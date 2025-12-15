Tragedia w luksusowej willi. Legendarny aktor i jego żona nie żyją
14 grudnia 2025 roku w niedzielne popołudnie w ekskluzywnej dzielnicy Brentwood w Los Angeles służby ratunkowe zostały wezwane do prywatnego domu po zgłoszeniu dotyczącym sytuacji medycznej. Na miejscu znaleziono dwa ciała bez oznak życia 78-letniego mężczyzny i 68-letniej kobiety którzy okazali się być Robem Reinerem legendarnym reżyserem takich filmów jak Stań przy mnie Ludzie honoru Kiedy Harry poznał Sally czy Narzeczona dla księcia oraz jego żoną Michele Singer Reiner fotografką i producentką. Portal TMZ poinformował że oboje mieli na ciele rany kłute najprawdopodobniej spowodowane nożem a wydział do spraw rabunków i zabójstw policji w Los Angeles prowadzi śledztwo w sprawie ich prawdopodobnego zabójstwa. Kapitan Mike Bland z departamentu policji miasta Los Angeles potwierdził że detektywi prowadzą dochodzenie w sprawie prawdopodobnego zabójstwa a jeden z funkcjonariuszy przekazał agencji Associated Press że przesłuchiwany przez śledczych jest członek rodziny Reinera. Rzecznik rodziny Reinerów potwierdził kilka godzin później informację o ich śmierci: z głębokim smutkiem ogłaszamy tragiczną śmierć Michele i Roba Reinerów jesteśmy zdruzgotani tą nagłą stratą i prosimy o zachowanie prywatności w tym niewiarygodnie trudnym czasie. Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass oświadczyła że śmierć Reinera jest ogromną stratą dla miasta a jego wkład odbija się echem w całej amerykańskiej kulturze i społeczeństwie.
Ciała znalezione krótko po 15:30 w niedzielne popołudnie
Portal Polsat News przekazał że funkcjonariusz organów ścigania pod warunkiem zachowania anonimowości ujawnił agencji Associated Press że na zwłokach Roba Reinera i jego żony Michele śledczy ujawnili rany. Straż pożarna podała że krótko po godzinie 15:30 czasu miejscowego zareagowała na prośbę o pomoc medyczną i znalazła w domu ciała 78-letniego mężczyzny i 68-letniej kobiety. Reiner skończył 78 lat w marcu a jego żona miała 68 lat. Jednocześnie jak podała agencja Associated Press władze Los Angeles nie potwierdziły początkowo tożsamości osób znalezionych w rezydencji w ekskluzywnej dzielnicy Brentwood w zachodniej części miasta w której mieszka wielu sławnych ludzi.
Portal Świat Gwiazd wyjaśnił że do zdarzenia doszło w niedzielę 14 grudnia 2025 roku w jednej z dzielnic Los Angeles. Teren został zabezpieczony a funkcjonariusze rozpoczęli standardowe czynności w tym wstępne oględziny oraz zbieranie informacji mogących pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Policja nie podała szczegółowych informacji dotyczących tego kto wezwał pomoc ani jak długo małżeństwo przebywało w domu przed przyjazdem służb. Portal RMF 24 dodał że do zbadania sprawy oddelegowani zostali funkcjonariusze z wydziału zabójstw Robbery Homicide Division który zajmuje się najpoważniejszymi przestępstwami w Los Angeles.
Przesłuchiwany członek rodziny źródła wspominają o synu z problemami
Portal Wprost poinformował że policja podaje iż prawdopodobnie doszło do zabójstwa i informuje że prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na obecnym etapie śledztwa policja nie ujawnia szczegółów dotyczących przyczyny śmierci ani wyników wstępnych ustaleń. Media podkreślają że konieczne są dalsze badania w tym czynności prowadzone przez koronera które mają dać odpowiedź na pytania dotyczące okoliczności w jakich zmarli Rob Reiner i jego żona. Śledczy z wydziału Robbery Homicide Division natychmiast podjęli dochodzenie ale nie ujawnili jeszcze wszystkich szczegółów choć potwierdzono że nikt spoza najbliższej rodziny nie został zatrzymany na etapie pierwszych przesłuchań.
Portal Na Ekranie przekazał powołując się na swoje źródła że sprawcą może być Nick Reiner syn zmarłej pary który od lat zmagał się z uzależnieniami i bezdomnością. To informacja nieoficjalna która nie została potwierdzona przez policję ale portal People również wspomniał o tym wątku śledztwa. Para miała wspólnie trójkę dzieci: synów Jake’a i Nicka oraz córkę Romy jak podaje portal Wprost. Rob Reiner ma także córkę z pierwszego małżeństwa z Penny Marshall adoptował jej córkę Tracy Reiner z jej poprzedniego małżeństwa z Michaelem Henrym. Michele Singer Reiner była fotografką i producentką a para poznała się podczas pracy nad filmem Kiedy Harry poznał Sally w 1989 roku tego samego roku wzięli ślub i pozostawali w związku przez prawie 4 dekady tworząc jedną z najbardziej znanych i stabilnych par w środowisku filmowym.
Od Oto Spinal Tap przez Stań przy mnie do Ludzi honoru
Portal Eska Rock wyjaśnił że Rob Reiner był amerykańskim filmowcem reżyserem aktorem producentem i scenarzystą. Rozpoznawalność zyskał w latach 70. a to za sprawą swojej roli w popularnym sitcomie All in the Family za którą otrzymał 2 nagrody Emmy i 5 nominacji do Złotego Globu. Początkowo skupiał się na karierze aktorskiej w 1984 roku jednak zadebiutował jako reżyser to właśnie Rob Reiner stanął za kamerą kultowego mockumentu Oto Spinal Tap satyrycznego filmu o fikcyjnym zespole heavy metalowym który do dziś jest stawiany za wzór dla twórców muzycznych satyr dokumentalnych. W 2025 roku Reiner wprowadził na ekrany jego kontynuację Spinal Tap II To nie koniec.
Po dobrze przyjętym debiucie reżyserska kariera Reinera rozwinęła się. Portal GRY Online wymienia że w kolejnych latach to on właśnie stał na czele tak kultowych dziś filmów jak: Stań przy mnie dramat o dorastaniu z 1986 roku Narzeczona dla księcia przygodowy film fantasy z 1987 Kiedy Harry poznał Sally klasyka komedii romantycznych z 1989 Misery thriller psychologiczny z 1990 Ludzie honoru dramat sądowy z 1992 oraz Prezydent Miłość w Białym Domu z 1995. Za film Ludzie honoru Reiner otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy film co było szczytem jego reżyserskiej kariery.
Portal RMF 24 dodał że jako ostatni wyreżyserowany przez Roba Reinera film zapamiętamy właśnie kontynuację Oto Spinal Tap a w tym roku filmowiec zagrał także w 3 odcinkach popularnego serialu The Bear. Sam również do końca występował w filmach i serialach a widzieliśmy go między innymi w Wilku z Wall Street jako Maxa Belforta Tylko miłość jako Stana Krogana czy Bezsenności w Seattle jako Jaya Mathewsa. Rob Reiner był synem Carla Reinera reżysera i producenta który zmarł w 2020 roku w wieku 98 lat. Karierę aktorską zaczynał jako komik a jako reżyser stworzył filmy z potrzeby serca jak sam mówił w rozmowie z The Guardian: kręcę filmy jakie chcę kręcić studia szukają wielkich zysków i nie przyniesie się ich tworząc małe widowiska ale ja przyszedłem do tego biznesu by wyrażać siebie i opowiadać historie a nie tylko dostarczać produkt.
Zaangażowany politycznie sprzeciwiał się Trumpowi
Portal Goniec przekazał że poza karierą w Hollywood Rob Reiner rodowity mieszkaniec Nowego Jorku był dobrze znany ze swojej działalności politycznej. Występował w reklamach krytykujących George’a W Busha podczas wyborów prezydenckich w 2004 roku i wspierał ówczesnego kandydata demokratów Johna Kerry’ego. Wykazywał także poparcie dla demokratycznych kandydatów na prezydenta Ala Gore’a i Hillary Clinton a reżyser zapisał się w historii jako osoba zaangażowana politycznie która głośno sprzeciwiała się prezydenturze Donalda Trumpa. Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass podkreśliła że poprzez swoją twórczość i walkę o sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną Reiner poprawił jakość życia niezliczonej rzeszy ludzi a był uznanym aktorem reżyserem producentem pisarzem i zaangażowanym działaczem politycznym który zawsze wykorzystywał swoje talenty aby służyć innym.
Michele Singer Reiner wspierała karierę męża a sama odnosiła sukcesy w branży kreatywnej jako fotografka i producentka. Portal RMF 24 wyjaśnił że Michele Reiner była fotografką która wykonała między innymi zdjęcie Donalda Trumpa które pojawiło się na okładce jego książki Trump The Art of the Deal. Jej prace i wpływ na projekty artystyczne były cenione w środowisku filmowym oraz przez osoby współpracujące przy wielu produkcjach. Michele często angażowała się w projekty charytatywne i działania społeczne a jej praca fotograficzna była doceniana w kręgach artystycznych choć nie była tak szeroko komentowana w mediach jak kariera jej męża.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś fanem kina lat 80. i 90. śmierć Roba Reinera to koniec ważnego rozdziału w historii amerykańskiego kina. Jego dorobek pozostaje jednak żywy i nadal będzie obecny w kulturze popularnej a filmy takie jak Stań przy mnie Kiedy Harry poznał Sally czy Ludzie honoru pozostaną klasykami które przetrwają próbę czasu. Dla Hollywood to ogromna strata twórcy który potrafił łączyć dramatyczną wrażliwość z przystępnością i humorem tworząc filmy które trafiały zarówno do krytyków jak i szerokiej publiczności.
W przypadku tej sprawy kluczowe pozostaje jedno: dopiero po zakończeniu śledztwa będzie można w pełni zrozumieć co wydarzyło się w domu w Los Angeles 14 grudnia i jakie były rzeczywiste przyczyny tej tragedii. Policja nadal prowadzi dochodzenie a komentarze rodziny sugerują że wszyscy są wstrząśnięci tą nagłą i tragiczną stratą. Śmierć Roba Reinera i Michele Singer Reiner to nie tylko strata dla ich rodziny ale dla całego świata filmu który stracił jednego z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych twórców swojego pokolenia.
