Tragedia pod Warszawą. Motocyklista wyprzedzał kolumnę, gdy samochód zaczął skręcać. Kierowca nie żyje

28 lipca 2026 14:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Na trasie Nowy Dwór Mazowiecki – Jabłonna, w miejscowości Skierdy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący kawasaki wyprzedzał kolumnę pojazdów, a w tym samym momencie kierujący toyotą rozpoczął manewr skrętu w lewo.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Powazny wypadek. Na zdjęciu widać rozłożony policyjny parawan oraz policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego.
Fot. Shutterstock

Świadkowie rozpoczęli resuscytację jeszcze przed przyjazdem służb

Osoby, które widziały zderzenie, przystąpiły do resuscytacji krążeniowo-oddechowej natychmiast, nie czekając na przyjazd karetki. Po dotarciu na miejsce działania przejęli ratownicy medyczni. Siła uderzenia była bardzo duża, a motocyklista doznał rozległych obrażeń i mimo długiej akcji ratunkowej zmarł. Droga na tym odcinku pozostaje całkowicie zablokowana.

Zobacz również:

Czynności na miejscu prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora

Ustalanie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia odbywa się pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie mowa o ustaleniach wstępnych, a kwalifikacja prawna i ocena, kto naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będą wynikiem postępowania. Policja apeluje o szczególną ostrożność na drodze. Dobre warunki i ciepła aura zachęcają do szybszej jazdy, ale policja podkreśla, że wystarczą sekundy, by doszło do tragedii.

Smutne statystyki

Tragiczny obraz pokazują dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opracowane na podstawie policyjnej bazy SEWiK. W ciągu czterech lat doszło do 8 599 wypadków i 21 709 kolizji z udziałem motocykli, w których zginęło 780 motocyklistów, 3 673 zostało ciężko rannych, a 4 417 lekko rannych. Rok 2025 przyniósł poprawę względem 2024: liczba ofiar śmiertelnych wśród motocyklistów spadła o 32 osoby, czyli o 14 proc., a liczba wypadków o 3 proc.

Statystyka roczna nie oddaje jednak tego, jak nierównomiernie rozkłada się ryzyko. Podczas majówki 2026 doszło do 220 wypadków, w których zginęło 17 osób, a spośród nich 10 było motocyklistami. Dane te potwierdzał komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oznacza to, że w weekend o dużym natężeniu ruchu motocykliści stanowili blisko dwie trzecie wszystkich zabitych na polskich drogach, choć ich udział w ruchu jest ułamkowy.

Warto też pamiętać o tym, co zrobili świadkowie tego zdarzenia. Choć w tym przypadku doszło do tragedii, podjęcie resuscytacji przed przyjazdem karetki jest jedyną rzeczą, która realnie zwiększa szanse poszkodowanego, a dyspozytor pod numerem 112 poprowadzi przez uciśnięcia krok po kroku, także osobę bez żadnego przeszkolenia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna