Tłumy w galeriach i sklepach. Gigantyczne promocje praktycznie w każdym punkcie
Tuż przed świętami galerie handlowe znów pękają w szwach. Ludzie ustawiają się w kolejkach po prezenty, zimowe kolekcje i świąteczne dekoracje. Sklepy zasypują klientów czerwonymi plakatami, obietnicami „-30%”, „1+1 gratis” i „do 50% rabatu”. Wystarczy przejść jedną alejką, by zobaczyć festiwal promocji. CCC wywiesza żółto-czarne tablice „likwidacja kolekcji” i „-30% na wszystko”. H&M robi eleganckie „SALE do 50%”. HalfPrice oferuje akcje 3 za 2 na zabawki. Perfect Vision przecenia oprawki, a drogerie kuszą 1+1 gratis na dekoracje i dodatki.
Galerie przeżywają oblężenie
W grudniu ruch rośnie jak przed startem samolotu. Widać to zwłaszcza po południu, kiedy ludzie wracają z pracy i ruszają po prezenty. W wielu miejscach trudno przejść, a przy kasach tworzą się długie ogonki. Sklepy reagują więc agresywnymi promocjami. W witrynach królują czerwone plakaty, a kolejne marki dokładają rabaty pod hasłami „wyprzedaż kolekcji”, „świąteczne promocje” czy „dni specjalne”.
Zdjęcia pokazują przekrój przecen – od mody, przez zabawki, po kosmetyki. Klient widzi okazje na każdym kroku, ale to nie oznacza, że każda jest równie atrakcyjna. To idealny czas na zakupy, ale też moment, w którym najłatwiej dać się nabrać. Dlatego warto wiedzieć, jak odróżnić fajną promocję od małej, pozornej obniżki.
Wyprzedaże, które widać już z daleka
Wyprzedaże widać już daleka. W Galerii Młociny wszystkie witryny wręcz krzyczą „Kup u nas, tu jest najtaniej!”. Kilka przykładów:
- CCC proponuje „-30% na wszystko” przy zakupie od 100 zł. Do tego plakaty stylizowane jak tablice ostrzegawcze – żółto-czarne ramki, czerwone wnętrze, wielkie hasła o likwidacji kolekcji. To ma wywołać efekt: „kup teraz, bo znika”.
- H&M stawia na minimalistyczny, elegancki styl – duże „SALE” i informację o rabatach do 50%. W praktyce największe obniżki dotyczą, jak wszędzie, wybranych kategorii, a nie całego sklepu.
- HalfPrice kusi akcją 3 za 2. Idealna oferta dla rodzin albo osób kupujących prezenty dla kilkorga dzieci. Warto jednak pamiętać, że gratisem jest najtańszy produkt, więc realna korzyść zależy od tego, co trafia do koszyka.
- Perfect Vision obniża ceny oprawek i dorzuca 1+1 gratis na szkła korekcyjne. Rossmann i inne drogerie świąteczne akcje kierują głównie na dekoracje i kosmetyki w zimowej odsłonie: 1+1, 2+2, a czasem dodatkowe rabaty.
- Rossmann proponuje dekoracje z elfem 1+1 gratis, świąteczne skrzaty 1+1 gratis, świąteczne kubki również 1+1 gratis oraz zawieszki na choinkę, tym razem 2+2 gratis. Do tego mnóstwo promocji na kosmetyki i nie tylko.
Promocji i rabatów zarówno we wspomnianych sieciach, jak i innych jest dużo więcej. Wystarczy wejść do sklepu, by samemu się przekonać.
Jak ustrzelić naprawdę dobrą promocję
To jest moment, w którym zaczynają się praktyczne wskazówki, które realnie pomogą Ci w zakupach. Najważniejsze jest jedno: nie ufaj ślepo procentom. 30% może oznaczać świetną okazję, ale równie dobrze może być tylko kosmetyczną korektą ceny.
Sprawdź cenę sprzed obniżki – dyrektywa Omnibus działa na Twoją korzyść
Od ubiegłego roku sklepy muszą pokazywać najniższą cenę z 30 dni przed promocją. To wymóg dyrektywy Omnibus. Informacja powinna znajdować się na etykiecie przy produkcie.
Co Ci to daje?
- widzisz, czy cena faktycznie została obniżona,
- możesz porównać, czy „promocja” nie jest wyższą ceną podaną jako „przed obniżką”,
- unikasz sytuacji, w której sklep najpierw podnosi cenę, a później deklaruje wielką przecenę.
Jeżeli tej informacji nie ma – to sygnał, żeby podejść ostrożnie.
Patrz na cenę końcową, nie na wielki napis
„Do 70%” brzmi jak jackpot, ale zwykle dotyczy niewielkiej części asortymentu. Jeśli naprawdę chcesz ocenić atrakcyjność oferty, porównuj finalną cenę produktu z tym, co kosztował wcześniej.
Akcje 1+1 i 3+2? Kalkulacja jest ważniejsza niż marketing
Promocje typu 1+1 gratis są świetne… ale tylko wtedy, kiedy kupujesz coś, czego faktycznie potrzebujesz. Jeśli wrzucasz do koszyka dodatkowy produkt tylko po to, by „nie stracić okazji”, finalnie wydajesz więcej.
W przypadku 3 za 2 warto kupować w parze z kimś – zwłaszcza przy prezentach. Płacicie mniej, a każdy bierze to, czego chce.
Największe rabaty dotyczą końcówek kolekcji
To najlepszy moment na zakup kurtek, swetrów, butów zimowych czy akcesoriów. Sklepy faktycznie chcą się ich pozbyć, by zrobić miejsce na nową kolekcję. Tu obniżki często są realne, nie symboliczne.
Jak nie dać się złapać na pozorną promocję
Marketing potrafi działać jak magnes. Witryny krzyczące „SALE” sprawiają, że automatycznie czujemy chęć zakupu. Warto jednak:
- porównać kilka sklepów,
- zwrócić uwagę na najniższą cenę z 30 dni,
- sprawdzić, czy dany produkt nie był „promowany” już wcześniej i czy cena nie skakała.
- Jeżeli produkt jest w kilku sieciach (w przypadku np. perfum) warto sprawdzić jaka jest cena w sieci. W grudniu ceny są bardzo dynamiczne. Jeden sklep przecenia o 30%, drugi o 50%, ale finalnie mogą oferować ten sam produkt w podobnej cenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz w planach świąteczne zakupy, to właśnie teraz złapiesz najlepsze okazje. Galerie prześcigają się w rabatach, a marki starają się przyciągnąć klienta agresywnymi promocjami. Ale to Ty decydujesz, czy dana oferta jest naprawdę dobra. Patrz na faktyczne ceny, korzystaj z dyrektywy Omnibus i nie daj się porwać atmosferze zakupowego szaleństwa.
Jeżeli podejdziesz do tematu świadomie, możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, kupić lepsze prezenty i uniknąć rozczarowania przy kasie. To właśnie teraz sklepy dają najwięcej – ale tylko uważny klient potrafi wyłapać prawdziwe perełki.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.