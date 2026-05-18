To cud, ze nikt nie zginął. Nietrzeźwy kierowca z impetem uderzył w barierki tuż przy przystanku

18 maja 2026 11:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Wczesnym rankiem na Placu Szembeka doszło do kolizji z udziałem pijanego kierowcy. Renault, prowadzone przez obywatela Rwandy wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym. Nikt nie ucierpiał, ale jeden pas Grochowskiej jest zajęty przez służby.

Wypadek na Grochowskiej. Nietrzeźwy kierowca uderzył w barierki przy przystanku. Fot. Warszawa w Pigułce.
Wypadek na Grochowskiej. Nietrzeźwy kierowca uderzył w barierki przy przystanku. Fot. Warszawa w Pigułce.

Renault na barierkach, tablica przystankowa na ziemi

Do zdarzenia doszło około godziny 6. Policja dostała zgłoszenie o kolizji przy przystanku tramwajowym na Placu Szembeka. Kierowca Renault uderzył w barierki, a następnie w znak przystanku tramwajowego. O sile uderzenia świadczy to, że tablica odpadła i wylądowała na końcu przystanku. Na miejscu pracuje policja i nadzór ruchu. Jeden pas ulicy Grochowskiej pozostaje zajęty przez służby.

Wypadek na Grochowskiej. Nietrzeźwy kierowca uderzył w barierki przy przystanku. Fot. Warszawa w Pigułce.
Wypadek na Grochowskiej. Nietrzeźwy kierowca uderzył w barierki przy przystanku. Fot. Warszawa w Pigułce.

1,5 promila alkoholu w organizmie

Zdarzenie potwierdza stołeczna policja. Jak informują funkcjonariusze, policjanci przebadali go na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało około 1,5 promila. Kierujący okazał się być obywatelem Rwandy. Jak dodała policja, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna