Tragedia na terenie żłobka pod Warszawą. Nie żyje 2-letnie dziecko

20 maja 2026 21:24 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorek po południu służby ratunkowe walczyły o życie małego dziecka na terenie żłobka w Ząbkach. Niestety niespełna 2-letni chłopiec nie przeżył. Co dokładnie się stało? To ustala policja pod nadzorem prokuratora.

Taśma policyjna. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.
Zgłoszenie wpłynęło około godziny 16:20. Na ulicę Kwiatową skierowano 2 zastępy straży pożarnej i 2 zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli reanimację dziecka i prowadzili ją przez długi czas. Niestety, niespełna 2-latnie dziecko nie przeżyło – na miejscu stwierdzono zgon.

Ze wstępnych informacji służb wynika, że opiekunowie byli trzeźwi. Na tym ustalenia się kończą – policja pracuje pod nadzorem prokuratora i nie ujawnia na razie żadnych szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia. Sprawa będzie wyjaśniana w toku czynności procesowych.

Z nieoficjalnych informacji TVN Warszawa wynika, że dziecko utonęło w oczku wodnym.

