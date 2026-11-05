Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin. Ma więcej witaminy C niż pomarańcza, a wielu Polaków go nie docenia
Jesienią i zimą szczególnie zwracamy uwagę na produkty wspierające prawidłowe funkcjonowanie odporności. Większość osób sięga wtedy po cytryny i pomarańcze, zapominając o niepozornym owocu z brązową skórką. Tymczasem kiwi jest znakomitym źródłem witaminy C, zawiera błonnik, potas i cenne przeciwutleniacze. Warto włączyć je do codziennej diety, szczególnie w chłodniejszych miesiącach.
Niepozorny owoc, który kryje prawdziwe bogactwo składników odżywczych
Kiwi można kupić w polskich supermarketach przez cały rok. Charakterystyczne owoce z brązową, lekko włochatą skórką i zielonym miąższem często przegrywają popularnością z jabłkami, bananami czy pomarańczami.
A szkoda, ponieważ ich wartość odżywcza jest naprawdę imponująca.
W 100 gramach kiwi znajduje się zwykle około 60–90 mg witaminy C, zależnie od odmiany i analizowanej partii owoców.
Dla porównania pomarańcze dostarczają przeciętnie około 50 mg witaminy C na 100 gramów.
Oznacza to, że kiwi może zawierać jej wyraźnie więcej niż popularne cytrusy.
To jednak dopiero początek jego zalet.
Witamina C wspiera odporność. Kiwi jest jej znakomitym źródłem
Witamina C jest jednym z najważniejszych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Uczestniczy w wielu procesach, w tym w prawidłowej pracy układu odpornościowego, syntezie kolagenu oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Pomaga również zwiększać wchłanianie żelaza pochodzącego z produktów roślinnych.
Według amerykańskich National Institutes of Health zalecane dzienne spożycie witaminy C wynosi 75 mg dla dorosłych kobiet i 90 mg dla dorosłych mężczyzn.
Porcja kiwi o masie około 100–150 gramów może dostarczyć ilość witaminy C odpowiadającą znaczącej części, a niekiedy całości dziennego zapotrzebowania.
Warto jednak pamiętać, że witamina C nie daje gwarancji uniknięcia przeziębienia. Prawidłowo zbilansowana dieta wspiera funkcjonowanie organizmu, ale nie zastępuje leczenia infekcji.
Kiwi wspiera także prawidłowe trawienie
To kolejny powód, dla którego warto sięgać po ten owoc.
Kiwi zawiera błonnik pokarmowy, który jest ważny dla prawidłowej pracy jelit.
W 100 gramach owocu znajduje się około 2–3 gramów błonnika.
Jego odpowiednia ilość w codziennej diecie pomaga regulować rytm wypróżnień i wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Kiwi zawiera również aktynidynę – enzym uczestniczący w rozkładzie białek.
Badania sugerują, że regularne spożywanie kiwi może być pomocne u niektórych osób z zaparciami.
Nie oznacza to jednak, że owoc jest lekiem na wszystkie dolegliwości trawienne.
Potas, witamina K i przeciwutleniacze. Co jeszcze zawiera kiwi?
Kiwi dostarcza nie tylko witaminy C.
W jego składzie znajdują się również:
- Potas – ważny dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego oraz utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi.
- Witamina K – uczestnicząca w procesach prawidłowego krzepnięcia krwi.
- Witamina E – pomagająca chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
- Foliany – potrzebne między innymi do prawidłowego podziału komórek.
- Błonnik pokarmowy – wspierający prawidłową pracę jelit.
Owoce kiwi zawierają również naturalne związki roślinne o właściwościach przeciwutleniających.
To sprawia, że stanowią wartościowy element urozmaiconej diety.
Ile kiwi można jeść dziennie?
Dla większości zdrowych dorosłych osób jedno lub dwa kiwi dziennie mogą być rozsądną porcją owoców w ramach zbilansowanego jadłospisu.
Nie ma jednak potrzeby jedzenia ich codziennie ani zastępowania nimi innych owoców.
Największe korzyści przynosi różnorodność.
Warto łączyć kiwi z jabłkami, owocami jagodowymi, cytrusami oraz warzywami.
Osoby z alergią na kiwi powinny go unikać. Ostrożność jest również wskazana u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe wymagające utrzymywania stałego spożycia witaminy K.
Zielone czy żółte kiwi? Jest między nimi różnica
W sklepach można spotkać przede wszystkim dwa rodzaje kiwi.
Zielone kiwi ma charakterystyczny, lekko kwaskowaty smak oraz wyraźne drobne pestki.
Żółte kiwi jest zazwyczaj słodsze i ma gładszą skórkę.
Obie odmiany są wartościowe, ale ich zawartość witamin może się różnić.
Niektóre odmiany żółtego kiwi zawierają szczególnie dużo witaminy C.
Najlepiej wybierać owoce dojrzałe, bez oznak pleśni i uszkodzeń.
Jak jeść kiwi, żeby zachować jak najwięcej witamin?
Najprostszym sposobem jest spożywanie owocu na surowo.
Kiwi można przekroić na pół i wyjadać miąższ łyżeczką albo obrać i pokroić na plasterki.
Świetnie pasuje do owsianki, jogurtu naturalnego, sałatki owocowej i koktajli.
Warto pamiętać, że witamina C jest wrażliwa na wysoką temperaturę oraz długotrwałe przechowywanie.
Dlatego świeże kiwi najlepiej zjadać bez podgrzewania i przygotowywać bezpośrednio przed podaniem.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesienią i zimą szukasz owoców bogatych w witaminy, kiwi jest jednym z produktów, które warto uwzględnić na liście zakupów.
Nie wymaga przygotowania, można zabrać je do pracy lub szkoły, a jego miąższ dostarcza witaminy C, błonnika i składników mineralnych.
Najważniejsze jest jednak regularne spożywanie różnorodnych warzyw i owoców, a nie szukanie jednego produktu, który miałby zastąpić zdrową dietę.
Kiwi nie jest cudownym lekarstwem, ale zdecydowanie zasługuje na miejsce w codziennym jadłospisie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.