Ten przelew może kosztować fortunę. 20% kary za jeden zapomniany formularz
Córka dostała od rodziców 80 000 zł na mieszkanie. Uznała, że rodzina to rodzina i nie trzeba nic zgłaszać. Po 2 latach kupiła nieruchomość, a Urząd Skarbowy szybko zauważył, że jej oficjalne zarobki nie wystarczyłyby na taki wydatek. Wezwanie do wyjaśnienia źródła finansowania i pytanie: „Skąd miała Pani na to środki?” Odpowiedź brzmiała: „Dostałam od rodziców”. Problem w tym, że darowizna nigdy nie została zgłoszona. Zamiast zerowego podatku, skarbówka naliczyła karę w wysokości 16 000 zł, czyli 20% wartości darowizny. Wystarczyło wysłać jeden formularz przez Internet, żeby tego uniknąć. W 2025 roku ten scenariusz powtarza się tysiące razy w polskich rodzinach.
6 miesięcy na formularz, który może uratować oszczędności życia
Miliony Polaków wierzą, że pieniądze krążące między rodzicami, dziećmi czy rodzeństwem to prywatna sprawa, do której państwo nie ma prawa. To przekonanie może kosztować krocie. Każdy przelew powyżej 36 120 zł w ciągu 5 lat od tej samej osoby z najbliższej rodziny wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego. Termin to dokładnie 6 miesięcy od otrzymania pieniędzy. Spóźnienie o jeden dzień sprawia, że prawo do całkowitego zwolnienia z podatku przepada bezpowrotnie.
Do grupy zerowej, która może korzystać ze zwolnienia, należą: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunek zwolnienia jest prosty – trzeba złożyć formularz SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny przekraczającej 36 120 zł. Ten termin ma charakter materialny, co oznacza absolutną niemożliwość jego przywrócenia. Nawet ciężka choroba czy udokumentowane okoliczności niezależne od podatnika nie pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia po przekroczeniu terminu. Sądy konsekwentnie odrzucają wnioski o przywrócenie terminu, wskazując, że zachowanie terminu jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego.
Gotówka w kopercie to największy błąd, jaki możesz popełnić
Wielu rodziców wręcza dzieciom gotówkę, myśląc, że bez śladu w systemie bankowym unikną problemów. To katastrofalna strategia. Ustawa wprost stanowi, że zwolnienie z podatku przysługuje tylko wtedy, gdy darowizna została udokumentowana dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, rachunek w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Gotówka „do ręki” dyskwalifikuje ze zwolnienia, nawet jeśli złożysz formularz SD-Z2 w terminie.
Młody przedsiębiorca otrzymał od babci 100 000 zł w gotówce na rozwój firmy. Pieniądze wpłacił na swoje konto i wydał na biznes. Rok później kontrola skarbowa zapytała o źródło finansowania inwestycji. Powołał się na darowiznę od babci, nawet złożył spóźniony formularz SD-Z2. Problem? Brak dowodu przekazania pieniędzy w formie uznanej przez ustawę. Urząd odmówił zwolnienia, wymierzył podatek według stawki 7% od nadwyżki ponad kwotę wolną plus sankcyjną stawkę 20% za powołanie się na niezgłoszoną darowiznę. Strata: ponad 20 000 zł, której można było uniknąć zwykłym przelewem bankowym.
Pożyczka czy darowizna? Jedno słowo w tytule zmienia wszystko
Rodzinne przelewy często mają niejednoznaczny charakter. Brat przelewa siostrze 50 000 zł z tytułem „pożyczka”, choć nigdy nie planuje żądać zwrotu. Siostra nie zgłasza tego nigdzie, bo „przecież to rodzina”. Po 3 latach kupuje mieszkanie, a skarbówka widzi w systemie niewyjaśnione źródło finansowania. Wyjaśnia, że to była pożyczka od brata. W tym momencie uruchamia się mechanizm podatkowy, o którym większość ludzi nie ma pojęcia.
Pożyczka w rodzinie do 36 120 zł jest zwolniona z podatku PCC bez żadnych formalności. Powyżej tej kwoty, aby zachować zwolnienie, pożyczkobiorca musi złożyć formularz PCC-3 w ciągu dokładnie 14 dni od zawarcia umowy pożyczki oraz udokumentować otrzymanie pieniędzy przelewem bankowym. Spóźnienie o jeden dzień oznacza utratę prawa do zwolnienia i konieczność zapłaty podatku według stawki 0,5% wartości pożyczki. Przy pożyczce 100 000 zł to dodatkowe 500 zł kosztu. Co gorsza, jeśli podatnik nie zgłosił pożyczki wcale, a powołał się na nią dopiero podczas kontroli, może zostać nałożona sankcyjna stawka 20% podatku PCC.
Jeśli faktycznie chodziło o darowiznę, a nie pożyczkę, tytuł przelewu „pożyczka” wprowadza chaos. Powołanie się na darowiznę w trakcie kontroli, gdy nie została ona zgłoszona w terminie, aktywuje stawkę sankcyjną 20% podatku od darowizny. To może oznaczać stratę 10 000 zł przy darowiźnie 50 000 zł. Precyzja w tytułach przelewów i terminowe zgłoszenia to nie biurokracja – to ochrona własnych pieniędzy.
Urząd Skarbowy widzi więcej, niż myślisz
System fiskalny w 2025 roku działa jak jeden wielki organizm. Dane z notariuszy o zakupach nieruchomości, z wydziałów komunikacji o rejestracjach pojazdów, z banków o dużych transakcjach – wszystko trafia do centralnego systemu. Algorytmy automatycznie porównują Twoje wydatki z Twoimi oficjalnymi dochodami. Jeśli kupiłeś mieszkanie za 400 000 zł, a Twoje zarobki z ostatnich 5 lat to 200 000 zł, system natychmiast to zauważy. Wtedy pojawia się wezwanie do wyjaśnienia źródła finansowania.
Jeśli nie potrafisz udokumentować pochodzenia pieniędzy, urząd może ustalić, że masz dochód z nieujawnionych źródeł. Konsekwencja? Podatek w wysokości 75% od kwoty, która nie ma pokrycia w Twoich oficjalnych przychodach. To nie jest kara administracyjna – to regularna stawka podatkowa przewidziana w ustawie o PIT dla dochodów ze źródeł nieujawnionych. Przy różnicy 200 000 zł oznacza to stratę 150 000 zł. Można tego uniknąć, jeśli terminowo zgłosiłeś darowiznę lub pożyczkę od rodziny.
Co to oznacza dla ciebie?
Każdy przelew rodzinny powyżej 36 120 zł (licząc łącznie od jednej osoby w ciągu 5 lat) wymaga natychmiastowej uwagi. Jeśli to darowizna: wypełnij formularz SD-Z2 online w ciągu 6 miesięcy i załącz potwierdzenie przelewu bankowego. Koszt: zero złotych. Zyskasz: pełne zwolnienie z podatku, nawet jeśli kwota to milion złotych. Jeśli to pożyczka powyżej 36 120 zł: wypełnij formularz PCC-3 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy i zachowaj potwierdzenie przelewu. Koszt: zero złotych przy spełnieniu warunków.
Nigdy nie przyjmuj gotówki przy dużych kwotach. Nawet jeśli masz pieniądze w gotówce, wpłać je najpierw na swoje konto i dopiero potem przelej dalej. Tylko elektroniczny ślad przepływu środków chroni Cię przed utratą zwolnienia. Zapisuj w kalendarzu terminy – 6 miesięcy na SD-Z2 dla darowizn, 14 dni na PCC-3 dla pożyczek. Te terminy są nieprzekraczalne i żaden urząd nie przywróci ich po upływie.
Prowadź prostą ewidencję w Excelu: kto, kiedy, ile i czy zgłoszone. Jeśli masz już otrzymane darowizny zbliżające się do limitu 36 120 zł, uważnie monitoruj kolejne. Przekroczenie limitu aktywuje obowiązek zgłoszenia. Pamiętaj, że te zasady działają w obie strony – zarówno gdy otrzymujesz, jak i gdy przekazujesz pieniądze w rodzinie. Działaj świadomie i zabezpiecz swoje finanse przed niepotrzebnymi stratami.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.