 3 lat, do maja 2025 roku, organy skarbowe złożyły do banków ponad 4 600 wniosków o ujawnienie historii rachunków – dane te wynikają ze statystyk KAS cytowanych przez kancelarie prawnicze. W 2025 roku KAS przeprowadziła łącznie 2,64 miliona działań weryfikacyjnych, o 9,4% więcej niż rok wcześniej, a kwota ustaleń wzrosła z 14,76 mld zł do 19,05 mld zł – wynika z danych Ministerstwa Finansów opublikowanych w lutym 2026 roku.
Najczęstszy błąd: „Pożyczka” bez umowy – słowo, które uruchamia obowiązek podatkowy
To kategoria, która powtarza się w opisach spraw analizowanych przez kancelarie podatkowe i w interpretacjach KIS najczęściej. Mechanizm jest następujący: podatnik wpisuje w tytule przelewu BLIK słowo „pożyczka”, bo tak traktuje ten przelew z kolegą czy rodzicem. Problem w tym, że pożyczka pieniężna powyżej 1 000 zł objęta jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2024 poz. 295 ze zm.). Stawka wynosi 0,5% wartości pożyczki, a formularz PCC-3 należy złożyć w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
Urząd widzi przelew z tytułem „pożyczka 5000”, do którego nie ma żadnego PCC-3 ani pisemnej umowy. Rezultat: wezwanie do złożenia wyjaśnień i często domiar podatku wraz z odsetkami. Podatnicy z reguły nie wiedzą, że samo słowo „pożyczka” w tytule przelewu aktywuje obowiązki podatkowe – myślą, że to opis wewnętrzny, niewidoczny dla systemu.
Warto pamiętać o wyjątku: pożyczki między małżonkami i w linii prostej (rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki) są zwolnione z PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b tej samej ustawy. Ale żeby skorzystać z tego zwolnienia, trzeba je umieć wykazać – a sam tytuł przelewu bez umowy pisemnej i bez wskazania stopnia pokrewieństwa tego nie robi.
Lakoniczne opisy: „zwrot”, „za wczoraj”, „za jedzenie”
Opisy tego rodzaju pojawiają się w opisywanych przez doradców przypadkach jako drugi najczęstszy powód wszczęcia czynności sprawdzających. Logika urzędu jest tu prosta: jeśli konto regularnie przyjmuje wpływy od kilku różnych osób z opisem „zwrot” lub bez żadnego opisu – algorytm może to oznaczyć jako wzorzec niezarejestrowanej działalności gospodarczej.
Jak wyjaśniał Dziuba w Gazecie Prawnej: „Jeżeli urząd zauważy powtarzalne przelewy albo większe kwoty, może uznać, że podatnik otrzymał darowiznę. Kluczowe jest wtedy, czy została ona prawidłowo zgłoszona i udokumentowana. W praktyce urzędy skarbowe badają nie tylko sam fakt przelewów, ale również ich częstotliwość i relację między stronami”.
W opisywanych medialnie sprawach fiskus kwestionował regularne wpływy od bliskich lub znajomych, uznając je za niezgłoszone darowizny. Podatnicy próbowali wykazać, że to zwroty kosztów – za wakacje, kolację, wspólne rachunki. Taka linia obrony bywa skuteczna, ale tylko gdy jest poparta spójną dokumentacją. Sam opis „zwrot” – bez daty, kontekstu i nazwy wydatku – nic nie udowadnia.
Pusty tytuł: nie neutralny, tylko podejrzany
Zostawienie pola tytułu pustego lub wpisanie pojedynczego znaku jest w opisach postępowań wskazywane jako jeden z sygnałów alarmowych – szczególnie przy wyższych kwotach i przy braku pokrycia wpływu w deklarowanych dochodach podatnika. Infor.pl, powołując się na prawników, opisuje to tak: zostawienie pustego pola albo wpisanie żartu w tytule przelewu to najkrótsza droga do wstrzymania środków przez bank i konieczności składania wyjaśnień.
Sytuacja, którą w różnych wariantach opisują kancelarie: seria kilku przelewów bez tytułu, rozłożona na kilka tygodni, od tej samej osoby lub od różnych. Urząd kwalifikuje wpływy jako potencjalną darowiznę od osoby spoza I grupy podatkowej i wzywa do wyjaśnień. Wykazanie, że to był zwrot kosztów remontu lub wspólnych wydatków, może zająć wiele miesięcy – bo dokumenty, których wtedy potrzeba, zwykle nie istnieją.
Żartobliwe tytuły: bank nie ma poczucia humoru
Tytuł, które sugerują czynności nielegalne to najkrótsza droga do reakcji banku, a w kolejnym kroku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Banki mają ustawowy obowiązek raportowania operacji przekraczających równowartość 15 000 euro do GIIF, ale reagują też na opisy kojarzące się z ryzykiem AML, niezależnie od kwoty. Szef KAS ma prawo zablokować rachunek na 72 godziny bez wyroku sądu, gdy STIR uzna transakcję za podejrzaną.
Większość osób, które w ten sposób tytułują przelewy, robi to jako żart między znajomymi. Z perspektywy systemu to nie jest żart – to sygnał wymagający reakcji.
Zestawienie: kategorie błędów i ich konsekwencje
|Błąd / zachowanie
|Podstawa prawna
|Najczęstszy skutek
|„Pożyczka” bez umowy i bez PCC-3
|Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC
|Wezwanie, domiar 0,5% + odsetki
|Lakoniczne opisy („zwrot”, „za wczoraj”)
|Art. 155 Ordynacji podatkowej
|Czynności sprawdzające, pytanie o źródło dochodu
|Pusty tytuł lub nieczytelny
|Ustawa o PSD, przepisy AML
|Analiza konta, potencjalny domiar podatku od darowizny
|Regularne wpływy od wielu osób bez opisu
|Art. 5a pkt 6 ustawy o PIT
|Podejrzenie niezarejestrowanej działalności
|Żartobliwe tytuły
|Ustawa AML, przepisy GIIF
|Blokada konta przez bank, postępowanie wyjaśniające
|Rozbijanie dużej kwoty na mniejsze przelewy
|Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
|Automatyczna flaga w STIR, wezwanie z urzędu
|Darowizna bez SD-Z2 po przekroczeniu limitu
|Art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn
|Sankcyjna stawka 20%, zaległość za 5 lat wstecz
Rozbijanie kwot na mniejsze – STIR wyłapuje to automatycznie
Tzw. smurfing – celowe lub nieświadome dzielenie większej kwoty na serię mniejszych przelewów – to wzorzec, który systemy bankowe i KAS-owskie identyfikują jako charakterystyczny dla prania brudnych pieniędzy, nawet gdy intencja jest zupełnie prywatna. Banki są zobowiązane do raportowania transakcji przekraczających 15 000 euro do GIIF – ale algorytmy wyłapują też serie transakcji, które łącznie zbliżają się do tego progu. Przykład opisywany przez kancelarie: 10 przelewów po 5 000 zł w kilkudniowych odstępach zamiast jednego na 50 000 zł. Dla systemu to niemal podręcznikowy sygnał alarmowy.
Kiedy BLIK od rodziny wymaga SD-Z2 – limity darowizn w 2026 roku
Ta kategoria generuje realnie największe konsekwencje finansowe, choć działa z opóźnieniem – sprawy trafiają do urzędów najczęściej przy okazji kontroli wydatków podatnika nieproporcjonalnych do deklarowanych dochodów. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2024 poz. 596 ze zm.) limity kwot wolnych od podatku w 2026 roku są następujące: dla grupy 0 (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha) zwolnienie bez limitu, pod warunkiem złożenia SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy po przekroczeniu 36 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat; dla grupy I (teściowie, zięć, synowa) – 36 120 zł; dla grupy II (wujkowie, ciocie, siostrzeńcy) – 27 090 zł; dla grupy III, czyli znajomych i partnerów w nieformalnych związkach, limit wynosi 5 733 zł narastająco przez 5 lat od tej samej osoby.
Jeśli urząd sam wykryje niezgłoszoną darowiznę – może nałożyć sankcyjną stawkę 20% od całej wartości i cofnąć się 5 lat wstecz, sumując wszystkie przelewy od tej samej osoby. Od 7 stycznia 2026 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, która daje pewien margines: spóźnione SD-Z2 nie musi już automatycznie oznaczać utraty prawa do zwolnienia – ale „zapomniałem” nadal nie wystarczy jako uzasadnienie.
Skala: dlaczego fiskus jest aktywniejszy niż 3 lata temu
Żeby rozumieć, dlaczego przelew z opisem „zwrot” może w 2026 roku skończyć się pismem z urzędu, trzeba znać liczby. W 2025 roku KAS przeprowadziła 2,64 miliona działań weryfikacyjnych, a kwota ustaleń wyniosła 19,05 mld zł – o 29,1% więcej niż rok wcześniej, według danych Ministerstwa Finansów. Jednocześnie liczba formalnych kontroli podatkowych spadła z 9 829 w 2024 roku do 8 722 w 2025 roku. KAS celowo zastępuje pełne kontrole szybszymi czynnościami sprawdzającymi – mniej biurokracji, podobny efekt fiskalny, dłuższy potencjalny zasięg czasowy.
Czynności sprawdzające nie mają formalnego limitu czasu i mogą być prowadzone wielokrotnie dla różnych okresów rozliczeniowych (z zachowaniem terminów przedawnienia). W praktyce oznacza to, że urząd może prześwietlać przelewy z ostatnich 5 lat – bez formalnego wszczynania kontroli, bez wcześniejszego zawiadomienia.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź tytuły swoich ostatnich przelewów, zanim zrobi to urząd
- Zawsze wpisuj konkretny tytuł przelewu. Nie „zwrot”, ale „zwrot za kolację, 15 marca 2026”. Nie „pożyczka”, ale „pożyczka zgodnie z umową z dnia 10 marca 2026, kwota 3 000 zł”. Jeden precyzyjny opis potrafi zakończyć sprawę na etapie pierwszego pisma z urzędu.
- Nie pisz żartobliwych tytułów. Bank ma obowiązek reagować na słowa kojarzące się z ryzykiem AML. Takie tytuły to dla systemu sygnał do zgłoszenia transakcji do GIIF – niezależnie od kwoty i intencji.
- Masz pożyczkę od rodziny? Sporządź umowę na piśmie i złóż formularz PCC-3 w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, jeśli nie korzystasz ze zwolnienia z art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o PCC. Stawka to 0,5% wartości pożyczki.
- Sprawdź, ile łącznie dostałeś od jednej osoby przez ostatnie 5 lat. Limity darowizn są liczone narastająco. 3 przelewy po 2 000 zł od tego samego kolegi przez 2 lata to 6 000 zł – powyżej limitu 5 733 zł dla III grupy podatkowej. Bez dokumentów potwierdzających charakter zwrotu fiskus może potraktować to jako niezgłoszoną darowiznę.
- Jeśli dostałeś darowiznę od rodziców lub dziadków przekraczającą łącznie 36 120 zł – złóż SD-Z2 przez portal podatki.gov.pl w ciągu 6 miesięcy od przekroczenia limitu. Jeśli tego nie zrobisz, a urząd wykryje darowiznę sam – zapłacisz 20% zamiast zera.
- Nie rozbijaj dużych kwot na małe przelewy. Seria kilku przelewów w krótkim czasie zamiast jednej transakcji to dla algorytmów STIR wzorzec podejrzany – nawet jeśli intencja była prywatna. Jedna transakcja z jasnym tytułem i pisemną umową to zawsze bezpieczniejsze rozwiązanie.
