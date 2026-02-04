Tragedia na torach w Wawrze. Nie żyje kobieta
W środowy wieczór, 4 lutego, w warszawskim Wawrze doszło do tragicznego wypadku kolejowego. Pociąg dalekobieżny potrącił kobietę. Jej życia nie udało się uratować.
Do zdarzenia doszło około godziny 19 na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Falenica i Warszawa Wawer. Kobieta została potrącona przez pociąg PKP InterCity jadący z Rzeszowa do Piły. Nie udało się jej uratować.
Na miejscu od razu pojawiły się służby ratunkowe oraz policja. Ruch pociągów został wstrzymany. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Mają one wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tragedii. Tożsamość poszkodowanej nie została jeszcze ustalona.
Wypadek spowodował duże utrudnienia na linii kolejowej przebiegającej przez Wawer. Opóźnienia pociągów sięgają około 30 minut i mogą się wydłużać.
Dla pasażerów wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej. Ułatwia to przemieszczanie się osobom, które utknęły w pociągach lub musiały zmienić trasę. Problemy dotyczą także Szybkiej Kolei Miejskiej. Pociągi linii S1 w obu kierunkach notują znaczne opóźnienia. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a służby starają się jak najszybciej przywrócić normalny ruch.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.