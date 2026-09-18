Ten obowiązek już wszedł w życie. Właściciele części mieszkań muszą mieć te urządzenia
Właściciele mieszkań i domów oferowanych na krótkie pobyty powinni pilnie sprawdzić wyposażenie lokalu. Od 30 czerwca 2026 roku istniejące pomieszczenia i jednostki mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą być wyposażone w autonomiczne czujki dymu. Jeżeli w pomieszczeniu dochodzi do spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, potrzebna jest również czujka tlenku węgla. Państwowa Straż Pożarna przypomina, że okres przejściowy dla tej grupy obiektów już się skończył.
Nowe przepisy są szczególnie istotne dla osób, które udostępniają mieszkania, apartamenty, pokoje czy domy na krótkie pobyty. MSWiA, objaśniając regulacje, wskazywało wprost na usługi hotelarskie związane z krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniem domów, mieszkań, pokoi czy miejsc noclegowych.
Wynajmujesz lokal na noclegi? Termin już minął
Rozporządzenie MSWiA z 21 listopada 2024 roku wprowadziło obowiązek stosowania autonomicznych czujek, ale dla różnych budynków przewidziano różne terminy.
W przypadku istniejących pomieszczeń i jednostek mieszkalnych, w których świadczone są usługi hotelarskie, graniczną datą był 30 czerwca 2026 roku. Od tego dnia wymagania już obowiązują.
Oznacza to, że właściciel nie powinien czekać na rok 2030 tylko dlatego, że lokal znajduje się w zwykłym budynku mieszkalnym.
Jeżeli mieszkanie służy do świadczenia usług hotelarskich, zastosowanie ma wcześniejszy termin.
Czujka dymu to podstawa
W pomieszczeniach i jednostkach mieszkalnych objętych przepisami trzeba stosować autonomiczne czujki dymu.
Ich zadanie jest proste: urządzenie powinno odpowiednio wcześnie wykryć powstający pożar i zaalarmować osoby znajdujące się w lokalu.
W przypadku wynajmu krótkoterminowego ma to szczególne znaczenie. Gość często przebywa w mieszkaniu po raz pierwszy, nie zna układu budynku, dróg wyjścia ani lokalnych rozwiązań przeciwpożarowych. Właśnie ten argument MSWiA wskazywało podczas wprowadzania regulacji.
W części lokali potrzebna jest również czujka czadu
Drugi obowiązek zależy od wyposażenia pomieszczeń.
Jeżeli w pomieszczeniu odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, przepisy wymagają autonomicznej czujki tlenku węgla.
Może to mieć znaczenie m.in. tam, gdzie znajduje się urządzenie spalające gaz albo inne paliwo.
Państwowa Straż Pożarna wskazuje, że czujka tlenku węgla powinna spełniać wymagania odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej urządzeń do wykrywania CO w pomieszczeniach domowych.
Tlenek węgla jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Człowiek nie jest w stanie wykryć jego obecności własnymi zmysłami.
Zwykłe mieszkania mają więcej czasu
Tu pojawia się ważne rozróżnienie.
Jeżeli ktoś po prostu mieszka we własnym, istniejącym mieszkaniu i nie świadczy w nim usług hotelarskich, dla lokali użytkowanych przed wejściem nowych regulacji przewidziano znacznie dłuższy okres przejściowy.
Powszechny obowiązek stosowania autonomicznych czujek dymu w takich istniejących mieszkaniach zacznie obowiązywać 1 stycznia 2030 roku.
W pomieszczeniach takich lokali, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, od tej samej daty będzie obowiązywał również wymóg dotyczący czujki tlenku węgla.
Dlatego hasło „czujki będą obowiązkowe dopiero od 2030 roku” jest tylko częściowo prawdziwe.
Dla części lokali wykorzystywanych do świadczenia usług hotelarskich obowiązek działa już teraz.
Nowe mieszkania i obiekty zostały objęte wcześniej
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja nowych obiektów.
PSP wyjaśnia, że w przypadku nowych budynków i obiektów oddawanych do użytkowania obowiązek stosowania odpowiednich czujek wiąże się już z rozpoczęciem ich użytkowania. Nowe regulacje w tym zakresie zaczęły działać wcześniej niż termin przewidziany dla istniejących lokali.
Powstały więc trzy różne sytuacje:
nowe lokale – obowiązek działa już od wcześniejszego etapu,
istniejące lokale świadczące usługi hotelarskie – obowiązek od 30 czerwca 2026 roku,
pozostałe istniejące mieszkania – obowiązek od 1 stycznia 2030 roku.
Samo kupienie urządzenia to nie wszystko
Czujka powinna zostać prawidłowo zamontowana zgodnie z wymaganiami urządzenia i instrukcją producenta.
Państwowa Straż Pożarna jednocześnie przypomina, że urządzenie elektroniczne nie zastępuje podstawowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem budynku.
Nadal należy dbać m.in. o przeglądy przewodów kominowych, wentylacji oraz instalacji gazowej, a także nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i zapewniać właściwy dopływ powietrza.
Właściciele mieszkań na krótkie pobyty powinni sprawdzić je teraz
Najważniejsza data już minęła.
Od 30 czerwca 2026 roku działające wcześniej pomieszczenia i jednostki mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie, powinny spełniać nowe wymagania przeciwpożarowe. Ministerstwo Sportu i Turystyki po wejściu terminu w życie wydało osobny komunikat skierowany do branży hotelarskiej, przypominając o obowiązujących zasadach.
Dlatego właściciel lokalu oferowanego na krótkie noclegi powinien sprawdzić przede wszystkim, czy ma odpowiednią czujkę dymu, a jeżeli w danym pomieszczeniu odbywa się proces spalania paliwa – również właściwą czujkę tlenku węgla.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.