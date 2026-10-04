To może uderzyć w tysiące gospodarstw. 15 województw objętych ostrzeżeniem

4 października 2026 16:39 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie hydrogeologiczne obejmujące niemal całą Polskę. Stan zagrożenia obowiązuje przez cały październik w 15 województwach, w tym na Mazowszu. Problem dotyczy przede wszystkim płytkich wód podziemnych i osób korzystających ze studni.

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Srebrny kran z lejącą się wodą
Srebrny kran z lejącą się wodą. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Ostrzeżenie obowiązuje od 1 do 31 października 2026 r. PIG wskazuje, że w wielu miejscach poziom wód podziemnych już wcześniej spadł bardzo nisko, a przy dalszym deficycie opadów sytuacja może się pogorszyć.

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15 województw objętych ostrzeżeniem

Stan zagrożenia hydrogeologicznego obowiązuje w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Lokalne problemy mogą pojawiać się również w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Najbardziej zagrożone są płytkie studnie

PIG ostrzega, że zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego może miejscami spaść poniżej tzw. stanu niskiego ostrzegawczego.

W praktyce może to oznaczać problemy z poborem wody z płytkich ujęć i studni. Głębsze warstwy wodonośne reagują wolniej na krótkotrwały brak opadów, dlatego sytuacja dużych systemów wodociągowych nie musi wyglądać tak samo jak w prywatnych studniach.

Mazowsze także na liście

Ostrzeżeniem objęte jest całe województwo mazowieckie. Nie oznacza to jednak, że w Warszawie lub każdym powiecie wystąpią problemy z dostępem do wody.

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Największe ryzyko dotyczy miejsc korzystających z płytkich ujęć podziemnych. Dla mieszkańców Warszawy sytuacja wygląda inaczej, ponieważ stolica korzysta z rozbudowanego systemu wodociągowego, a samo ostrzeżenie PIG nie oznacza ograniczeń w dostawach wody.

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