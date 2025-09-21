Telewizja przestanie działać nawet na kilka dni. Miliony Polaków zobaczą czarny ekran
W najbliższych dniach mieszkańcy kilku regionów Polski nie obejrzą ulubionych programów w telewizji naziemnej. Nie będzie to awaria, ale zaplanowane wyłączenia związane z modernizacją nadajników. Niektóre obszary mogą być odcięte od sygnału nawet przez kilka dni.
Emitel, operator infrastruktury nadawczej w Polsce, przeprowadzi w nadchodzących dniach szeroko zakrojone prace serwisowe. Najbliższe wyłączenia zaplanowano już na 23, 25 i 30 września. W niektórych lokalizacjach przerwy mogą trwać nawet od wtorku do czwartku.
Wielodniowe wyłączenia w kilku województwach
Najdłuższe przerwy dotkną mieszkańców Opola i okolic. Nadajnik RTCN Opole/Chrzelice będzie wyłączony od 23 września godz. 9:00 do 25 września godz. 16:00. To oznacza ponad dwa dni bez dostępu do wszystkich kanałów telewizyjnych – od TVP1 HD przez Polsat i TVN, aż po mniejsze stacje jak TV Trwam czy Eska TV.
Równie dotkliwe będą wyłączenia w regionie Krzemiennej. Tam nadajnik TSR Krzemienna/g. Mały Dział będzie nieczynny od 23 września godz. 8:00 aż do 26 września godz. 18:00. Mieszkańcy będą pozbawieni dostępu do kanałów TVP przez blisko cztery dni.
W Zielonej Górze przerwa będzie krótsza, ale wciąż znacząca – od godz. 8:00 do 14:00 w dniu 23 września. Wyłączenie obejmie wszystkie multipleksy, w tym także nowsze kanały jak TV Republika, Metro czy Zoom TV.
Kraków, Ciechanów i Lipsk także na liście
Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się sześciogodzinnej przerwy 23 września między godz. 8:00 a 14:00. Dotyczy to nadajnika SLR Kraków/Krzemionki obsługującego kanały TVP.
W Ciechanowie sytuacja będzie lepsza – planowana przerwa to tylko jedna godzina między 10:00 a 11:00. Mimo krótkiego czasu wyłączenie obejmie wszystkie dostępne kanały, od największych stacji po niszowe programy.
Mieszkańcy regionu Lipska będą pozbawieni dostępu do kanałów TVP przez sześć godzin – od 8:00 do 14:00 w dniu 23 września.
Dlaczego tak długie przerwy są konieczne
Wyłączenia nie są przypadkowe. Emitel przeprowadza kompleksową modernizację infrastruktury do standardu DVB-T2/HEVC, który pozwala na lepszą jakość obrazu i większą liczbę kanałów. Prace obejmują kalibrację urządzeń nadawczych, pomiary sygnału, wymianę zużytych elementów oraz instalację nowego sprzętu.
Jak informuje operator na stronie emitel.pl, tego typu prace są niezbędne dla zapewnienia stabilnego odbioru. Standardowo wyłączenia planuje się w godzinach najmniejszej oglądalności, ale rozległość modernizacji wymaga czasami dłuższych przerw.
W ramach takich prac wykonuje się między innymi kalibrację urządzeń nadawczych, pomiary i testy sygnału, wymianę zużytych podzespołów systemu antenowego oraz przegląd i czyszczenie instalacji – wyjaśnia Emitel w oficjalnych komunikatach.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli mieszkasz w jednym z wymienionych regionów i korzystasz wyłącznie z telewizji naziemnej, musisz przygotować się na kilkudniowe wyłączenia. Szczególnie dotyczy to osób starszych, które nie korzystają z internetu ani platform streamingowych.
Warto sprawdzić czy twój region znajduje się na liście planowanych wyłączeń. Pełny harmonogram jest dostępny na stronie emitel.pl w dziale dla widzów. Jeśli tak, najlepiej zaplanować alternatywne źródła rozrywki na period przerwy.
Osoby korzystające z telewizji kablowej, satelitarnej lub serwisów streamingowych nie odczują żadnych skutków. Wyłączenia dotyczą wyłącznie telewizji naziemnej DVB-T2.
Alternatywy na czas wyłączeń
Podczas przerw w nadawaniu można skorzystać z kilku opcji. Najprostszą jest korzystanie z serwisów streamingowych dostępnych przez internet – od Netflix i HBO Max po bezpłatne kanały w serwisie TVP VOD.
Jeśli masz dekoder z funkcją nagrywania, warto wcześniej nagrać ulubione programy. Większość nowoczesnych urządzeń pozwala na nagrywanie kilku godzin materiału.
Mieszkańcy obszarów przygranicznych mogą spróbować przestroić antenę w kierunku nadajników z sąsiednich regionów. Czasami możliwe jest odebranie sygnału z innej lokalizacji, jeśli antena ma wystarczający zasięg.
Co robić gdy telewizja nie działa po powrocie sygnału
Po zakończeniu prac serwisowych sygnał powinien wrócić automatycznie. Jeśli jednak nadal nie ma obrazu, warto wykonać kilka prostych czynności. Najpierw odłączyć telewizor i dekoder od prądu na 2-3 minuty, a następnie uruchomić automatyczne wyszukiwanie kanałów.
Brak menu dekodera na ekranie może oznaczać problem z kablem HDMI lub niewłaściwie wybranym wejściem w telewizorze. Warto też sprawdzić, czy antena nie została przesunięta przez wiatr lub inne czynniki atmosferyczne.
Po zmianach w emisji, szczególnie przejściu na standard DVB-T2/HEVC, konieczne może być ponowne strojenie wszystkich kanałów. W menu dekodera lub telewizora należy wybrać opcję „automatyczne wyszukiwanie” i ustawić tryb DVB-T2.
Kiedy następne przerwy
Emitel regularnie publikuje harmonogram planowanych prac na swojej stronie internetowej. Następne większe wyłączenia można spodziewać się w październiku, gdy kontynuowana będzie modernizacja infrastruktury w innych regionach kraju.
Operator zapowiada, że w najbliższych miesiącach podobne prace obejmą inne województwa. Celem jest kompletna modernizacja sieci nadawczej do końca 2025 roku, co ma zapewnić lepszą jakość sygnału i większą liczbę dostępnych kanałów.
Wszystkie planowane wyłączenia są komunikowane z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronie emitel.pl. Warto regularnie sprawdzać harmonogram, szczególnie jeśli telewizja naziemna to główne źródło rozrywki w domu.
Sprawdź swoją antenę przed wyłączeniami
Długie przerwy w nadawaniu to dobra okazja do sprawdzenia stanu instalacji antenowej. Warto skontrolować, czy antena jest stabilnie zamocowana i skierowana na najbliższy nadajnik. Otwarte puszki antenowe, przetarte kable czy skorodowane złącza mogą powodować problemy z odbiorem nawet po powrocie sygnału.
Jeśli masz wzmacniacz sygnału, sprawdź czy jego dioda zasilania świeci. Blisko nadajnika wzmacniacz może czasem przesterować sygnał, dlatego warto testowo go odłączyć. Rozgałęźniki osłabiają sygnał, więc jeśli jakość odbioru nie jest idealna, można je ominąć.
W menu telewizora lub dekodera sprawdź wskaźniki „siła” i „jakość” sygnału. Kluczowa jest stabilna, wysoka jakość – sama siła sygnału nie gwarantuje poprawnego odbioru. Jeśli po powrocie emisji obraz się zacina lub pikseluje, może to oznaczać problemy z instalacją, które warto rozwiązać z pomocą specjalisty.
