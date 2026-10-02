Dostałeś pieniądze i ktoś prosi o zwrot? Możesz stracić swoje własne, gigantyczne pieniądze. PayPal ostrzega przed popularnym oszustwem
Na koncie pojawia się niespodziewana wpłata ogromnej kwoty, a chwilę później przychodzi prośba o jej pilne odesłanie. Ktoś tłumaczy, że pomylił odbiorcę i liczy na uczciwość osoby, która dostała pieniądze. PayPal ostrzega przed oszustwem, w którym taki pozorny zwrot może skończyć się utratą własnych oszczędności.
Najbardziej przekonujący element tej historii widać po zalogowaniu do konta: pieniądze naprawdę zostały zaksięgowane. Odbiorca nie musi wierzyć w sam e-mail ani oglądać podejrzanego potwierdzenia. Widzi wyższe saldo i uznaje, że skoro odda dokładnie tyle, ile dostał, niczego nie ryzykuje. Problem polega na pochodzeniu wpłaty oraz sposobie, w jaki ma zostać odesłana. W oszukańczym wariancie otrzymana płatność może później zostać cofnięta, podczas gdy osobny przelew wykonany do przestępcy pozostanie kolejną transakcją wymagającą wyjaśnienia. Samo słowo „zwrot” wpisane w wiadomości nie sprawia, że te operacje stają się jednym rozliczeniem.
Polska strona pomocy PayPala opisuje ten mechanizm przy oszustwach związanych z nadpłatą. Kupujący płaci więcej, niż powinien, po czym prosi sprzedającego o przelanie różnicy. Platforma wskazuje, że źródłem takiej wpłaty może być skradziona karta albo przejęty rachunek. Jeżeli prawowity właściciel zgłosi nieautoryzowaną operację, otrzymane środki mogą zostać odebrane odbiorcy. Gdy ten wcześniej wyśle pieniądze oszustowi, zostaje ze stratą. Historia o przypadkowej wpłacie wykorzystuje ten sam odruch: odbiorca chce szybko naprawić cudzy błąd i nie traktuje własnej płatności jak nowego ryzyka.
Wpłata zostaje cofnięta, a wysłane pieniądze trafiają do oszusta
Rachunek najłatwiej pokazać na przykładzie. Załóżmy, że użytkownik ma na PayPalu 1000 dolarów i niespodziewanie otrzymuje kolejne 500 dolarów. Saldo rośnie do 1500 dolarów. Następnie wykonuje osobną płatność na 500 dolarów, przekonany, że oddaje pieniądze nadawcy. Na koncie znów widzi 1000 dolarów, więc wszystko wygląda na załatwione. Jeżeli jednak pierwsza wpłata zostanie później cofnięta jako nieautoryzowana, saldo spadnie do 500 dolarów. Odbiorca stracił zatem 500 dolarów, które miał przed całą historią. To ilustracja mechanizmu, a nie opis konkretnego poszkodowanego ani informacja, że oszuści zawsze wybierają właśnie taką kwotę.
W tym przykładzie przestępca wykorzystuje różnicę między chwilowym stanem konta a ostatecznym rozliczeniem. Gdy odbiorca odsyła pieniądze, widzi tylko pierwszą część wydarzeń. Nie wie, że właściciel karty dopiero sprawdzi historię, zauważy obcą transakcję i ją zakwestionuje. Oszustowi zależy, by jego własna wpłata zwrotna została wykonana wcześniej. Uczciwa intencja odbiorcy nie zmienia rachunku: po cofnięciu pierwotnych 500 dolarów brakuje kwoty przekazanej dalej. Dlatego pytanie, czy pieniądze są widoczne na koncie, nie wystarcza do oceny bezpieczeństwa całej sytuacji.
PayPal wyjaśnia również, czym jest obciążenie zwrotne, znane jako chargeback. Posiadacz karty kwestionuje transakcję u jej wystawcy, a procedura rozpoczyna się poza samym systemem PayPal. Wśród powodów platforma wymienia nierozpoznaną płatność. Ostateczne rozstrzygnięcie takiego sporu należy do wystawcy karty. Dla odbiorcy oznacza to, że wyjaśnienie sprawy może wymagać przedstawienia dokumentów i dowodów, a nie tylko pokazania wiadomości z zapewnieniem, że przelew był pomyłką. Informację o sporze trzeba przeczytać w swoim koncie i odpowiedzieć zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnej transakcji.
Wypłacenie otrzymanej kwoty z PayPala na własny rachunek również nie stanowi dowodu, że problem zniknął. W pomocy dotyczącej należności PayPal wskazuje, że ujemne saldo może powstać między innymi po cofnięciu płatności nieobjętej ochroną sprzedających. Puste konto nie oznacza więc, że platforma nie będzie miała czego rozliczyć. Nie ma też podstaw, by obiecywać automatyczny zwrot każdej kwoty wysłanej oszustowi. Wynik zależy od okoliczności i zasad dotyczących danej operacji. Podejrzanej wpłaty nie należy traktować jako dodatkowych środków na zakupy ani jako pieniędzy, które można bezpiecznie przekazać dalej tylko dlatego, że dają się wypłacić.
Prawidłowy zwrot i nowy przelew to różne operacje
Jest szczegół, którego nie można pominąć: zwrot transakcji dostępny w jej szczegółach różni się od samodzielnego wysłania pieniędzy. PayPal opisuje oficjalną ścieżkę w zakładce Działania. Użytkownik wybiera otrzymaną płatność i korzysta z opcji Dokonaj zwrotu pieniędzy. Platforma podaje, że pełny lub częściowy zwrot można wykonać w ciągu 180 dni od płatności, a wysłanego zwrotu nie można anulować. W podejrzanej sprawie ten termin nie jest zachętą do pośpiechu. Najpierw należy wyjaśnić pochodzenie wpłaty z obsługą, zwłaszcza gdy operacja jest zablokowana albo ktoś naciska na alternatywny sposób odesłania środków.
Osobny poradnik PayPala dotyczący zwrotów wskazuje, że pieniądze są odsyłane na pierwotne źródło finansowania. Przy płatności kartą kredytową zwrot trafia na tę kartę. Dlatego twierdzenie, że samo wykonanie prawidłowego zwrotu na skradzioną kartę musi spowodować stratę identyczną jak w opisanym przykładzie, byłoby nieprecyzyjne. Pułapka polega na nakłonieniu odbiorcy do nowej płatności, która nie rozlicza pierwotnej wpłaty tak jak oficjalny zwrot. Prośba o użycie innego konta, innego sposobu płatności albo samodzielnego przelewu powinna zatrzymać działanie i skłonić do kontaktu z platformą.
Dobrym testem jest pytanie, co faktycznie ma zrobić odbiorca. Czy wyjaśnić konkretną wpłatę w swoim koncie, czy wysłać kolejną płatność według danych przekazanych w prywatnej korespondencji? W drugim wariancie to rozmówca wyznacza odbiorcę i sposób przesłania pieniędzy. Nawet przekonujące wyjaśnienie nie potwierdza, że pisząca osoba jest właścicielem środków. Odbiorca nie musi samodzielnie rozstrzygać tej kwestii na podstawie tonu wiadomości, imienia nadawcy czy opowieści o rodzinnych wydatkach. Może przekazać sprawę do obsługi i wskazać numer otrzymanej transakcji.
Do pomylenia sytuacji może prowadzić także fałszywa wiadmość albo żądanie zapłaty. PayPal osobno ostrzega przed fakturami i wezwaniami zawierającymi numer rzekomej infolinii. Takie dokumenty mogą służyć do nakłonienia użytkownika, by zadzwonił do przestępcy i ujawnił dane. Faktura, prośba o zapłatę i otrzymana płatność to różne rzeczy. O tym, co rzeczywiście wydarzyło się na koncie, należy przekonać się po samodzielnym otwarciu aplikacji lub strony PayPala. Telefon pod numer podany przez nieznajomego nie zastępuje kontaktu z prawdziwą obsługą.
Nie odsyłaj pieniędzy według instrukcji nieznajomego
Po otrzymaniu nieoczekiwanej wpłaty należy zostawić ją do wyjaśnienia i skontaktować się z obsługą PayPala przez oficjalną aplikację lub samodzielnie otwartą stronę. W zgłoszeniu przydadzą się identyfikator transakcji, kwota, data oraz wiadomości z prośbą o odesłanie środków. Trzeba jasno opisać, że płatność nie była oczekiwana i nie wynikała ze sprzedaży, jeśli rzeczywiście tak było. Gdy funkcja zwrotu nie jest dostępna, nie należy obchodzić tej przeszkody nowym przelewem. Dalsze postępowanie powinno wynikać z wyjaśnienia konkretnej operacji przez platformę.
Osoba, która zdążyła już wysłać pieniądze, powinna zgłosić także tę drugą transakcję i zachować całą korespondencję. Przydatny jest pełny przebieg zdarzeń, pokazujący zarówno otrzymaną wpłatę, jak i późniejszą płatność wykonaną pod wpływem prośby. Podejrzane e-maile PayPal pozwala przekazywać na adres phishing@paypal.com. Oczekiwanie na pomoc nie wymaga wykonywania kolejnych wpłat żądanych przez rozmówcę. Jeżeli na koncie pojawi się spór, trzeba sprawdzić go bezpośrednio w Centrum rozstrzygania i dostarczyć wymagane informacje. Uczciwe oddanie cudzych pieniędzy powinno odbyć się w sposób, który rzeczywiście rozlicza otrzymaną płatność.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.