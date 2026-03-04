Technologiczne prezenty na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny – to w tym miejscu w Warszawie znajdziecie najlepsze propozycje
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Lenovo
Początek marca w Polsce to wyjątkowy czas podwójnego świętowania. Najpierw obchodzimy Dzień Kobiet, a dwa dni później, coraz popularniejszy Dzień Mężczyzn. To moment drobnych gestów, wspólnych chwil i prezentów, które mają nie tylko sprawić radość, lecz także realnie przydać się w codziennym życiu dopasowanych do ich stylu życia.
W tym roku, uwagę przyciągają promocje marek Lenovo oraz Motorola, które pozwalają połączyć większy zakup z dodatkowym prezentem. Znajdziecie je w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie, na pl. Powstańców Warszawy 9, wchodząc od ul. Świętokrzyskiej.
Świętuj Dzień Kobiet w Showroomie Lenovo & Motorola
Z okazji Dnia Kobiet każdy klient, który zakupi produkty o minimalnej wartości 3000 zł brutto, zyska zdobione kryształami firmy Swarovski® słuchawki Motorola Moto Buds Loop. Natomiast zakup produktów o wartości od 1000 do 2999 zł brutto oznacza prezent w postaci słuchawek Motorola Moto Buds. Dodatkowo przy każdych zakupach klienci otrzymają bukiet kwiatów.
Elegancko błyszczące słuchawki Motorola Moto Buds Loop ozdobione kryształami firmy Swarovski® staną się Twoim ulubionym i niezbędnym akcesorium. Są niemal niewyczuwalne i idealne do całodziennego noszenia. Pozwolą bez zakłóceń rozmawiać z najbliższymi, słuchać ulubionej muzyki, pozostawać w kontakcie z otoczeniem, a jednocześnie cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem. Poza zaawansowanymi funkcjami technicznymi słuchawki Motorola z kryształami Swarovski® są ponadczasowym dodatkiem, który podkreśli stylizację lub zastąpi biżuterię.
Motorola Moto Buds zapewniają dynamiczny dźwięk Dolby Atmos®, co oznacza głębokie basy i zrównoważoną scenę, a zaawansowane tłumienie hałasu z trybem przezroczystości pozwala dopasować ustawienia do własnych potrzeb. Nawet 9 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, redukcja hałasu wiatru, wodoodporność oraz stylowy design w odcieniu blueberry sprawiają, że są idealne podczas długich podróży i różnych aktywności.
To dodatki, które nie trafiają na dno szuflady, lecz szybko stają się częścią codziennych rytuałów. Obok kwiatów pojawiają się prezenty, które wspierają aktywny tryb życia, pracę zdalną czy rozwijanie pasji. Bezprzewodowe słuchawki doskonale wpisują się w potrzeby kobiet, które są w ciągłym ruchu – pozwalają prowadzić rozmowy bez użycia rąk, słuchać muzyki w drodze do pracy, a także skupić się na treningu czy relaksie przy ulubionym podcaście. To drobny element technologii, który zwiększa komfort i poczucie niezależności.
Idealny prezent dla mężczyzny z okazji ich święta
Dzień Mężczyzn coraz częściej staje się okazją do wręczania praktycznych prezentów, które odpowiadają na realne potrzeby. Od 9 marca przez cały tydzień, przy jednorazowych zakupach produktów marki Motorola za co najmniej 999,00 zł brutto, prezent stanowią słuchawki bezprzewodowe douszne Motorola Moto Buds Blueberry, a przy zakupach produktów marki Lenovo za co najmniej 999,00 zł brutto klienci otrzymają praktyczny zestaw w postaci bezprzewodowych klawiatury i myszy Lenovo 700 Modern Multi-Device Wireless Combo.
Taki prezent doceni każdy mężczyzna spędzający wiele godzin przy komputerze. Ułatwia organizację pracy, poprawia ergonomię stanowiska, ma odczepiany uchwyt na smartfona i pozwala wygodnie przełączać się między różnymi urządzeniami. Z kolei słuchawki bezprzewodowe sprawdzają się zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i w podróży czy w trakcie rozmów służbowych.
Tegoroczne obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn mogą więc stać się nie tylko okazją do symbolicznego świętowania, lecz także momentem wprowadzenia do codzienności rozwiązań, które naprawdę ułatwiają życie. W świecie, w którym tempo nie zwalnia, praktyczny prezent bywa najcenniejszym gestem troski.
Bogata oferta produktów w Showroomie Lenovo & Motorola – jaki model wybrać?
Lenovo Yoga 7 2-in-1 to smukły i praktyczny laptop. Idealnie sprawdzi się, by zabrać go na zajęcia, do pracy czy w podróż – wyposażony jest w zawias 360 stopni, umożliwiający płynne przełączanie między trybem laptopa, tabletu i namiotu. Ekran dotykowy PureSight OLED 1920 x 1200 px z odświeżaniem 90 Hz, opcjonalny rysik Yoga Pen z wykrywaniem kąta nachylenia i siły nacisku oraz wydajny procesor Intel® Core™ Ultra 5 sprawiają, że twórcza i precyzyjna praca będzie przyjemnością.
Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition to laptop, który łączy nowoczesny design z niezwykłą wydajnością. Pozwala działać wszędzie, a twórcy docenią długi czas pracy na baterii i procesor Intel® Core™ Ultra z Lenovo AI Core, który inteligentnie przełącza rdzenie wysokowydajne i energooszczędne, dostosowuje moc do zadania – więc nie trzeba martwić się o poziom baterii. Wytrzymała obudowa oraz solidna klawiatura czynią z niego elegancki sprzęt dla twórców, którzy niekoniecznie chcą być przywiązani do danego miejsca i dużo podróżują.
Lenovo Yoga Tab to stylowy tablet z metalową obudową unibody i szkłem Corning Gorilla Glass 7i, idealny jako przenośne narzędzie do twórczej pracy. 11,1‑calowy ekran 3.2K 144 Hz PureSight Pro z 98% DCI P3 i funkcja AI SuperRes do 4K oraz dołączony rysik Tab Pen Pro czynią z urządzenia prawdziwe mobilne studio. Inteligentne narzędzia, w które został wyposażony tablet, pozwolą precyzyjnie stworzyć wszelkie projekty: i te wizualne, i dźwiękowe. Dodatkowo procesor Snapdragon 8 Gen 3 z NPU, Wi-Fi 7 i szybka pamięć zapewnią płynne działanie i długi czas pracy na baterii.
Lenovo Idea Tab Plus to smukły i lekki tablet, zaprojektowany jako inteligentny sprzęt, który sprawdzi się i na uczelni, i podczas codziennych zadań. Ma wbudowane różnorodne funkcje AI, wspierające codziennie użytkowanie. 12,1-calowy ekran 2,5K z 96% DCI‑P3, jasnością do 800 nitów i odświeżaniem 90 Hz, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6400 oraz cztery głośniki Dolby Atmos zapewniają żywe kolory, płynny obraz i immersyjny dźwięk podczas każdego codziennego działania.
Lenovo Legion 5i to laptop idealny dla każdego łączącego pracę i przyjemność, gaming i mobilność w jednym urządzeniu. Design pasuje zarówno do codziennej pracy, jak i do wieczornej sesji w ulubionej grze. Intel® Core™ Ultra i NVIDIA® GeForce RTX® 50 Series poradzą sobie znakomicie z tytułami AAA oraz zadaniami kreatywnymi. Dodatkowo 16-calowy ekran OLED z odświeżaniem 240 Hz zapewnia płynną rozgrywkę i komfort w użyciu.
Lenovo Legion Tower 7i to stacjonarna platforma dla mężczyzn (i nie tylko), którzy traktują gaming i streaming jak pełnoprawne środowisko pracy. Konfiguracja z procesorami Intel® Core™ Ultra 9 oraz najwydajniejszymi kartami serii NVIDIA® GeForce RTX® 50 zapewniają zapas mocy pod rozgrywkę AAA, czy esport z wykorzystaniem DLSS 4 oraz akceleracji AI. Dyski SSD PCIe Gen 5, pamięć DDR5 do 192 GB i łączność 2.5G Ethernet oraz Wi-Fi 7 skracają czasy ładowania i redukują opóźnienia do minimum. Konstrukcja z chłodzeniem Legion Coldfront (powietrznym lub cieczą), radiatorem VRM ograniczającym throttling oraz panelem bocznym zdejmowanym bez narzędzi pozwala utrzymać wysokie taktowania i bezproblemowo ulepszać konfigurację w przyszłości.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.