Tragedia na torach pod Warszawą. Służby na miejscu, opóźnienia, ponad 300 pasażerów uwięzionych w pociągu
W rejonie stacji Grodzisk Mazowiecki doszło do dramatycznego wypadku z udziałem człowieka i pociągu dalekobieżnego. Służby ratunkowe są na miejscu, a podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami. Jeśli planujesz dziś podróż na trasie Warszawa – Łódź lub Warszawa – Wrocław, sprawdź koniecznie aktualny rozkład jazdy, bo sytuacja jest dynamiczna.
Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, zdarzenie miało miejsce około godziny 9:40. To właśnie wtedy służby otrzymały zgłoszenie o potrąceniu osoby przez pociąg relacji Wrocław – Białystok.
350 pasażerów uwięzionych w pociągu
Składem podróżowało około 350 osób. Strażacy natychmiast przystąpili do działań, które w pierwszej kolejności skupiły się na bezpieczeństwie pasażerów i zabezpieczeniu miejsca tragedii. Na szczęście, jak przekazują służby, ostatni wagon składu zatrzymał się jeszcze w obrębie peronu stacyjnego. To znacznie ułatwiło ewakuację. Podróżni nie musieli wysiadać „w polu” czy na torowisko, co w takich sytuacjach często stwarza dodatkowe zagrożenie. Strażacy pomogli pasażerom bezpiecznie opuścić wagony i przejść na peron.
Ruch utrzymany, ale są opóźnienia
Szlak nie został całkowicie zamknięty. Ruch pociągów odbywa się po pozostałych, wolnych torach stacyjnych. Nie oznacza to jednak, że pasażerowie nie odczują skutków zdarzenia. Przepustowość stacji Grodzisk Mazowiecki została ograniczona. Obecnie występują kilkunastominutowe opóźnienia pociągów przejeżdżających przez ten węzeł.
Jeżeli macie zamiar podróżować dzisiaj koleją, warto sprawdzić aktualne utrudnienia.
