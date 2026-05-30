Tragedia na Bródnie. Dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze. Dziecko nie przeżyło
W piątek 29 maja około godziny 20:00 przy ulicy Wysockiego na Bródnie doszło do tragedii. Dwuletni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania znajdującego się na 10. piętrze bloku.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby – działania ratownicze prowadziły dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz kilka załóg policji. Mimo podjętych działań życia dziecka nie udało się uratować.
Jak potwierdziła policja, w chwili zdarzenia dziecko znajdowało się pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to tragiczny wypadek. Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
