Telefon podczas burzy: wyłączyć, schować, zostawić? Naukowcy nie mają wątpliwości
Sezon burzowy w Polsce trwa od maja do września – i co roku razem z nim wraca to samo pytanie: czy przez smartfon w kieszeni piorun trafi właśnie w ciebie? W internecie krążą porady tak sprzeczne, że pewien Urząd Wojewódzki opublikował kiedyś instrukcję nakazującą wyłączenie telefonu, po czym zawodowy elektryk publicznie ją zdementował. Czas wyjaśnić, co jest prawdą – i co naprawdę decyduje o tym, czy piorun w ciebie uderzy.
Telefony przyciągają pioruny?
Przekonanie, że smartfon „ściąga” wyładowania, ma korzenie w dwóch różnych nieporozumieniach. Pierwsze pochodzi ze słusznej zasady dotyczącej metalu: metalowe przedmioty – parasole z metalowym stelażem, kijki trekkingowe, motyki, pręty budowlane – rzeczywiście mogą pogorszyć sytuację, jeśli piorun uderzy w pobliżu. Nie „przyciągają” go z odległości, ale doskonale przewodzą prąd, który rozchodzi się po ziemi i w powietrzu po uderzeniu. Stąd zasada: metalowe przedmioty odkładamy od siebie podczas burzy. Telefon, który ma metalowe elementy, trafił do tej kategorii przez skojarzenie – nieuzasadnione, jak zaraz zobaczysz.
Drugie źródło mitu to medialne doniesienia o przypadkach porażenia piorunem osób rozmawiających przez telefon. Problem polega na tym, że żaden z głośnych przypadków nie wynikał z samego faktu używania smartfona. W 2021 roku w Indiach piorun uderzył w grupę 18 osób robiących sobie selfie – i 18 z nich zginęło. Szczegóły: stali na szczycie wysokiej wieży. To wieża była problemem, nie telefon.
Co mówi fizyka: fale radiowe nie prowadzą piorunów
Piorun to wyładowanie elektrostatyczne o temperaturze sięgającej 30 000 Kelwinów – pięć razy gorętsze niż powierzchnia Słońca. Napięcie wyładowania wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset milionów woltów. Ścieżka, którą wybierze ten ogromny ładunek, zależy od jednego czynnika: która droga do ziemi jest najkrótsza i napotyka najmniejszy opór. Stąd pioruny uderzają w najwyższe punkty terenu, w przedmioty dobrze przewodzące prąd i w wilgotne powierzchnie.
Telefon komórkowy emituje pole elektromagnetyczne o mocy od 0,2 do 2 watów w paśmie fal radiowych (700 MHz do 5 GHz w zależności od sieci). Dla porównania: piorun to ładunek rzędu gigadżuli wydzielonej w ułamku sekundy. Pole elektromagnetyczne telefonu jest wielokrotnie za słabe, by w jakikolwiek sposób wpłynąć na ścieżkę wyładowania o takiej energii. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda po analizie dostępnych przypadków i badaniach modelowych sformułowali to wprost: „Szanse, że telefon komórkowy zostanie uderzony piorunem, są bardzo mało prawdopodobne. Przekonywanie, że błyskawica może podążać za falami radiowymi, jest całkowicie bezpodstawne.”
Orange Polska i T-Mobile potwierdzają to samo w swoich materiałach informacyjnych, powołując się na ten sam konsensus badawczy: sieć komórkowa oraz smartfony nie mają wpływu na przyciąganie piorunów. Pole elektromagnetyczne emitowane przez telefon jest po prostu za słabe, a obudowy smartfonów wykonane są w większości z materiałów słabo przewodzących prąd.
Czy włączenie lub wyłączenie 5G cokolwiek zmienia
Krótka odpowiedź: absolutnie nic. 5G to wyłącznie wyższe pasmo częstotliwości fal radiowych – nadal wielokrotnie za słabe, by mieć jakikolwiek wpływ na trajektorię pioruna. Wyłączenie modemu 5G w telefonie to zmiana, którą chmura burzowa z odległości kilku kilometrów dosłownie „nie poczuje”. Jeśli 4G nie przyciąga piorunów, 5G też nie – i wyłączenie 5G przy włączonym 4G lub Wi-Fi nie robi żadnej różnicy. To mit w ramach mitu: nakładanie nowych lęków technologicznych na stary, już obalony strach.
Podobnie bezcelowe jest wyłączanie Bluetooth, Wi-Fi czy trybu samolotowego – żadna z tych czynności nie zmienia fizycznego faktu, że jesteś lub nie jesteś najwyższym punktem w terenie i że twoje ciało jest lub nie jest na ścieżce wyładowania elektrostatycznego.
Jeden scenariusz, gdy telefon naprawdę jest problemem
Jest jeden kontekst, w którym telefon i burza razem tworzą realne ryzyko – i nie ma nic wspólnego z sygnałem ani falami radiowymi. Ładowanie telefonu podłączonego do gniazdka elektrycznego podczas burzy. Piorun uderzający w naziemną sieć energetyczną w promieniu kilkuset metrów wywołuje przepięcie, które rozchodzi się przez całą sieć elektryczną w budynku. Urządzenie podłączone kablem do ładowarki, a ta do gniazdka – odbiera ten impuls bezpośrednio. W najlepszym przypadku telefon zostaje uszkodzony, w najgorszym – osoba trzymająca naładowywany telefon podczas uderzenia – ryzykuje porażenie.
Zasada jest prosta: podczas burzy odłącz telefon od ładowarki i od gniazdka. Smartfon działający na baterii – bezpieczny. Smartfon ładowany z sieci – ryzykowny. To samo dotyczy komputerów, telewizorów, drukarek i każdego innego sprzętu podłączonego do sieci elektrycznej. Nawet listwy antyprzepięciowe nie chronią skutecznie przed impulsem pioruna – fizyka wyładowania jest silniejsza niż każdy popularny zabezpieczacz.
Stare telefony stacjonarne, podłączone do sieci telefonicznej kablem miedzianym, stanowią oddzielny, realny problem – prąd z pioruna może rozchodzić się linią telefoniczną. IMGW wyraźnie zaleca unikanie rozmów przez telefon stacjonarny podczas burzy. Bezprzewodowe telefony komórkowe tej drogi nie mają.
Co naprawdę decyduje o tym, czy piorun cię trafi
Jeśli telefon jest niewinny, to co rzeczywiście przyciąga pioruny? Trzy czynniki mają decydujące znaczenie: wysokość nad terenem, przewodność podłoża i obecność wilgoci.
Piorun zawsze szuka najkrótszej drogi do ziemi – czyli uderza w najwyższy dostępny punkt. Na płaskim terenie, gdzie nie ma drzew, budynków ani słupów, tym najwyższym punktem jesteś ty. Nie dlatego, że masz telefon – ale dlatego, że twój wzrost (1,70-1,90 m) wynosi cię ponad poziom ziemi w promieniu kilku metrów. To wystarczy.
Woda i wilgotna ziemia doskonale przewodzą prąd elektryczny – dlatego plaże, pola po deszczu, brzegi jezior i otwarte wody to miejsca podwyższonego ryzyka. Dlatego też osoby stojące na mokrej, płaskiej łące są bardziej narażone niż stojące na suchym, piaszczystym terenie – przy identycznej ekspozycji.
Metalowe, duże, dobrze przewodzące obiekty – maszty, słupy, pojedyncze drzewa – „oferują” piorunowi korzystną ścieżkę do ziemi, dlatego przyciągają wyładowania. Metalowy parasol, który trzymasz pionowo nad głową, jest z punktu widzenia fizyki twoim własnym małym piorunochronem – tyle że bez drogi odprowadzającej prąd do ziemi.
Płaski teren bez schronienia: co zrobić, gdy nie masz wyjścia
To scenariusz najbardziej niebezpieczny i najgorzej opisany w popularnych poradnikach. Jesteś na polu, łące lub plaży, burza nadeszła nagle, nie ma budynku ani samochodu w zasięgu wzroku. Co robisz?
Krok 1: Przestań być najwyższym punktem. Znajdź najniżej położone miejsce w pobliżu – suchy rów, dolinkę, naturalne zagłębienie terenu. Unikaj podmokłych miejsc i brzegów zbiorników wodnych. Zejdź z pagórka, wzniesienia, otwartego nasypienia.
Krok 2: Odłóż metalowe przedmioty – parasol z metalowym stelażem, kijki trekkingowe, narty, rowery, narzędzia – minimum kilka metrów od siebie. Metal sam w sobie nie „ściągnie” pioruna z odległości, ale jeśli wyładowanie nastąpi blisko, metal świetnie poprowadzi prąd przez twoje ciało.
Krok 3: Przyjmij pozycję „burzową”. Kucnij ze złączonymi stopami, dłonie połóż na kolanach lub zakryj uszy. IMGW opisuje tę pozycję jako optymalną ze względu na napięcie krokowe – zjawisko, o którym mało kto wie. Gdy piorun uderza w ziemię, prąd rozchodzi się po powierzchni w koncentrycznych kręgach. Jeśli Twoje stopy są od siebie oddalone, między nimi powstaje różnica potencjałów – i prąd przepływa przez twoje ciało. Złączone stopy to zrównane potencjały pod obiema nogami, co drastycznie zmniejsza ryzyko porażenia od przepływu po powierzchni ziemi.
Dlaczego nie kłaść się płasko? Intuicja podpowiada: połóż się, będziesz niżej. To błąd. Leżąc płasko, zwiększasz powierzchnię ciała w kontakcie z podłożem do maksimum – i maksymalizujesz ryzyko porażenia przez napięcie krokowe. IMGW i fizyka zgadzają się: kucaj, nie leż.
Krok 4: Rozprosz grupę. Jeśli jesteś z innymi ludźmi – rozejdźcie się na kilkadziesiąt metrów. W przypadku uderzenia pioruna blisko grupy, osoby oddalone mogą udzielić pomocy porażonym. Stojąc razem, ryzykujecie wszyscy jednocześnie.
Krok 5: Schroń się w samochodzie, jeśli jest w zasięgu. Metalowa karoseria działa jak klatka Faradaya – ładunek rozchodzi się po zewnętrznej powierzchni, nie docierając do wnętrza. Warunek: zamknij okna i nie dotykaj metalowych elementów wewnątrz podczas uderzenia. Samochód podczas burzy jest bezpieczniejszy niż jakiekolwiek „polowe” schronienie.
Jak odczytywać odległość pioruna? Zasada „30 sekund”
Dźwięk przemieszcza się z prędkością ok. 340 m/s. Po zobaczeniu błysku licz sekundy do grzmotu: każde 3 sekundy to ok. 1 kilometr odległości od wyładowania. Gdy odstęp między błyskiem a grzmotem wynosi mniej niż 30 sekund, burza jest bliżej niż 10 km – jesteś w realnej strefie zagrożenia i powinieneś szukać schronienia. Gdy wynosi mniej niż 10 sekund – burza jest bliżej niż 3,5 km i czas na szukanie schronienia minął, działasz natychmiast.
IMGW i służby bezpieczeństwa zalecają też uważać na sygnał ostrzegawczy, który ciało wysyła tuż przed wyładowaniem: włosy „stają dęba”, metalowe przedmioty zaczynają „brzęczeć” lub wibrować, skóra mrowią elektryczność. To oznaka, że ziemia pod twoimi stopami zaczyna się ładować – wyładowanie może nastąpić w ciągu sekund. IMGW mówi wprost: przykucnij natychmiast, nie czekaj.
Aplikacje, które mogą uratować życie – zainstaluj je teraz
Najlepsza ochrona przed burzą to jej unikanie. Aplikacje dostępne w 2026 roku, które poleca IMGW: Meteo IMGW (zakładka „Ostrzeżenia” z komunikatami o zjawiskach niebezpiecznych), Burzowo.info (mapa burzowa z ostrzeżeniami i radarami), Burza-Alert-IMGW (profil na Facebooku z alertami na żywo), a dla wędrujących po górach i płaskim terenie – Monitor Burz (zapowiedź nadchodzących nawałnic). Wszystkie są bezpłatne.
Alerty RCB, które trafiają automatycznie na wszystkie telefony w zasięgu stacji BTS – bez żadnej aplikacji – ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w skali regionalnej. To system cell broadcast, który działa niezależnie od tego, czy masz zainstalowaną jakąkolwiek aplikację pogodową.
Zapamiętaj 5 rzeczy zanim wyjdziesz w teren
- Nie wyłączaj telefonu podczas burzy. Smartfon na baterii jest bezpieczny i potrzebny – do monitorowania radaru burzowego, powiadamiania bliskich i wzywania pomocy. Wyłączenie telefonu to strata jedynego narzędzia komunikacyjnego bez żadnego zysku bezpieczeństwa.
- Odłącz telefon od ładowarki i odejdź od gniazdka. To jedyny scenariusz, w którym telefon i burza tworzą realne ryzyko. Przepięcie z sieci elektrycznej to realne zagrożenie dla sprzętu i dla człowieka trzymającego naładowywany kabel.
- Zapomnij o 5G, 4G, Bluetooth i Wi-Fi jako czynniku ryzyka. Żadna kombinacja włączonego lub wyłączonego sygnału bezprzewodowego nie zmienia fizyki wyładowania atmosferycznego. Jedyna rzecz, która ma znaczenie, to twoja pozycja w terenie.
- Na otwartym terenie bez schronienia: kucaj ze złączonymi stopami, nie kładź się. Znajdź suche obniżenie, odejdź od metalowych przedmiotów, rozprosz grupę, czekaj. Złączone stopy to ochrona przed napięciem krokowym – zjawiskiem, które zabija lub rani więcej osób niż bezpośrednie uderzenie pioruna.
- Zainstaluj radar burzowy przed wyjściem w teren. Meteo IMGW lub Burzowo.info dają kilkadziesiąt minut przewagi – wystarczająco dużo, by schronić się w budynku lub samochodzie zanim burza dotrze. Najlepsza ochrona to nie pozycja „burzowa” – to nieznalezienie się w terenie otwartym podczas wyładowań.
