Tragiczna śmierć Polaka w Czechach. Problemy ze spadochronem podczas skoku

2 października 2026 17:32 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

51-letni Polak zginął podczas skoku spadochronowego w Czechach. Do tragedii doszło w rejonie Klatov, niedaleko miejscowego lotniska. Jak podaje serwis Interia ratownicy przez dłuższy czas próbowali przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe, jednak bez skutku. Do wypadku doszło podczas grupowego skoku z udziałem spadochroniarzy z kilku krajów. Według relacji organizatorów Polak był doświadczonym skoczkiem i wyskoczył z samolotu z wysokości około 4000 metrów.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Zdjęcie poglądowe. Fot. Pixabay

Problemy zaczęły się po otwarciu spadochronu

Według wstępnych informacji po otwarciu czaszy miało dojść do skręcenia linek nośnych. Mężczyzna miał następnie wpaść w gwałtowną spiralę.

Zobacz również:

51-latek nie zdołał skutecznie uruchomić spadochronu zapasowego i spadł w rejonie miejscowości Točník, niedaleko lotniska w Klatovach.

Dokładny przebieg wypadku nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Szczegóły dotyczące problemów ze spadochronem pochodzą z relacji organizatorów wydarzenia.

Ratownicy prowadzili długą reanimację

Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec pogotowia lotniczego. Ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.

Mimo podjętych działań obrażenia Polaka okazały się zbyt poważne. 51-latek zmarł na miejscu.

Służby badają przyczynę tragedii

Okoliczności wypadku wyjaśnia czeska policja. Sprawą mają zająć się również specjaliści badający wypadki lotnicze.

Zobacz również:

Na razie nie przesądzono, czy do tragedii doprowadziła awaria sprzętu, problem podczas otwierania czaszy, błąd podczas skoku czy kilka czynników jednocześnie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna