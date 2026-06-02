Tragedia w Warszawie. Nie żyje kobieta. Policja zatrzymała mężczyznę, grozi mu najwyższy wymiar kary
Do dramatycznych wydarzeń doszło w pustostanie na Ochocie. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, który będzie odpowiadał za zabójstwo.
Interwencja służb w Ursusie
Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Warszawa Ursus. Z przekazanych informacji wynikało, że w opuszczonym budynku przy ul. Szyszkowej dochodzi do aktu agresji wobec kobiety. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policyjne oraz zespoły ratownictwa medycznego.
Po przybyciu pod wskazany adres, w jednym z pomieszczeń opuszczonego obiektu mundurowi zastali 37-letniego mężczyznę oraz nieprzytomną 34-latkę. Kobieta posiadała liczne i bardzo poważne obrażenia ciała, które realnie zagrażały jej życiu. Ratownicy medyczni podjęli natychmiastowe działania ratunkowe. Obecny na miejscu mężczyzna został natychmiast zatrzymany przez policjantów i przewieziony do policyjnego aresztu w celu przeprowadzenia dalszych niezbędnych czynności procesowych.
Tragiczny finał, zarzut zabójstwa
28 maja 2026 roku ze szpitala napłynęły tragiczne informacje – 34-latka zmarła. Sprawą natychmiast zajęli się doświadczeni dochodzeniowcy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu.
Prokurator po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, wstępnymi opiniami biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz zabezpieczonymi na miejscu śladami kryminalistycznymi podjął decyzję o zmianie kwalifikacji czynu. Mężczyźnie przedstawiono najcięższy możliwy zarzut, jakim jest zabójstwo. Ze względu na powagę sytuacji, surowość grożącej kary oraz uzasadnioną obawę przed matactwem lub próbą ucieczki podejrzanego, śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o całkowitą izolację mężczyzny na czas trwania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy po szczegółowej analizie akt sprawy w pełni podzielił argumentację prokuratury i zastosował wobec 37-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na zakończenie śledztwa i przygotowanie ostatecznego aktu oskarżenia. Zgodnie z polskim Kodeksem karnym, za popełnienie tego czynu podejrzanemu grozi kara od 12 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
