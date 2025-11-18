Tragedia na Mazowszu. 22-latek zginął po czołowym zderzeniu z ciężarówką
Na drodze krajowej nr 10 doszło do dramatycznego wypadku, w którym zginął młody kierowca z powiatu płońskiego. Do zderzenia doszło w niedzielne popołudnie, kiedy ruch na trasie był wzmożony, a warunki sprzyjały utracie koncentracji. Służby walczyły o życie 22-latka przez kilkadziesiąt minut, jednak bez skutku.
Czołowe zderzenie na prostym odcinku drogi
Do wypadku doszło w niedzielę 16 listopada, około 16.40, na odcinku DK10 w rejonie miejscowości Dzierzążnia. To fragment trasy, który na pierwszy rzut oka nie sprawia problemów kierowcom — szeroka droga, niezła widoczność, niezbyt skomplikowana geometria. Mimo to wydarzył się tam wypadek o wyjątkowo poważnych skutkach.
Opel poruszający się w kierunku Płońska nagle znalazł się na kolizyjnym torze jazdy i zderzył się czołowo z ciężarówką DAF z naczepą, jadącą z przeciwnego kierunku. Za kierownicą opla siedział 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Po uderzeniu został zakleszczony w rozbitym aucie. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć go z wnętrza pojazdu. Po przekazaniu ratownikom rozpoczęła się walka o jego życie.
Na miejsce skierowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo natychmiastowej pomocy i długiej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych młodego mężczyzny. Lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia. Kierowca ciężarówki, 59-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, wyszedł z wypadku bez obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.
Po tragedii DK10 została całkowicie zamknięta. Na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, sporządzali dokumentację fotograficzną i spisywali relacje świadków, aby jak najdokładniej odtworzyć przebieg zdarzenia.
Prokuratura ma prowadzić dalsze czynności, które pozwolą ustalić, dlaczego doszło do tak nagłego zjechania na przeciwległy pas ruchu i co spowodowało, że 22-latek nie miał szans na uniknięcie zderzenia.
Policja apeluje o ostrożność – jesień to trudny czas dla kierowców
Funkcjonariusze przypominają, że jesienią na drogach łatwo o błąd. Wcześniejszy zmrok, wilgotna nawierzchnia, mgły, opady i śliskie pobocza sprawiają, że warunki zmieniają się z minuty na minutę. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość do aury, obserwować otoczenie i unikać gwałtownych manewrów, szczególnie na drogach krajowych, gdzie ruch jest duży, a margines błędu niewielki.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.