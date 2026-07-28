Tragedia pod Warszawą. Motocyklista wyprzedzał kolumnę, gdy samochód zaczął skręcać. Kierowca nie żyje
Na trasie Nowy Dwór Mazowiecki – Jabłonna, w miejscowości Skierdy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący kawasaki wyprzedzał kolumnę pojazdów, a w tym samym momencie kierujący toyotą rozpoczął manewr skrętu w lewo.
Świadkowie rozpoczęli resuscytację jeszcze przed przyjazdem służb
Osoby, które widziały zderzenie, przystąpiły do resuscytacji krążeniowo-oddechowej natychmiast, nie czekając na przyjazd karetki. Po dotarciu na miejsce działania przejęli ratownicy medyczni. Siła uderzenia była bardzo duża, a motocyklista doznał rozległych obrażeń i mimo długiej akcji ratunkowej zmarł. Droga na tym odcinku pozostaje całkowicie zablokowana.
Czynności na miejscu prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora
Ustalanie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia odbywa się pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie mowa o ustaleniach wstępnych, a kwalifikacja prawna i ocena, kto naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będą wynikiem postępowania. Policja apeluje o szczególną ostrożność na drodze. Dobre warunki i ciepła aura zachęcają do szybszej jazdy, ale policja podkreśla, że wystarczą sekundy, by doszło do tragedii.
Smutne statystyki
Tragiczny obraz pokazują dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opracowane na podstawie policyjnej bazy SEWiK. W ciągu czterech lat doszło do 8 599 wypadków i 21 709 kolizji z udziałem motocykli, w których zginęło 780 motocyklistów, 3 673 zostało ciężko rannych, a 4 417 lekko rannych. Rok 2025 przyniósł poprawę względem 2024: liczba ofiar śmiertelnych wśród motocyklistów spadła o 32 osoby, czyli o 14 proc., a liczba wypadków o 3 proc.
Statystyka roczna nie oddaje jednak tego, jak nierównomiernie rozkłada się ryzyko. Podczas majówki 2026 doszło do 220 wypadków, w których zginęło 17 osób, a spośród nich 10 było motocyklistami. Dane te potwierdzał komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oznacza to, że w weekend o dużym natężeniu ruchu motocykliści stanowili blisko dwie trzecie wszystkich zabitych na polskich drogach, choć ich udział w ruchu jest ułamkowy.
Warto też pamiętać o tym, co zrobili świadkowie tego zdarzenia. Choć w tym przypadku doszło do tragedii, podjęcie resuscytacji przed przyjazdem karetki jest jedyną rzeczą, która realnie zwiększa szanse poszkodowanego, a dyspozytor pod numerem 112 poprowadzi przez uciśnięcia krok po kroku, także osobę bez żadnego przeszkolenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.