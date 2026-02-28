Nie żyje kilkuletnie dziecko. Tragiczny wypadek na Mazowszu. lądowanie LPR, droga całkowicie zablokowana

W sobotę około godz. 12.30 w miejscowości Bielsk na ul. Płockiej doszło do tragicznego wypadku drogowego. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. W aucie osobowym podróżowały 3 osoby, w tym jedno dziecko. Niestety najmłodszy poszkodowany zginął mimo reanimacji. Droga krajowa nr 60 jest zablokowana w obu kierunkach.

Fot. Policja Płock

Czołowe zderzenie na łuku drogi

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Płocku, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 44-letni kierowca Toyoty na łuku drogi z nieznanych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Auto zderzyło się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Daf, którym kierował 50-letni mężczyzna.

Dziecka nie udało się uratować

Siła uderzenia była bardzo duża. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby przez długi czas walczyły o życie poszkodowanych.

Toyotą podróżowały 3 osoby. 44-letni kierowca oraz jego pasażerka z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. W aucie znajdowało się również kilkuletnie dziecko.

Mimo natychmiastowej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować.

DK60 całkowicie zablokowana

Droga krajowa nr 60 w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowość Zągoty. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Na miejscu nadal pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację. Śledczy będą wyjaśniać dokładne przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Jeśli planujesz przejazd DK60 w rejonie Bielska, wybierz alternatywną trasę. Warto wcześniej sprawdzić komunikaty drogowe i przygotować się na dłuższą podróż.

Policjanci apelują o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu wciąż trwa akcja, a każda niepotrzebna próba omijania zabezpieczeń może utrudnić pracę ratowników.

Fot. Policja Płock

