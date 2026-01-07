Temperatura spadnie do -25 stopni w wielu regionach. Mogą wystąpić gigantyczne awarie prądu, wody i ogrzewania
Do połowy stycznia temperatury w Polsce będą utrzymywać się na bardzo niskim poziomie. W wielu województwach termometry pokażą od -15 do -20 stopni, a miejscami nawet -25 stopni. Ekstremalny mróz zwiększa ryzyko awarii sieci ciepłowniczej i przerw w dostawach energii elektrycznej. W ostatnich dniach problemy z ogrzewaniem wystąpiły już w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu i Rudzie Śląskiej.
Jak długo potrwają mrozy
Według prognoz meteorologicznych podawanych przez serwis twojapogoda.pl, najzimniejszy okres obejmie dni od 7 do około 15 stycznia 2026 roku. Nocami temperatura będzie spadać od -10 do -15 stopni w większości regionów kraju. Na południu, wschodzie i w centrum Polski temperatury osiągną poziom od -15 do -20 stopni, a miejscami do -25 stopni. W rejonach górskich może być nawet poniżej -30 stopni.
Również w ciągu dnia temperatura pozostanie ujemna. Na zachodzie Polski termometry wskażą od -5 do -10 stopni, natomiast na wschodzie od -10 do -15 stopni. Średnia temperatura dobowa w najzimniejszych obszarach może wynieść nawet poniżej -15 stopni. Po 15 stycznia prognozy wskazują na stopniowe ocieplenie, szczególnie w zachodniej części kraju.
Dlaczego mrozy powodują awarie
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej -15 stopni przez dłuższy czas, zmrożony grunt wywiera większą presję na rurociągi. Instalacje ciepłownicze kurczą się, co prowadzi do ich rozszczelnień i awarii. W nocy z 6 na 7 stycznia w centrum Warszawy doszło do pęknięcia podziemnego ciepłociągu na rogu alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej. 14 budynków pozostało bez ogrzewania do wieczora. Wcześniej, w nocy, awaria objęła również południe Krakowa, gdzie bez ciepła znalazło się 25 procent odbiorców w rejonie od Łęgu do granic miasta.
Ekstremalne temperatury zwiększają również zużycie energii elektrycznej. W okresach największych mrozów zapotrzebowanie na prąd osiąga najwyższe poziomy w ciągu roku. Chociaż operatorzy zapewniają o gotowości systemu, nie można całkowicie wykluczyć lokalnych przerw w dostawach energii, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.
Co to oznacza dla czytelnika – kompletny poradnik
Brak ogrzewania w czasie mrozów może doprowadzić do spadku temperatury w mieszkaniu poniżej 10 stopni w ciągu kilku godzin. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci i osób z chorobami układu krążenia. Wychłodzenie organizmu może prowadzić do hipotermii. Dodatkowo brak ciepłej wody uniemożliwia podstawową higienę osobistą oraz przygotowywanie posiłków.
Zapasy na wypadek awarii
Przygotuj zapas wody pitnej w butelkach. Zalecana ilość to minimum 5 litrów na osobę na dobę. Zgromadź żywność, która nie wymaga podgrzewania – konserwy, suche przekąski, owoce w puszkach, produkty długoterminowe. W razie przerw w dostawie prądu lodówka nie będzie działać, więc unikaj produktów wymagających chłodzenia.
Utrzymanie ciepła w mieszkaniu
Jeśli zabraknie ogrzewania, skoncentruj się na utrzymaniu ciepła w jednym pomieszczeniu. Użyj koców termicznych, śpiworów i mat izolacyjnych na podłodze. Uszczelnij okna folią bąbelkową lub taśmą uszczelniającą. Pod drzwi włóż ręczniki, aby ograniczyć przepływ zimnego powietrza. Rozważ zakup przenośnego grzejnika gazowego lub elektrycznego wraz z zapasem paliwa – ale pamiętaj, że grzejnik elektryczny zadziała tylko, gdy będzie prąd.
Uwaga! Nie zaklejaj kratek wentylacyjnych. To nie tylko kwestia cyrkulacji powietrza, ale przede wszystkim względy bezpieczeństwa.
Alternatywne źródła energii
Na wypadek braku prądu przygotuj latarki na baterie oraz powerbanki do ładowania telefonów. Unikaj używania świec jako głównego źródła światła ze względu na ryzyko pożaru. Sprawdź, czy w Twojej okolicy działają punkty ogrzewania organizowane przez samorząd. Takie miejsca często uruchamiane są w szkołach, świetlicach lub urzędach gminy podczas długotrwałych awarii.
Plan działania w razie awarii
Jeśli w Twoim budynku zabraknie ogrzewania, najpierw sprawdź, czy awaria dotyczy tylko Twojego mieszkania, czy całego budynku. Skontaktuj się z zarządcą lub administracją. W przypadku awarii sieci ciepłowniczej zadzwoń na numer 993 – pogotowie ciepłownicze działa całodobowo. Jeśli awaria przedłuża się powyżej 6-8 godzin, rozważ przeniesienie się do rodziny lub znajomych, którzy mają sprawne ogrzewanie.
Zabezpieczenie instalacji
Jeśli temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej 5 stopni, istnieje ryzyko zamarzania wody w rurach. Może to doprowadzić do ich pęknięcia po odwilży. W takiej sytuacji warto odsunąć meble od grzejników, aby umożliwić lepszą cyrkulację powietrza, oraz pozostawić lekko otwarte krany z zimną wodą – powoli cieknąca woda zmniejsza ryzyko zamarzania.
Prognozy wskazują, że mrozy poniżej -15 stopni utrzymają się w Polsce do połowy stycznia. Ekstremalne temperatury zwiększają ryzyko awarii sieci ciepłowniczej i lokalnych przerw w dostawach energii. Warto przygotować zapasy wody, żywności i alternatywne źródła ciepła oraz światła, aby zabezpieczyć się na wypadek dłuższej przerwy w dostawach.
