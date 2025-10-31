Tłumy w sklepach. Klienci wykupują wszystko przed dwoma dniami przerwy
Wystarczy wejść do dowolnego marketu, żeby zobaczyć, że Polacy ruszyli na wielkie zakupy. Długie kolejki, pełne wózki i półki uginające się od zniczy, kwiatów i produktów spożywczych — tak wygląda ostatni dzień października w większości sklepów. Wszystko dlatego, że w sobotę przypada Wszystkich Świętych, a w niedzielę — dzień niehandlowy. Dla wielu osób to ostatnia szansa, by uzupełnić zapasy i kupić wszystko, co potrzebne na cmentarze i do domu.
W wielu marketach w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Gdańsku słychać ten sam komunikat: „Prosimy o kierowanie się do wszystkich czynnych kas”. Mimo to kolejki ciągną się przez całe sklepy. Niektórzy stoją ponad pół godziny, inni odkładają zakupy i wychodzą zrezygnowani.
Dlaczego taki tłok
Powód jest prosty: przed nami dwa dni bez handlu. W sobotę, 1 listopada, sklepy będą zamknięte z powodu święta Wszystkich Świętych. Dzień później przypada niedziela niehandlowa. W praktyce oznacza to, że większe sieci nie będą działać przez cały weekend. Otwarte pozostaną jedynie małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie właściciel, oraz wybrane stacje benzynowe.
Dla wielu osób to wystarczający powód, by zrobić większe zakupy już dziś. Z jednej strony chodzi o produkty spożywcze — chleb, nabiał, mięso, warzywa i owoce — z drugiej o znicze i kwiaty, które jutro trafią na groby bliskich. Widać też, że część klientów planuje rodzinne spotkania i domowe obiady, bo w koszykach lądują nie tylko świece, ale też makaron, mięsa, napoje i słodycze.
Kolejki przez całe sklepy
W wielu marketach sytuacja przypomina okres, jak przed Bożym Narodzeniem. Kosze są wypchane po brzegi, a przy kasach tworzą się kilkudziesięciometrowe ogonki. Niektóre sklepy wydłużyły godziny pracy – część jest czynna do 23:00, a nawet dłużej, by rozładować największy ruch.
Pracownicy przyznają, że ruch jest znacznie większy niż zwykle. – „Od rana pełne kolejki, ludzie kupują wszystko naraz – od zniczy po pieczywo. Takiego ruchu nie ma nawet w Wigilię” – mówi jedna z kasjerek w warszawskim markecie.
W wielu miejscach wykupiono też część asortymentu. W sekcjach ze zniczami i chryzantemami brakuje popularnych modeli, a w działach spożywczych znikają podstawowe produkty. Niektóre sklepy wprowadzają nawet ograniczenia w liczbie zniczy lub kwiatów, które można kupić jednorazowo.
Weekend bez zakupów
Dla zapominalskich to może być trudny weekend. Sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe i dyskonty będą zamknięte zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Otworzą się dopiero w poniedziałek, 3 listopada.
Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zakaz obejmuje wszystkie dni ustawowo wolne od pracy. Wszystkich Świętych jest jednym z nich, dlatego handel w sobotę będzie całkowicie wstrzymany.
Czynne mogą być jedynie małe sklepy prywatne, stacje paliw, apteki, kwiaciarnie oraz lokale gastronomiczne. Jednak to właśnie w piątek większość Polaków planuje zaopatrzyć się zarówno w żywność, jak i w symboliczne świece na groby bliskich.
Co to oznacza dla klientów
Dziś warto uzbroić się w cierpliwość — kolejki i tłok nie ominą żadnego miasta. Jeśli ktoś planował szybkie zakupy po pracy, musi liczyć się z tym, że spędzi w sklepie nawet godzinę. Z drugiej strony, wiele sieci zapowiedziało, że będą otwarte do późna, właśnie po to, by każdy zdążył kupić wszystko na święto i weekend.
Taki obrazek powtarza się co roku: długie kolejki, pełne kosze, brak wózków i gwar w alejkach. To nie tylko przygotowania do Wszystkich Świętych, ale też efekt przepisów, które zamykają handel na dwa kolejne dni. I choć nikt nie lubi stać w kolejkach, wielu klientów podchodzi do tego ze zrozumieniem. – „Raz w roku można się przemęczyć. Lepiej dziś niż w sobotę szukać otwartego sklepu” – mówi pani Anna, stojąca z naręczem chryzantem przy wyjściu z marketu.
