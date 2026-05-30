Tragedia na Bródnie. Dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze. Dziecko nie przeżyło

30 maja 2026 11:24 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek 29 maja około godziny 20:00 przy ulicy Wysockiego na Bródnie doszło do tragedii. Dwuletni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania znajdującego się na 10. piętrze bloku.

Policyjny parawan rozłożony w miejscu wypadku | Fot. Shutterstock.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby – działania ratownicze prowadziły dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz kilka załóg policji. Mimo podjętych działań życia dziecka nie udało się uratować.

Jak potwierdziła policja, w chwili zdarzenia dziecko znajdowało się pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to tragiczny wypadek. Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

