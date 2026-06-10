Tragedia nad Wisłą przy Moście Poniatowskiego. Mężczyznę przygniotło drzewo, nie żyje
Do tragicznego zdarzenia doszło na praskim brzegu Wisły, w pobliżu Mostu Poniatowskiego. Mężczyznę przygniotło drzewo. Mimo obecności służb na miejscu nie udało się go uratować. Policja wstępnie mówi o wypadku, a okoliczności bada prokurator.
Informacje i zdjęcia z miejsca zdarzenia przekazała nam Czytelniczka. Według wstępnych ustaleń mężczyzna został przygnieciony przez drzewo i poniósł śmierć na miejscu. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, a wszystkie czynności prowadzone są pod nadzorem skierowanego na miejsce prokuratora.
Do wypadku doszło na popularnym, spacerowym odcinku praskiego brzegu Wisły, w rejonie Mostu Poniatowskiego, czyli na terenie, który o tej porze roku przyciąga wielu warszawiaków i turystów.
Na obecnym etapie policja kwalifikuje zdarzenie jako wypadek. Taka wstępna ocena jest standardem i może ulec zmianie w toku dalszych ustaleń. To prokurator zdecyduje o kolejnych czynnościach, które w podobnych sprawach obejmują m.in. szczegółowe oględziny miejsca oraz sekcję zwłok mającą ustalić dokładną przyczynę zgonu. Służby nie podały na razie tożsamości ani wieku mężczyzny, nie ujawniono też szczegółów dotyczących samego przebiegu zdarzenia.
Przewracające się drzewa i spadające konary to jedno z powracających zagrożeń na terenach zielonych i nadrzecznych, szczególnie w okresach silnego wiatru oraz w przypadku drzew osłabionych przez choroby czy podmyte podłoże.
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