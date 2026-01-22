Tragedia w Starym Boryszewie. Czołowe zderzenie Porsche z Fordem, nie żyje 33-letni mężczyzna
W czwartek, 22 stycznia 2026 roku, krótko przed godziną 19:00, w miejscowości Stary Boryszew doszło do dramatycznego wypadku drogowego. W wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniósł młody kierowca. Droga w miejscu zdarzenia pozostaje całkowicie nieprzejezdna.
Szczegóły tragicznego zdarzenia
Z dotychczasowych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że na trasie doszło do niezwykle silnego, czołowego uderzenia dwóch pojazdów. Samochodem marki Porsche kierował 48-letni mężczyzna, natomiast za kierownicą Forda siedział 33-letni kierowca. Siła zderzenia była na tyle duża, że oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone, a ratownicy musieli walczyć o życie obu uczestników.
Zespoły ratownictwa medycznego przetransportowały obu mężczyzn do szpitala. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków personelu medycznego, życia 33-letniego kierowcy Forda nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 48-letni kierujący Porsche pozostaje pod opieką lekarzy.
Na miejscu tragedii przez wiele godzin trwały intensywne czynności policji. Funkcjonariusze prowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora, zabezpieczając wszelkie ślady oraz sporządzając dokumentację fotograficzną i techniczną. Wszystkie te działania mają na celu precyzyjne wyjaśnienie przyczyn oraz okoliczności, w jakich doszło do tego czołowego zderzenia.
Utrudnienia i apel do kierowców
Droga w Starym Boryszewie została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy i informuje, że utrudnienia w ruchu oraz praca śledczych na jezdni mogą potrwać do północy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób podróżujących tą trasą o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.
Jednocześnie policjanci zwracają się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Trudne warunki po zmroku oraz chwila nieuwagi mogą doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach tragedii. To zdarzenie jest bolesnym przypomnieniem o tym, jak kruche jest życie i jak ważne jest bezpieczeństwo za kierownicą.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.