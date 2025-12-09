Tragedia pod Warszawą. Nie żyje 46-letnia kobieta. Policja zatrzymała byłego męża
We wtorkowe popołudnie wieś Rusiec na Mazowszu stała się miejscem tragicznych wydarzeń. 46-letnia kobieta została znaleziona martwa w swoim domu. Policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę, byłego męża ofiary. Według informacji, które podało Radio ZET, służby o wszystkim powiadomił syn obojga.
Do zdarzenia doszło przed godziną 17 w domu jednorodzinnym w Ruścu, w powiecie pruszkowskim. Według informacji, które udało się uzyskać redakcji Radia ZET, to syn kobiety zaalarmował policję, gdy zorientował się, że doszło do czegoś bardzo złego. Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, odnaleźli ciało 46-latki z obrażeniami wskazującymi na użycie ostrego narzędzia.
Policja zatrzymała mężczyznę, który miał znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia. To były mąż ofiary. Według nieoficjalnych informacji śledczy badają, czy w domu nie doszło do kłótni. Zatrzymany został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Prokurator zdecyduje, jakie zarzuty mogą zostać mu przedstawione i czy będzie wnioskował o tymczasowy areszt. Odpowiedź na te pytania pojawi się najwcześniej jutro, po przesłuchaniu i analizie materiału dowodowego.
Dom w Ruścu został zabezpieczony przez policję. Trwają czynności, które pozwolą odtworzyć dokładny przebieg wydarzeń. Technik kryminalistyki dokumentuje ślady, zabezpieczane są wszystkie elementy, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa. Śledczy będą ustalać, czy w domu były obecne inne osoby i jaki mógł być motyw działania.
