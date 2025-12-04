Tego już nie kupisz w Polsce. Nowe zakazy obowiązują od lipca 2025
Od piątego lipca 2025 roku w Polsce obowiązują rewolucyjne zakazy dla palaczy i użytkowników produktów nikotynowych. E-papierosy bez nikotyny traktowane są teraz jak te z nikotyną, woreczki nikotynowe znikły z internetu, a w sklepach pojawiły się nowe oznaczenia. To nie koniec – od stycznia 2026 roku z rynku znikną aromatyzowane wkłady tytoniowe. Sprawdź, czego dokładnie dotyczą nowe przepisy i jakie kary grożą za ich łamanie.
Prezydent podpisał – ustawa weszła w życie dokładnie 5 lipca 2025
Trzydziestego pierwszego marca 2025 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa weszła w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – czyli dokładnie piątego lipca 2025 roku.
Ministerstwo Zdrowia nie kryje zadowolenia z nowych regulacji. Eliminując te produkty, zmniejszamy ryzyko uzależnień i chronimy zdrowie młodych ludzi – podkreślają przedstawiciele resortu. Według danych ministerstwa tylko w Polsce z powodu palenia papierosów co roku umiera około siedemdziesięciu tysięcy osób, co stanowi siedemnaście procent wszystkich zgonów w kraju.
Nowe przepisy mają przede wszystkim utrudnić start z nałogiem młodym ludziom, dla których smakowe produkty nikotynowe są wyjątkowo atrakcyjne i często sprawiają wrażenie mniej szkodliwych niż tradycyjne papierosy.
E-papierosy bez nikotyny już nie są wyjątkiem
Największa zmiana, która weszła w życie piątego lipca 2025 roku, dotyczy papierosów elektronicznych. Dotychczas zakazy palenia e-papierosów obejmowały tylko te urządzenia, które zawierały nikotynę. Teraz nowelizacja doprecyzowała definicję – papierosami elektronicznymi są także te, które nie zawierają nikotyny.
Co to oznacza w praktyce? Do tej pory użytkownicy e-papierosów bez nikotyny korzystali z nich tam, gdzie palenie było zabronione – w pracy, na przystankach, a nawet w szkołach. Argumentowali, że „to tylko para” i przepisy ich nie dotyczą. Od lipca takie tłumaczenie już nie przejdzie.
Zakaz palenia w pracy obejmuje teraz również beznikotynowe e-papierosy. Pracodawcy mają obowiązek zaktualizować regulaminy pracy i zasady BHP, żeby uwzględnić nową definicję. Warto poinformować pracowników o zmianach, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów.
Palenie e-papierosów – zarówno z nikotyną, jak i bez niej – jest teraz traktowane identycznie w całym kraju. Zakaz obowiązuje w tych samych miejscach co dla tradycyjnych papierosów:
Przystanki komunikacji miejskiej – wszędzie gdzie czekasz na autobus, tramwaj, pociąg czy metro
Szkoły i placówki oświatowe – obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne systemu oświaty, od przedszkoli po uczelnie
Restauracje i lokale gastronomiczne – bez wyjątku, także na ogródkach i tarasach jeśli są częścią lokalu
Place zabaw – wszystkie strefy przeznaczone dla dzieci
Szpitale i przychodnie – zarówno publiczne, jak i prywatne placówki medyczne
Obiekty sportowe i rekreacyjne – stadiony, hale sportowe, baseny, siłownie
Środki transportu publicznego – autobusy, tramwaje, pociągi, samoloty
Miejsca pracy – z wyjątkiem wyznaczonych palarni, jeśli takie zostały utworzone
Ważne sprostowanie – NIE MA zakazu palenia na plażach i w parkach
W wielu mediach pojawiły się mylące informacje o ogólnokrajowym zakazie palenia na plażach i w parkach. To nieprawda. Nie ma obecnie w Polsce ogólnokrajowego zakazu palenia na świeżym powietrzu – na plaży czy w parku możesz palić legalnie, o ile nie zostały wprowadzone odrębne zakazy na poziomie lokalnym.
Niektóre gminy wprowadzają własne zakazy na swoim terenie – na przykład uchwałą rady gminy mogą zakazać palenia w konkretnym parku czy na konkretnej plaży. To jednak są lokalne wyjątki, nie ogólnopolski zakaz.
Na terenie prywatnym – w ogrodzie przydomowym czy na działce w ROD – palenie jest dozwolone, chyba że zakazane przez wewnętrzne regulacje, na przykład statuty ogródków działkowych.
Woreczki nikotynowe – koniec z internetem i automatami
Od piątego lipca 2025 roku woreczki nikotynowe – popularne saszetki z nikotyną – dołączyły do grupy wyrobów objętych najsurowszymi ograniczeniami w obrocie.
Zakaz sprzedaży nieletnim – woreczki nikotynowe nie mogą być sprzedawane ani udostępniane osobom poniżej osiemnastego roku życia. Zakaz udostępniania oznacza zarówno zakaz sprzedaży, jak i oferowania darmowych próbek. Obowiązuje także zakaz częstowania osób nieletnich tymi wyrobami.
Zakaz sprzedaży przez internet – od lipca woreczki nikotynowe dołączyły do grupy wyrobów, których nie można sprzedawać na odległość. Nie kupisz ich już w sklepach internetowych. Obecnie zakaz sprzedaży online obejmuje także wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części.
Zakaz sprzedaży w automatach – woreczki nikotynowe można było sprzedawać w automatach i systemie samoobsługowym tylko do piątego stycznia 2026 roku. Po tym terminie – czyli już teraz, w grudniu 2025 – obowiązuje całkowity zakaz. Musisz kupować je w tradycyjnym sklepie, przy kasie, od sprzedawcy.
Zakaz reklamy i promocji – nowela wprowadziła także całkowity zakaz reklamy i promocji woreczków nikotynowych. Nie zobaczysz ich w reklamach, na billboardach, w internecie czy w sponsoringu.
Limit zawartości nikotyny – przepisy doprecyzowały, że zawartość nikotyny w woreczkach nikotynowych nie może przekraczać dwudziestu miligramów na gram produktu.
Sprzedawcy muszą oznaczyć punkty sprzedaży – termin minął
Sprzedawcy mieli sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy – czyli do piątego stycznia 2026 roku – na dostosowanie się do zmian i umieszczenie w widocznym miejscu czytelnej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, woreczków nikotynowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”.
Jeśli prowadzisz sklep i jeszcze tego nie zrobiłeś – zrób to natychmiast. Brak takiego oznaczenia to wykroczenie zagrożone grzywną do pięciuset złotych.
W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego sprzedawca może – a w zasadzie powinien – zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek. To nie jest nadgorliwość, to ochrona przed karą za sprzedaż nieletnim.
Kontrolą przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców zajmuje się Inspekcja Handlowa. Inspektorzy mogą w każdej chwili sprawdzić, czy sklep stosuje się do nowych regulacji i czy nie sprzedaje produktów nikotynowych osobom niepełnoletnim.
Od stycznia 2026 znikają aromatyzowane wkłady tytoniowe
Trzydziestego pierwszego marca 2025 roku prezydent podpisał także drugą ustawę – zakazującą sprzedaży nowatorskich wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem. Po dziewięciomiesięcznym okresie przejściowym – czyli od stycznia 2026 roku – z rynku zniknęły wkłady o charakterystycznym aromacie.
Co to oznacza? Nie kupisz już wkładów do podgrzewaczy tytoniu w smaku:
- Owocowym
- Mentolowym
- Miętowym
- Waniliowym
- Czekoladowym
- Kawowym
- Alkoholowym
W sprzedaży pozostają tylko wkłady o smaku tytoniu – bez żadnych dodatków smakowych.
Podgrzewane wyroby tytoniowe są już uregulowane jako nowatorskie wyroby tytoniowe. Teraz dochodzi zakaz ich smakowych wersji. Dlaczego akurat aromaty? Bo są wyjątkowo atrakcyjne dla młodych ludzi. Owocowe i mentolowe smaki maskują nieprzyjemny smak tytoniu i nikotyny, co ułatwia rozpoczęcie nałogu. Często sprawiają też wrażenie mniej szkodliwych niż tradycyjne papierosy, co daje młodym użytkownikom złudne poczucie bezpieczeństwa.
Nowa akcyza – e-papierosy i woreczki wyraźnie droższe
Z dniem pierwszego kwietnia 2025 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy w zakresie urządzeń do waporyzacji stosuje się od pierwszego lipca 2025 roku, a w zakresie saszetek nikotynowych od pierwszego sierpnia 2025 roku.
Nowe stawki akcyzy obowiązujące od lipca i sierpnia 2025:
Urządzenia do waporyzacji (wielorazowe e-papierosy, podgrzewacze tytoniu, urządzenia wielofunkcyjne) – czterdzieści złotych za sztukę
Zestawy części do urządzeń do waporyzacji – czterdzieści złotych za zestaw
Płyn do papierosów elektronicznych – pięćdziesiąt pięć groszy za mililitr
Saszetki nikotynowe – czterdzieści groszy za gram
Inne wyroby nikotynowe (tabaka, tytoń do żucia) – czterdzieści groszy za gram
Beztytoniowe wyroby nowatorskie – czterdzieści groszy za gram
Co to oznacza dla twojego portfela? Wielorazowy e-papieros jest droższy o czterdzieści złotych. Płyn dziesięciomililtrowy – o pięć złotych pięćdziesiąt groszy. Saszetki nikotynowe w opakowaniu zawierającym piętnaście gram produktu – o sześć złotych.
Dla przedsiębiorców przewidziano okresy przejściowe na wyprzedaż zapasów nieoznaczonych znakami akcyzy:
- Urządzenia do waporyzacji i płyn w jednorazowych e-papierosach: do 31 sierpnia 2025
- Saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe: do 30 kwietnia 2026
Po tych terminach wszystkie wyroby przeznaczone do dalszej sprzedaży muszą być oznaczone legalizacyjnymi znakami akcyzy.
Jakie kary za łamanie nowych zakazów
Przepisy przewidują konkretne i dotkliwe kary za naruszenie zakazów:
Za sprzedaż wyrobów tytoniowych, woreczków nikotynowych lub e-papierosów osobom poniżej osiemnastego roku życia:
- Grzywna: od pięciuset złotych do pięciu tysięcy złotych
- Sąd może orzec przepadek wyrobów stanowiących przedmiot czynu zabronionego, choćby nie stanowiły własności sprawcy
Za brak oznaczenia punktu sprzedaży informacją o zakazie sprzedaży nieletnim:
- Grzywna: do pięciuset złotych
Za palenie e-papierosów (w tym beznikotynowych) w miejscach objętych zakazem:
- Mandat: do pięciuset złotych
- W postępowaniu sądowym: grzywna nawet do pięciu tysięcy złotych
Za wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych w podmiotach leczniczych, szkołach, obiektach sportowych:
- Grzywna: do pięciu tysięcy złotych
- Możliwy przepadek wyrobów
Za sprzedaż woreczków nikotynowych przez internet lub w automatach:
- Grzywna: od pięciuset do pięciu tysięcy złotych
Kontrolę przestrzegania przepisów prowadzi Inspekcja Handlowa. Inspektorzy mogą w każdej chwili wejść do sklepu i sprawdzić, czy są przestrzegane zakazy. Mogą również przeprowadzić zakup kontrolny – wysłać osobę, która wygląda na niepełnoletnią, aby sprawdzić, czy sprzedawca żąda dokumentu tożsamości.
Co planuje rząd na przyszłość – projekty w toku
Ministerstwo Zdrowia zapowiada dalsze zaostrzenia, ale podkreślmy wyraźnie – to na razie tylko projekty ustaw, które są na różnych etapach prac legislacyjnych. Nie wiadomo, kiedy dokładnie wejdą w życie ani czy w takiej formie zostaną uchwalone.
Projekt pierwszy – zakaz jednorazowych e-papierosów Ministerstwo pracuje nad projektem całkowitego zakazu sprzedaży wszystkich jednorazowych e-papierosów – zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Celem jest całkowite usunięcie tych produktów z rynku. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i jest notyfikowany w Komisji Europejskiej. Termin uzgodnień między państwami członkowskimi minął dwudziestego ósmego kwietnia 2025 roku. Projekt trafił następnie pod obrady Sejmu.
Projekt drugi – zakaz smakowych woreczków nikotynowych Podobnie jak w przypadku wkładów tytoniowych, rząd planuje zakaz sprzedaży smakowych woreczków nikotynowych. W obrocie miałyby zostać tylko te o smaku tytoniu. To dalsze ograniczenie dostępności produktów, które są szczególnie atrakcyjne dla młodych użytkowników.
Projekt trzeci – sprzedaż tylko w aptekach Najbardziej kontrowersyjny projekt zakłada, że podgrzewane wyroby tytoniowe, e-papierosy (zarówno z nikotyną, jak i bez), woreczki z syntetyczną nikotyną oraz inne produkty nikotynowe będzie można kupić tylko w aptece. To rozwiązanie wzorowane na niektórych krajach skandynawskich, gdzie produkty nikotynowe traktuje się jak substancje kontrolowane.
Wszystkie te projekty są na różnych etapach legislacyjnych. Nie ma pewności, kiedy i w jakiej formie wejdą w życie. Ministerstwo Zdrowia podkreśla jednak, że kierunek jest jasny – dalsze ograniczanie dostępności produktów nikotynowych, szczególnie dla młodych ludzi.
Co to oznacza dla ciebie – praktyczny poradnik
Jeśli palisz e-papierosy bez nikotyny – od lipca nie możesz już ich używać tam, gdzie zabronione są tradycyjne papierosy. Koniec z paleniem na przystanku, w pracy, na stadionie czy w restauracji. Złapią cię, zapłacisz mandat do pięciuset złotych, a w sądzie nawet do pięciu tysięcy.
Jeśli używasz woreczków nikotynowych – od lipca nie kupisz ich już przez internet. Musisz iść do sklepu stacjonarnego. Od stycznia 2026 nie ma ich też w automatach. Ceny poszły w górę przez nową akcyzę – czterdzieści groszy za gram. W przyszłości mogą zniknąć smakowe wersje – zostanie tylko smak tytoniu.
Jeśli korzystasz z podgrzewaczy tytoniu – od stycznia 2026 nie kupisz już wkładów o smaku mentolowym, owocowym czy kawowym. Tylko klasyczny smak tytoniu. Jeśli lubisz aromatyzowane wersje, to był ostatni moment na zrobienie zapasów – ale i one się już skończyły.
Jeśli masz niepełnoletnie dzieci – nie możesz im kupić ani podarować żadnych produktów nikotynowych. Nawet e-papierosów bez nikotyny. Grozi ci za to grzywna od pięciuset do pięciu tysięcy złotych. Zakaz obejmuje także częstowanie – nie możesz dać nastolatkom „na spróbowanie” ani pozwolić im skorzystać z twojego e-papierosa.
Jeśli prowadzisz sklep – musisz mieć widoczną informację o zakazie sprzedaży produktów nikotynowych osobom poniżej osiemnastego roku życia. Nie możesz sprzedawać woreczków nikotynowych przez internet ani w automatach. W razie wątpliwości musisz żądać dokumentu tożsamości. Kontrolować cię może w każdej chwili Inspekcja Handlowa – także przez zakupy kontrolne.
Jeśli jesteś pracodawcą – zaktualizuj regulaminy pracy i zasady BHP. Zakaz palenia w firmie obejmuje teraz również beznikotynowe e-papierosy. Poinformuj pracowników o zmianach. Twoim obowiązkiem jest egzekwować zakaz – jeśli pozwolisz pracownikom palić w miejscach objętych zakazem, możesz ponieść odpowiedzialność.
Jeśli kupujesz wielorazowe e-papierosy – od lipca są droższe o czterdzieści złotych przez akcyzę. Płyny do e-papierosów także podrożały – pięćdziesiąt pięć groszy za mililitr. Dziesięciomilitrowa butelka płynu kosztuje teraz około pięć złotych więcej.
Bierne palenie groźniejsze niż palenie czynne
Ministerstwo Zdrowia przypomina alarmujące fakty naukowe, które są podstawą nowych regulacji. Dym tytoniowy wdychany przez biernego palacza – tak zwany dym bocznego strumienia – zawiera od pięciu do piętnastu razy więcej tlenku węgla i od dwóch do dwudziestu razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez osobę faktycznie palącą papierosa. To skutkuje jego znacznie większą toksycznością.
O biernym paleniu mówimy wówczas, kiedy osoba niepaląca jest narażona na wdychanie dymu pochodzącego ze spalania tytoniu oraz dymu wydychanego przez osobę palącą. Dym tytoniowy znajdujący się w otoczeniu ma dwie składowe: dym bocznego strumienia pochodzący bezpośrednio z palącego się papierosa oraz dym głównego strumienia wydychany z płuc przez palacza.
Szacuje się, że dziewięć na dziesięć osób, u których doszło do rozwoju raka płuc, jest palaczami lub było nimi w przeszłości. Tego nowotworu tylko w Polsce diagnozowanych jest co roku ponad dwadzieścia tysięcy przypadków. Chorobę powoduje długotrwałe narażenie na dym papierosowy. Im wcześniej zrezygnujesz z palenia, tym mniejsze jest ryzyko zachorowania.
Palenie tytoniu oceniane jest jako najgroźniejszy, a zarazem możliwy do wyeliminowania czynnik rakotwórczy. W skali światowej z powodu chorób odtytoniowych umiera rokrocznie ponad osiem milionów ludzi.
Prawo do życia bez dymu – podstawa nowych przepisów
Osobom niepalącym przysługuje prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych. Wynika to wprost z artykułu trzeciego punkt pierwszy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
W jaki sposób ochrona ta jest realizowana? Poprzez wprowadzanie zakazów palenia w przestrzeni publicznej. I właśnie dlatego od lipca 2025 roku e-papierosy bez nikotyny przestały być wyjątkiem. Są traktowane dokładnie tak samo jak tradycyjne papierosy i e-papierosy z nikotyną.
Każda osoba niepaląca – szczególnie rodzice małych dzieci – doskonale zna sytuację, kiedy przedzierając się przez zatłoczone ulice większego miasta, czuje się jakby pokonywała tor przeszkód, próbując unikać wdychania wszechobecnego dymu tytoniowego. Nowe przepisy mają chronić niepalących przed narażeniem na szkodliwe substancje wbrew ich woli.
Era swobodnego dostępu do nikotyny dobiegła końca
Nowe przepisy obowiązujące od lipca 2025 roku to wyraźny sygnał: era swobodnego dostępu do produktów nikotynowych definitywnie się kończy. Rząd systematycznie zaostrza regulacje dotyczące e-papierosów, woreczków nikotynowych, podgrzewanych wyrobów tytoniowych.
Cel jest jeden: chronić młodych ludzi przed uzależnieniem i zmniejszyć liczbę zgonów związanych z paleniem. Statystyki pokazują, że strategia działa – w krajach, które wprowadziły podobne zakazy wcześniej, odnotowano spadek liczby młodych osób sięgających po produkty nikotynowe.
Od lipca 2025 roku e-papierosy bez nikotyny przestały być „bezpieczną” alternatywą, którą można używać wszędzie. Woreczki nikotynowe zniknęły z internetu i automatów. Od stycznia 2026 z rynku zniknęły aromatyzowane wkłady tytoniowe.
W kolejnych latach możemy spodziewać się dalszych zaostrzeń – być może zakazu jednorazowych e-papierosów, ograniczenia sprzedaży tylko do aptek, a w dalszej perspektywie nawet zakazów palenia na plażach i w parkach, jak to już funkcjonuje w niektórych krajach Europy Zachodniej.
Jedno jest pewne – jeśli planujesz rzucić palenie lub ograniczyć używanie produktów nikotynowych, teraz jest najlepszy moment. Dostęp będzie coraz trudniejszy, ceny coraz wyższe, a zakazy coraz bardziej restrykcyjne.
