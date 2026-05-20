Tragedia na terenie żłobka pod Warszawą. Nie żyje 2-letnie dziecko
We wtorek po południu służby ratunkowe walczyły o życie małego dziecka na terenie żłobka w Ząbkach. Niestety niespełna 2-letni chłopiec nie przeżył. Co dokładnie się stało? To ustala policja pod nadzorem prokuratora.
Zgłoszenie wpłynęło około godziny 16:20. Na ulicę Kwiatową skierowano 2 zastępy straży pożarnej i 2 zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli reanimację dziecka i prowadzili ją przez długi czas. Niestety, niespełna 2-latnie dziecko nie przeżyło – na miejscu stwierdzono zgon.
Ze wstępnych informacji służb wynika, że opiekunowie byli trzeźwi. Na tym ustalenia się kończą – policja pracuje pod nadzorem prokuratora i nie ujawnia na razie żadnych szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia. Sprawa będzie wyjaśniana w toku czynności procesowych.
Z nieoficjalnych informacji TVN Warszawa wynika, że dziecko utonęło w oczku wodnym.
