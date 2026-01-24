Tragedia na Grochowie. Pożar mieszkania, jedna osoba nie żyje

24 stycznia 2026 09:28

Do zdarzenia doszło w sobotę, przed godz. 6:00 Ogień pojawił się w mieszkaniu w bloku przy ul. Garibaldiego 7 na Grochowie. Mimo szybkiej akcji służb nie udało się uratować jednej osoby.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ogień pojawił się na 1 piętrze. Strażacy ruszyli natychmiast

Pożar wybuchł w mieszkaniu na 1 piętrze budynku mieszkalnego. Na miejsce od razu skierowano jednostki straży pożarnej. Strażacy szybko przystąpili do działań i opanowali sytuację.

Ogień udało się ugasić, ale finał tej interwencji okazał się tragiczny. Jak poinformował kpt. Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej, w spalonym mieszkaniu odnaleziono ciało 1 osoby.

Na ten moment nie ma informacji, czy w lokalu przebywały jeszcze inne osoby oraz jak rozległe były zniszczenia.

Na miejscu policja, prokuratura i biegły. Będą wyjaśniać przyczynę pożaru

Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu będą pracować policjanci pod nadzorem prokuratury. Do działań zostanie włączony także biegły, który ma ustalić, co doprowadziło do pożaru.

Straż apeluje, że warto pamiętać o prostych rzeczach, które naprawdę robią różnicę. Czujka dymu, sprawna instalacja i drożna droga ewakuacyjna to nie są „dodatki”. To coś, co czasem ratuje życie.

