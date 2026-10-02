Rząd mówi jasno: przygotuj dom i mieszkanie na pierwsze 72 godziny. MSWiA radzi jak przetrwać i co przygotować
Minimum trzy litry wody na osobę na dobę – to najbardziej znana liczba z rządowego „Poradnika bezpieczeństwa”, dla czteroosobowej rodziny oznaczająca 36 litrów zapasu na pierwsze trzy doby kryzysu. Sama ulotka to już jednak przeszłość – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeszło od teorii do praktycznych warsztatów, a najnowsza odsłona programu objęła nawet dzieci poniżej 18. roku życia.
Unia Gotowości to nie tylko polski pomysł
Polskie przygotowania wpisują się w znacznie szerszy, unijny kontekst. 26 marca 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła Unijną Strategię Gotowości (Preparedness Union Strategy), obejmującą wszystkich 450 milionów mieszkańców Wspólnoty. Dokument zawiera 30 kluczowych działań mających wzmocnić zdolność Europy do zapobiegania i reagowania na zagrożenia – od klęsk żywiołowych i pandemii, przez cyberataki, po możliwość zbrojnej agresji dotykającej jedno lub więcej państw członkowskich. Strategia wprost wskazuje operacje sabotażowe wymierzone w oczyszczalnie wody, sieci energetyczne i systemy telekomunikacyjne jako jedno z kluczowych zagrożeń dla codziennego funkcjonowania mieszkańców UE. Jak wynika z ogólnego sprawozdania Komisji Europejskiej, aż 82 procent ankietowanych Europejczyków uważa, że Unia powinna jeszcze bardziej angażować się w budowanie gotowości na przyszłe kryzysy – co pokazuje, że temat nie jest odgórnym pomysłem oderwanym od oczekiwań samych obywateli.
Ile wody potrzebuje Twoje gospodarstwo domowe
|Liczba domowników
|Minimalny zapas wody na 72 godziny
|1 osoba
|9 litrów
|2 osoby
|18 litrów
|3 osoby
|27 litrów
|4 osoby
|36 litrów
|5 osób
|45 litrów
|6 osób
|54 litry
Wyliczenie opiera się na prostym wzorze – 3 litry na osobę na dobę, pomnożone przez trzy dni zapasu. To wartości minimalne, przeznaczone przede wszystkim do picia i podstawowego przygotowywania posiłków, a nie do mycia czy sprzątania.
Poradnik trafiał do domów dwukrotnie
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa”, przygotowany wspólnie przez MSWiA, Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, był rozsyłany do polskich gospodarstw domowych w dwóch falach – najpierw od końca grudnia 2025 roku do końca stycznia 2026 roku, a w połowie 2026 roku zdecydowano o wysyłce kolejnych egzemplarzy, bo nie do wszystkich adresatów dotarła wcześniej papierowa wersja dokumentu. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny – korzystanie z niego jest całkowicie dobrowolne, a za brak rekomendowanych zapasów nikomu nie grozi żadna kara czy mandat.
MSWiA uczy teraz praktyki, nie tylko teorii
Sama lektura poradnika przestała wystarczać resortowi. Od czerwca do listopada 2026 roku w całym kraju trwają Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności, bezpłatne szkolenia dla każdego pełnoletniego mieszkańca Polski, prowadzone między innymi przez Ochotnicze Straże Pożarne i Polski Czerwony Krzyż, a program miał docelowo objąć nawet 102 tysiące osób. Sama świadomość o konieczności przygotowania się nie wystarcza. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić i co zrobić, kiedy pojawi się zagrożenie – mówiła Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA, cytowana przez Witrynę Wiejską. W tym miesiącu do grona partnerów dołączył też Caritas, oferujący ośmiogodzinne, kompleksowe szkolenie z odporności i bezpieczeństwa, dostępne dla osób, które rzadziej korzystają z internetu i trudniej dotarłyby do informacji o warsztatach inną drogą.
Program Junior ma przeszkolić też dzieci
Najnowszym elementem całej inicjatywy są Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności Junior – wersja zajęć dostosowana do młodszych uczestników, prowadzona do połowy grudnia 2026 roku. Jak przekazała PAP rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, adresatami programu są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, Royal Rangers Polska oraz Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, czyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych poniżej 18. roku życia. Zajęcia obejmują rozpoznawanie sygnałów alarmowych, podstawy pierwszej pomocy, zasady postępowania podczas alarmów oraz kompletowanie własnego plecaka ewakuacyjnego, a program tematyczny sięga też zagadnień dezinformacji i bezpieczeństwa informacyjnego. Zamiast tradycyjnych wykładów dzieci czekają gry terenowe, odgrywanie scenariuszy kryzysowych i zadania w małych zespołach. Skala programu pozostaje jednak skromna w porównaniu z całą populacją uczniów w Polsce – resort planuje przeszkolić około 14 tysięcy dzieci, podczas gdy do szkół w całym kraju uczęszcza około 5,3 miliona uczniów.
Co jeszcze, oprócz wody, powinno się znaleźć w domu
|Kategoria
|Co obejmuje
|Żywność
|Produkty gotowe do spożycia, niewymagające gotowania ani prądu
|Leki
|Zapas leków przyjmowanych na stałe przez domowników
|Gotówka
|Różne nominały, na wypadek niedziałających terminali i bankomatów
|Łączność i światło
|Radio na baterie lub korbkę, latarka, naładowany powerbank
|Dokumenty
|Kopie najważniejszych dokumentów, najlepiej w jednym, łatwo dostępnym miejscu
|Higiena
|Podstawowe środki czystości i higieny osobistej
Poradnik zaleca też wcześniejsze ustalenie prostego, rodzinnego planu na wypadek kryzysu – dwóch alternatywnych miejsc spotkania, gdyby domownicy znaleźli się w różnych częściach miasta bez możliwości kontaktu telefonicznego, a także sprawdzenie, w jaki sposób w mieszkaniu można szybko odciąć dopływ gazu, wody i prądu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.